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https://ria.ru/20201111/antarktida-1584158371.html
Ученые выяснили, как появились огромные дыры в ледниках Антарктиды
Ученые выяснили, как появились огромные дыры в ледниках Антарктиды
Огромные отверстия в морском льду у берегов Антарктиды образовались из-за теплых воздушных течений, к такому выводу пришли ученые. Результаты исследования... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T22:00
2020-11-11T22:00
риа наука
ледники
земля - риа наука
южная америка
антарктида
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Огромные отверстия в морском льду у берегов Антарктиды образовались из-за теплых воздушных течений, к такому выводу пришли ученые. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.Зимой 1973 года во льдах моря Уэдделла у берегов Антарктиды вдруг образовалась гигантская полынья. Снова и в том же месте пространство открытой воды появилось в конце зимы и начале весны 2017 года. Исследователи из США, Австралии и ОАЭ изучили закономерности образования дыр в морских льдах Южного океана и выяснили, что они появляются под периодически возникающими в атмосфере узкими струями теплого влажного воздуха, известными как атмосферные реки. "Полыньи сильно влияют на физическую и экологическую динамику Южного океана, — приводятся в пресс-релизе слова одного из авторов исследования Кайла Маттингли (Kyle Mattingly), научного сотрудника Института Земли, океана и атмосферы Ратгерского университета. — Они служат гигантскими "окнами" в морском льду, которые позволяют большому количеству тепла перемещаться из океана в атмосферу, изменяя региональную и глобальную циркуляцию океана. Они также влияют на сроки и масштабы цветения фитопланктона, составляющего основу морской пищевой сети".Атмосферные реки приносят теплый влажный воздух с побережья Южной Америки в полярную область, нагревая поверхность морского льда и делая ее уязвимой для таяния. Предыдущие исследования показывали, что теплые воздушные течения влияют на таяние льда наземных и шельфовых ледников Западной Антарктики. Новая работа впервые демонстрирует их влияние на морской лед антарктического региона.Струи теплого воздуха протягиваются в длину на тысячи километров, а морские полыньи имеют площадь в тысячи квадратных километров и образуются в четко определенных местах, зависящих от местных условий циркуляции океана.Огромный ледяной покров Западной Антарктиды тает ускоренными темпами. По данным Национального центра данных по снегу и льду США, если весь ледяной щит Антарктиды растает, уровень океана поднимется примерно на 60 метров, что будет иметь катастрофические последствия для всего человечества.Авторы отмечают, что при наблюдаемых изменениях климата, в будущем атмосферные реки станут более частыми, они будут шире и протяженнее, а перемещение воздушных масс в их пределах будет охватывать большую толщу атмосферы. Передвижение огромных масс водяного пара к берегам Антарктиды вызовет, помимо дополнительного прогрева, увеличение интенсивности осадков.Как следствие, исследователи прогнозируют появление все новых пространств открытой воды в прибрежных льдах, смещение кромки льдов к полюсам, и подъем уровня Мирового океана. Особое внимание при мониторинге морских антарктических льдов, по мнению ученых, следует уделять району моря Уэдделла, где уже неоднократно отмечали образование проталин.
https://ria.ru/20200824/antarktida-1576233410.html
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южная америка
антарктида
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ледники, земля - риа наука, южная америка, антарктида

Ученые выяснили, как появились огромные дыры в ледниках Антарктиды

22:00 11.11.2020
 
© NASAПолоса облаков теплого атмосферного течения, прослеживающееся от Южной Америки до Антарктиды. Снимок 16 сентября 2017 года
Полоса облаков теплого атмосферного течения, прослеживающееся от Южной Америки до Антарктиды. Снимок 16 сентября 2017 года - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© NASA
Полоса облаков теплого атмосферного течения, прослеживающееся от Южной Америки до Антарктиды. Снимок 16 сентября 2017 года
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Огромные отверстия в морском льду у берегов Антарктиды образовались из-за теплых воздушных течений, к такому выводу пришли ученые. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.
Зимой 1973 года во льдах моря Уэдделла у берегов Антарктиды вдруг образовалась гигантская полынья. Снова и в том же месте пространство открытой воды появилось в конце зимы и начале весны 2017 года.
Исследователи из США, Австралии и ОАЭ изучили закономерности образования дыр в морских льдах Южного океана и выяснили, что они появляются под периодически возникающими в атмосфере узкими струями теплого влажного воздуха, известными как атмосферные реки.
"Полыньи сильно влияют на физическую и экологическую динамику Южного океана, — приводятся в пресс-релизе слова одного из авторов исследования Кайла Маттингли (Kyle Mattingly), научного сотрудника Института Земли, океана и атмосферы Ратгерского университета. — Они служат гигантскими "окнами" в морском льду, которые позволяют большому количеству тепла перемещаться из океана в атмосферу, изменяя региональную и глобальную циркуляцию океана. Они также влияют на сроки и масштабы цветения фитопланктона, составляющего основу морской пищевой сети".
Атмосферные реки приносят теплый влажный воздух с побережья Южной Америки в полярную область, нагревая поверхность морского льда и делая ее уязвимой для таяния. Предыдущие исследования показывали, что теплые воздушные течения влияют на таяние льда наземных и шельфовых ледников Западной Антарктики. Новая работа впервые демонстрирует их влияние на морской лед антарктического региона.
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Огромный ледяной покров Западной Антарктиды тает ускоренными темпами. По данным Национального центра данных по снегу и льду США, если весь ледяной щит Антарктиды растает, уровень океана поднимется примерно на 60 метров, что будет иметь катастрофические последствия для всего человечества.
Авторы отмечают, что при наблюдаемых изменениях климата, в будущем атмосферные реки станут более частыми, они будут шире и протяженнее, а перемещение воздушных масс в их пределах будет охватывать большую толщу атмосферы. Передвижение огромных масс водяного пара к берегам Антарктиды вызовет, помимо дополнительного прогрева, увеличение интенсивности осадков.
Как следствие, исследователи прогнозируют появление все новых пространств открытой воды в прибрежных льдах, смещение кромки льдов к полюсам, и подъем уровня Мирового океана. Особое внимание при мониторинге морских антарктических льдов, по мнению ученых, следует уделять району моря Уэдделла, где уже неоднократно отмечали образование проталин.
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