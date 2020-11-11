https://ria.ru/20201111/antarktida-1584158371.html

Ученые выяснили, как появились огромные дыры в ледниках Антарктиды

Ученые выяснили, как появились огромные дыры в ледниках Антарктиды

Огромные отверстия в морском льду у берегов Антарктиды образовались из-за теплых воздушных течений, к такому выводу пришли ученые. Результаты исследования... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T22:00

2020-11-11T22:00

2020-11-11T22:00

риа наука

ледники

земля - риа наука

южная америка

антарктида

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Огромные отверстия в морском льду у берегов Антарктиды образовались из-за теплых воздушных течений, к такому выводу пришли ученые. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.Зимой 1973 года во льдах моря Уэдделла у берегов Антарктиды вдруг образовалась гигантская полынья. Снова и в том же месте пространство открытой воды появилось в конце зимы и начале весны 2017 года. Исследователи из США, Австралии и ОАЭ изучили закономерности образования дыр в морских льдах Южного океана и выяснили, что они появляются под периодически возникающими в атмосфере узкими струями теплого влажного воздуха, известными как атмосферные реки. "Полыньи сильно влияют на физическую и экологическую динамику Южного океана, — приводятся в пресс-релизе слова одного из авторов исследования Кайла Маттингли (Kyle Mattingly), научного сотрудника Института Земли, океана и атмосферы Ратгерского университета. — Они служат гигантскими "окнами" в морском льду, которые позволяют большому количеству тепла перемещаться из океана в атмосферу, изменяя региональную и глобальную циркуляцию океана. Они также влияют на сроки и масштабы цветения фитопланктона, составляющего основу морской пищевой сети".Атмосферные реки приносят теплый влажный воздух с побережья Южной Америки в полярную область, нагревая поверхность морского льда и делая ее уязвимой для таяния. Предыдущие исследования показывали, что теплые воздушные течения влияют на таяние льда наземных и шельфовых ледников Западной Антарктики. Новая работа впервые демонстрирует их влияние на морской лед антарктического региона.Струи теплого воздуха протягиваются в длину на тысячи километров, а морские полыньи имеют площадь в тысячи квадратных километров и образуются в четко определенных местах, зависящих от местных условий циркуляции океана.Огромный ледяной покров Западной Антарктиды тает ускоренными темпами. По данным Национального центра данных по снегу и льду США, если весь ледяной щит Антарктиды растает, уровень океана поднимется примерно на 60 метров, что будет иметь катастрофические последствия для всего человечества.Авторы отмечают, что при наблюдаемых изменениях климата, в будущем атмосферные реки станут более частыми, они будут шире и протяженнее, а перемещение воздушных масс в их пределах будет охватывать большую толщу атмосферы. Передвижение огромных масс водяного пара к берегам Антарктиды вызовет, помимо дополнительного прогрева, увеличение интенсивности осадков.Как следствие, исследователи прогнозируют появление все новых пространств открытой воды в прибрежных льдах, смещение кромки льдов к полюсам, и подъем уровня Мирового океана. Особое внимание при мониторинге морских антарктических льдов, по мнению ученых, следует уделять району моря Уэдделла, где уже неоднократно отмечали образование проталин.

https://ria.ru/20200824/antarktida-1576233410.html

https://ria.ru/20200520/1571727273.html

южная америка

антарктида

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ледники, земля - риа наука, южная америка, антарктида