В Армении оппозиция требует созвать внеочередное заседание парламента
17:45 11.11.2020 (обновлено: 17:46 11.11.2020)
© Sputnik / Асатур Есаянц
ЕРЕВАН, 11 ноя - РИА Новости. Оппозиционная партия "Просвещенная Армения" инициировала сбор подписей для проведения внеочередного заседания парламента, в ходе которого планируется обсуждение правомерности действий премьер-министра страны Никола Пашиняна при подписании заявления по Карабаху, передает Sputnik Армения.
"Оппозиционная партия "Просвещенная Армения" инициировала сбор подписей для проведения внеочередного заседания парламента, в ходе которого будет обсуждаться вопрос о правомерности действий премьер-министра Никола Пашиняна при подписании трехстороннего заявления по Карабаху", - говорится в сообщении.
Как отмечает агентство, в повестке внеочередного заседания также вопрос, связанный с ситуацией, которая сложилась в стране после принятого властями решения, а также пути выхода из нее.
По данным Sputnik, согласно конституции Армении, для проведения заседания необходимо собрать 33 подписи депутатов, а для обеспечения кворума - 67. У "Просвещенной Армении" 17 мандатов, у фракции "Процветающая Армения" - 26. Этого недостаточно для обеспечения кворума, необходимы голоса депутатов блока Пашиняна "Мой шаг".
Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.