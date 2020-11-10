Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201110/voyna-1583862793.html
ФСБ рассекретила документы о помогавших гитлеровцам на юго-западе СССР
ФСБ рассекретила документы о помогавших гитлеровцам на юго-западе СССР
Уроженцы Украины, входившие в состав гитлеровской карательной группы ГФП-721, в годы Великой Отечественной войны творили изощренные преступления в отношении... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T08:11
2020-11-10T08:30
без срока давности
поисковое движение россии
великая отечественная война (1941-1945)
черниговская область
новошахтинск
новгородская область
ссср
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583789387_0:200:944:731_1400x0_80_0_0_96c9d1fd3b793521db76a5e5edff18f8.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 ноя – РИА Новости. Уроженцы Украины, входившие в состав гитлеровской карательной группы ГФП-721, в годы Великой Отечественной войны творили изощренные преступления в отношении советских граждан на оккупированных территориях юго-западной части СССР - зверски замученных людей были многие сотни, следует из материалов, рассекреченных управлением ФСБ РФ по Ростовской области, с которыми ознакомилось РИА Новости.Уголовное дело о геноциде возбудили по факту оккупации города Миллерово Ростовской области нацистами в 1942-1943 годах, сообщил в понедельник Следственный комитет РФ. Недавно там нашли массовое захоронение времен Великой Отечественной войны, где могут находиться около 700 останков расстрелянных мирных жителей. Раскопки проходили в рамках федерального проекта "Без срока давности".Следователи и криминалисты совместно с представителями "Поискового движения России" обнаружили там костные останки не менее 266 человек, в том числе женщин и детей с признаки огнестрельных повреждений. Согласно представленным УФСБ России по Ростовской области рассекреченным архивным материалам, массовые убийства мирных жителей совершались в период с 1942 по 1943 годы в ходе оккупации города Миллерово и Миллеровского района Ростовской области военнослужащими 6-й армии вермахта фельдмаршала Паулюса, служившими в группе тайной полевой полиции ГФП-721, и их пособниками. Члены ГФП-721 совершали массовые убийства советских граждан на Донбассе, в Ростовской области, в Харьковской и Черниговской областях, а также в Молдавии.Согласно информации, полученной управлением Комитета государственной безопасности СССР по Ростовской области от бывшего зафронтового агента советских спецслужб, в годы войны внедренного в карательную группу ГФП-721, в ее составе активно действовали почти 20 человек, но больше всего лютовали двое - предатели, некие Леонид Лурга и Аркадий Сидоренко, оба уроженцы украинского города Ромны.Лурга, находясь на службе в ГФП-721, принимал участие в истязаниях, расстрелах и повешении советских патриотов. После войны его удалось найти в Южкузбасслаге МВД СССР, где он отбывал наказание за подделку документов под фамилией Орехов.По рассказу агента, Лурга и Сидоренко "были вместе самыми кровавыми палачами, убили более 450 человек". Сидоренко обозначен им как "самый большой зверь среди предателей", на его совести более 500 убитых и замученных советских граждан. "Опытный немецкий агент, выдал немцам многих советских подпольщиков, выполняя задание немецкой разведки", - указывал бывший зафронтовой агент.В частности, по его словам, Сидоренко, Лурга, а также другие сотрудники ГФП-721, некие Шестопалов и Феоктистов, рассказывали, как они в городах Каменске, Новошахтинске и других сбрасывали живыми в ствол шахты советских граждан, арестованных карательной командой ГФП-721. По воспоминаниям агента, на Шестопалова и Феоктистова пришлось по отдельности свыше 200 замученных советских граждан.Кроме того, Сидоренко и Лурга участвовали в сожжении заживо группы советских подпольщиков, обнаруженной гитлеровцами. "Остальных членов этой организации после зверских пыток расстреляли", - сообщал советский агент."Как пытали одного из них, я видел собственными глазами в первые дни пребывания в ГФП-721", - рассказал он. "Этого подпольщика после зверских избиений, всего окровавленного, клали на лед для замораживания. На другой день, 5 марта 1943 года, когда я зашел к Сидоренко и Лурга, то они оба с засученными рукавами делали зазубрины на каких-то шприцах (металлические стержни длиной 20-25 сантиметров и толщиной 4-5 миллиметров)", - вспоминал агент. По его словам, Сидоренко и Лурга объяснили, что "эти стержни… вбивают между суставами под коленкой, между позвонками и таким способом заставляют признаваться арестованных советских подпольщиков".Но и такой способ не сломил советского патриота. "После этого они ушли, а вернулись часа через два с окровавленными руками и сказали, что даже этой пыткой они не сумели добиться признания у подпольщика", - сообщил агент.По его рассказу, весной 1943 года члены ГФП-721 провокационным путем выявили и после жестоких пыток казнили членов молодежной подпольной организации, действовавшей в городе Макеевке (нынешняя Донецкая область)."Всех членов этой организации зверски пытали в штабе ГФП-721 в городе Сталино (ныне Донецк – ред.)", - сообщил советский агент. По его информации, в пытках участвовали "предатель украинец Плескун, зондерфюрер Вилл, немец-колонист Воль, а также агенты из числа предателей Ковбаза, Шепель". "Подпольщикам вырезали звезды на спинах, зверски избивали, а потом расстреляли где-то на окраине города Сталино", - добавил он.В целом, как рассказывал бывший агент, "группа ГФП-721 занимает одно из первых мест по числу расстрелянных и замученных советских граждан, партизан, подпольщиков и других патриотов". "Это, во-первых, потому, что она дольше других групп ГФП орудовала на территории Советского Союза", - пояснял этот человек. Кроме того, по его словам, в составе ГФП-721 находились такие палачи, которые были удостоены от гитлеровцев наград за массовые убийства в СССР. В-третьих, ГФП-721 все время оставалась контрразведывательным органом вермахта, отмечал он. По словам агента, ГФП-721 орудовала до самого конца войны даже на территории Чехословакии.В конце октября Солецкий суд Новгородской области впервые в истории российского судопроизводства признал массовые убийства советских граждан во времена Великой Отечественной войны геноцидом - по факту расправ в деревне Жестяная Горка. По мнению суда, они были частью плана Германии по освобождению территорий от мирного населения и их последующей колонизации.По мнению опрошенных РИА Новости историков, судебное разбирательство хоть и запоздало, но должно стать юридической базой для других подобных расследований, а также помочь родственникам жертв в определении их правового статуса.Помощник президента Владимир Мединский в этой связи отмечал, что несмотря на колоссальные потери СССР в войне факт геноцида на международном уровне признан только в отношении евреев, цыган и сербов. Между тем, по данным Минобороны РФ, Советский Союз потерял 27 миллионов человек убитыми и умершими.
https://ria.ru/20201031/zhestyanaya-gorka-1582138562.html
https://ria.ru/20201030/kontslager-1582282190.html
https://ria.ru/20201030/kontslager-1582220726.html
https://ria.ru/20201027/genotsid-1581781036.html
черниговская область
новошахтинск
новгородская область
ссср
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Возбуждено уголовное дело о геноциде по факту оккупации нацистами Миллерово. Кадры СК
СК возбудил уголовное дело о геноциде по факту оккупации нацистами Миллерово в Ростовской области в 1942-1943.
2020-11-10T08:11
true
PT0M29S
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583789387_0:111:944:819_1400x0_80_0_0_08d6428544b0df07b8679f9eb56679f5.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
без срока давности, поисковое движение россии, великая отечественная война (1941-1945), черниговская область, новошахтинск, новгородская область, ссср, общество

ФСБ рассекретила документы о помогавших гитлеровцам на юго-западе СССР

08:11 10.11.2020 (обновлено: 08:30 10.11.2020)
 
© Фото : СК РФОсмотр сотрудниками СК территории Миллеровского района Ростовской области, где были обнаружены останки мирных жителей
Осмотр сотрудниками СК территории Миллеровского района Ростовской области, где были обнаружены останки мирных жителей - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© Фото : СК РФ
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 ноя – РИА Новости. Уроженцы Украины, входившие в состав гитлеровской карательной группы ГФП-721, в годы Великой Отечественной войны творили изощренные преступления в отношении советских граждан на оккупированных территориях юго-западной части СССР - зверски замученных людей были многие сотни, следует из материалов, рассекреченных управлением ФСБ РФ по Ростовской области, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Уголовное дело о геноциде возбудили по факту оккупации города Миллерово Ростовской области нацистами в 1942-1943 годах, сообщил в понедельник Следственный комитет РФ. Недавно там нашли массовое захоронение времен Великой Отечественной войны, где могут находиться около 700 останков расстрелянных мирных жителей. Раскопки проходили в рамках федерального проекта "Без срока давности".
Следователи и криминалисты совместно с представителями "Поискового движения России" обнаружили там костные останки не менее 266 человек, в том числе женщин и детей с признаки огнестрельных повреждений. Согласно представленным УФСБ России по Ростовской области рассекреченным архивным материалам, массовые убийства мирных жителей совершались в период с 1942 по 1943 годы в ходе оккупации города Миллерово и Миллеровского района Ростовской области военнослужащими 6-й армии вермахта фельдмаршала Паулюса, служившими в группе тайной полевой полиции ГФП-721, и их пособниками. Члены ГФП-721 совершали массовые убийства советских граждан на Донбассе, в Ростовской области, в Харьковской и Черниговской областях, а также в Молдавии.
Согласно информации, полученной управлением Комитета государственной безопасности СССР по Ростовской области от бывшего зафронтового агента советских спецслужб, в годы войны внедренного в карательную группу ГФП-721, в ее составе активно действовали почти 20 человек, но больше всего лютовали двое - предатели, некие Леонид Лурга и Аркадий Сидоренко, оба уроженцы украинского города Ромны.
Открытие музейно-мемориального комплекса, посвященный мирным жителям, погибшим от рук оккупантов в годы Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
31 октября, 08:00
Теоретически живы: историки рассказали о палачах Жестяной Горки
Лурга, находясь на службе в ГФП-721, принимал участие в истязаниях, расстрелах и повешении советских патриотов. После войны его удалось найти в Южкузбасслаге МВД СССР, где он отбывал наказание за подделку документов под фамилией Орехов.
По рассказу агента, Лурга и Сидоренко "были вместе самыми кровавыми палачами, убили более 450 человек". Сидоренко обозначен им как "самый большой зверь среди предателей", на его совести более 500 убитых и замученных советских граждан. "Опытный немецкий агент, выдал немцам многих советских подпольщиков, выполняя задание немецкой разведки", - указывал бывший зафронтовой агент.
В частности, по его словам, Сидоренко, Лурга, а также другие сотрудники ГФП-721, некие Шестопалов и Феоктистов, рассказывали, как они в городах Каменске, Новошахтинске и других сбрасывали живыми в ствол шахты советских граждан, арестованных карательной командой ГФП-721. По воспоминаниям агента, на Шестопалова и Феоктистова пришлось по отдельности свыше 200 замученных советских граждан.
На месте раскопок ранее неизвестного массового захоронения у деревни Глоты в Псковской области - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
30 октября, 14:2275 лет Великой Победы
Историк рассказал о судьбе карателей из псковского концлагеря Моглино
Кроме того, Сидоренко и Лурга участвовали в сожжении заживо группы советских подпольщиков, обнаруженной гитлеровцами. "Остальных членов этой организации после зверских пыток расстреляли", - сообщал советский агент.
"Как пытали одного из них, я видел собственными глазами в первые дни пребывания в ГФП-721", - рассказал он. "Этого подпольщика после зверских избиений, всего окровавленного, клали на лед для замораживания. На другой день, 5 марта 1943 года, когда я зашел к Сидоренко и Лурга, то они оба с засученными рукавами делали зазубрины на каких-то шприцах (металлические стержни длиной 20-25 сантиметров и толщиной 4-5 миллиметров)", - вспоминал агент. По его словам, Сидоренко и Лурга объяснили, что "эти стержни… вбивают между суставами под коленкой, между позвонками и таким способом заставляют признаваться арестованных советских подпольщиков".
Но и такой способ не сломил советского патриота. "После этого они ушли, а вернулись часа через два с окровавленными руками и сказали, что даже этой пыткой они не сумели добиться признания у подпольщика", - сообщил агент.
Сотрудники Следственного комитета на месте раскопок ранее неизвестного массового захоронения в Псковской области. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
30 октября, 10:06
Поисковики рассказали о страшных находках в бывшем концлагере под Псковом
По его рассказу, весной 1943 года члены ГФП-721 провокационным путем выявили и после жестоких пыток казнили членов молодежной подпольной организации, действовавшей в городе Макеевке (нынешняя Донецкая область).
"Всех членов этой организации зверски пытали в штабе ГФП-721 в городе Сталино (ныне Донецк – ред.)", - сообщил советский агент. По его информации, в пытках участвовали "предатель украинец Плескун, зондерфюрер Вилл, немец-колонист Воль, а также агенты из числа предателей Ковбаза, Шепель". "Подпольщикам вырезали звезды на спинах, зверски избивали, а потом расстреляли где-то на окраине города Сталино", - добавил он.
В целом, как рассказывал бывший агент, "группа ГФП-721 занимает одно из первых мест по числу расстрелянных и замученных советских граждан, партизан, подпольщиков и других патриотов". "Это, во-первых, потому, что она дольше других групп ГФП орудовала на территории Советского Союза", - пояснял этот человек. Кроме того, по его словам, в составе ГФП-721 находились такие палачи, которые были удостоены от гитлеровцев наград за массовые убийства в СССР. В-третьих, ГФП-721 все время оставалась контрразведывательным органом вермахта, отмечал он. По словам агента, ГФП-721 орудовала до самого конца войны даже на территории Чехословакии.
Место раскопок в районе деревни Жестяная Горка, где следователи обнаружили около 500 тел жертв латвийских карателей - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
27 октября, 16:12
В России впервые признали убийства нацистами советских граждан геноцидом
В конце октября Солецкий суд Новгородской области впервые в истории российского судопроизводства признал массовые убийства советских граждан во времена Великой Отечественной войны геноцидом - по факту расправ в деревне Жестяная Горка. По мнению суда, они были частью плана Германии по освобождению территорий от мирного населения и их последующей колонизации.
По мнению опрошенных РИА Новости историков, судебное разбирательство хоть и запоздало, но должно стать юридической базой для других подобных расследований, а также помочь родственникам жертв в определении их правового статуса.
Помощник президента Владимир Мединский в этой связи отмечал, что несмотря на колоссальные потери СССР в войне факт геноцида на международном уровне признан только в отношении евреев, цыган и сербов. Между тем, по данным Минобороны РФ, Советский Союз потерял 27 миллионов человек убитыми и умершими.
Стали известны предатели, помогавшие гитлеровцам убивать граждан на юго-западе СССР
Стали известны предатели, помогавшие гитлеровцам убивать граждан на юго-западе СССР
1 из 6
Стали известны предатели, помогавшие гитлеровцам убивать граждан на юго-западе СССР
Стали известны предатели, помогавшие гитлеровцам убивать граждан на юго-западе СССР
Стали известны предатели, помогавшие гитлеровцам убивать граждан на юго-западе СССР
2 из 6
Стали известны предатели, помогавшие гитлеровцам убивать граждан на юго-западе СССР
Стали известны предатели, помогавшие гитлеровцам убивать граждан на юго-западе СССР
Стали известны предатели, помогавшие гитлеровцам убивать граждан на юго-западе СССР
3 из 6
Стали известны предатели, помогавшие гитлеровцам убивать граждан на юго-западе СССР
Стали известны предатели, помогавшие гитлеровцам убивать граждан на юго-западе СССР
Стали известны предатели, помогавшие гитлеровцам убивать граждан на юго-западе СССР
4 из 6
Стали известны предатели, помогавшие гитлеровцам убивать граждан на юго-западе СССР
Стали известны предатели, помогавшие гитлеровцам убивать граждан на юго-западе СССР
Стали известны предатели, помогавшие гитлеровцам убивать граждан на юго-западе СССР
5 из 6
Стали известны предатели, помогавшие гитлеровцам убивать граждан на юго-западе СССР
Стали известны предатели, помогавшие гитлеровцам убивать граждан на юго-западе СССР
Стали известны предатели, помогавшие гитлеровцам убивать граждан на юго-западе СССР
6 из 6
Стали известны предатели, помогавшие гитлеровцам убивать граждан на юго-западе СССР
1 из 6
Стали известны предатели, помогавшие гитлеровцам убивать граждан на юго-западе СССР
2 из 6
Стали известны предатели, помогавшие гитлеровцам убивать граждан на юго-западе СССР
3 из 6
Стали известны предатели, помогавшие гитлеровцам убивать граждан на юго-западе СССР
4 из 6
Стали известны предатели, помогавшие гитлеровцам убивать граждан на юго-западе СССР
5 из 6
Стали известны предатели, помогавшие гитлеровцам убивать граждан на юго-западе СССР
6 из 6
Стали известны предатели, помогавшие гитлеровцам убивать граждан на юго-западе СССР
 
Без срока давностиПоисковое движение РоссииВеликая Отечественная война (1941-1945)Черниговская областьНовошахтинскНовгородская областьСССРОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Ситуация в ЕреванеБеспорядки в Ереване. Онлайн-репортаж02:23
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:29Пашинян рассказал об украденных из резиденции премьера Армении вещах
08:22"Роскосмос" открыл на сайте раздел с песнями Рогозина
08:17В Армении заявили, что война в Карабахе "не закончилась полноценно"
08:14Военное руководство Армении призвало избегать потрясений в стране
08:12Микробиолог отметил неэффективность антибиотиков при лечении COVID-19
08:11ФСБ рассекретила документы о помогавших гитлеровцам на юго-западе СССР
08:02Минобороны Армении заявило, что надо остановить кровопролитие в Карабахе
07:57В Крыму заявили о прорыве международной блокады
07:54Найдены останки самых древних близнецов
07:43Президент Армении узнал о соглашении по Карабаху из СМИ
07:18В Хабаровске задержали постояльца гостиницы, расстрелявшего телевизор
07:12Российские миротворцы вылетели в Карабах
06:59Пашинян заявил, что находится в Армении
06:47Начальник генштаба ВС Армении встретился с лидерами оппозиционных партий
06:19О чем договорились по Карабаху Россия, Армения и Азербайджан
06:17Задержан подозреваемый в убийстве двух женщин в Подмосковье
06:04Эпидемиолог оценил вероятность заражения коронавирусом через еду
05:56Оппозиция хочет добиться выхода Армении из договоренностей по Карабаху
05:51На месте пожара в неэксплуатируемом здании в Казани нашли пять тел
05:49Пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 40 регионах
Лента новостейМолния