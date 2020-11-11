https://ria.ru/20201111/armeniya-1584187959.html

Оппозиция не смогла собрать совет парламента после ультиматума Пашиняну

Оппозиция не смогла собрать совет парламента после ультиматума Пашиняну

Для созыва внеочередной сессии парламента Армении нужно сначала провести заседание совета законадательного органа, однако для этого нет необходимого кворума. Об РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T20:54

2020-11-11T20:54

2020-11-11T22:49

беспорядки в ереване

никол пашинян

ильхам алиев

процветающая армения

баку

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 11 ноя — РИА Новости. Для созыва внеочередной сессии парламента Армении нужно сначала провести заседание совета законадательного органа, однако для этого нет необходимого кворума. Об этом сообщил журналистам вице-спикер парламента от оппозиционной фракции "Процветающая Армения" Ваге Энфиаджян.В Ереване в среду проходила массовая акция оппозиции. Ее участники собрались около парламента страны и на площади Свободы, скандируя "Никол — предатель". Протестующие выдвинули ультиматум премьер-министру Армении Николу Пашиняну, который подписал мирное соглашение по Карабаху с Азербайджаном. Среди требований демонстрантов был созыв внеочередной сессии парламента для обсуждения отставки главы правительства.Оппозиционные фракции — "Процветающая Армения" и "Просвещенная Армения" — собрали 33 подписи, чтобы поднять вопрос о внеочередном заседании парламента. Но чтобы принять решение на заседании, необходимо 67 голосов. До этого нужно провести заседание Совета парламента, куда входят руководители и секретари фракций. Для этого необходимо собрать еще хотя бы три депутатских голоса от фракции власти."Решение может принять команда Пашиняна. Если Никол Пашинян потребовал от своей команды, чтобы никто не пришел на заседание, то что тут скажешь", — заявил депутат от "Процветающей Армении" Геворк Петросян."Согласно регламенту, в течение двух часов депутаты могут явиться для проведения совета Национального собрания. Сейчас обеспечено присутствие семи из десяти членов совета", — отметил Ваге Энфианджян.Позже для участия в заседании совета прибыла вице-спикер парламента от правящей фракции "Мой шаг" Лена Назарян. Для проведения собрания недостаточно трех человек.В итоге заседание совета не состоялось.Соглашение по КарабахуВ конце сентября обстановка в Нагорно-Карабахской республике обострилась: Армения и Азербайджан обвинили друг друга в эскалации конфликта, который начался в конце восьмидесятых. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои, которые привели к жертвам среди мирного населения.За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки установить перемирие. В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали четвертый документ. Согласно совместному заявлению, азербайджанские и армянские военные прекращают боевые действия, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Армения должна вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.Кроме того, в зоне нагорнокарабахского конфликта разместятся российские миротворцы. По данным Минобороны, контингент, основу которого составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа, насчитывает 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана. Ильхам Алиев отметил, что документ максимально выгоден Азербайджану: теперь, по его словам, военный этап закончен и можно переходить к политическим вопросам.Пашинян, в свою очередь, заявлял, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял в случае продолжения боев.

https://radiosputnik.ria.ru/20201111/armeniya-1584093804.html

баку

азербайджан

армения

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Силовики уезжают от здания парламента после завершения митинга в Ереване Митингующие в Ереване расходятся, полиция просит людей покинуть проезжую часть. 2020-11-11T20:54 true PT1M00S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспорядки в ереване, никол пашинян, ильхам алиев, процветающая армения, баку, азербайджан, армения, в мире