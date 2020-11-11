https://ria.ru/20201111/armeniya-1584159508.html

В Армении оппозиция требует созвать внеочередное заседание парламента

В Армении оппозиция требует созвать внеочередное заседание парламента

Оппозиционная партия "Просвещенная Армения" инициировала сбор подписей для проведения внеочередного заседания парламента, в ходе которого планируется обсуждение РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T17:45

2020-11-11T17:45

2020-11-11T17:46

ситуация в нагорном карабахе

беспорядки в ереване

никол пашинян

ильхам алиев

процветающая армения

баку

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 11 ноя - РИА Новости. Оппозиционная партия "Просвещенная Армения" инициировала сбор подписей для проведения внеочередного заседания парламента, в ходе которого планируется обсуждение правомерности действий премьер-министра страны Никола Пашиняна при подписании заявления по Карабаху, передает Sputnik Армения."Оппозиционная партия "Просвещенная Армения" инициировала сбор подписей для проведения внеочередного заседания парламента, в ходе которого будет обсуждаться вопрос о правомерности действий премьер-министра Никола Пашиняна при подписании трехстороннего заявления по Карабаху", - говорится в сообщении.Как отмечает агентство, в повестке внеочередного заседания также вопрос, связанный с ситуацией, которая сложилась в стране после принятого властями решения, а также пути выхода из нее.По данным Sputnik, согласно конституции Армении, для проведения заседания необходимо собрать 33 подписи депутатов, а для обеспечения кворума - 67. У "Просвещенной Армении" 17 мандатов, у фракции "Процветающая Армения" - 26. Этого недостаточно для обеспечения кворума, необходимы голоса депутатов блока Пашиняна "Мой шаг".Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.

https://ria.ru/20201111/ultimatum-1584154393.html

баку

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспорядки в ереване, никол пашинян, ильхам алиев, процветающая армения, баку, азербайджан, армения, в мире