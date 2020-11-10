https://ria.ru/20201110/voyna-1583862793.html

ФСБ рассекретила документы о помогавших гитлеровцам на юго-западе СССР

ФСБ рассекретила документы о помогавших гитлеровцам на юго-западе СССР

Уроженцы Украины, входившие в состав гитлеровской карательной группы ГФП-721, в годы Великой Отечественной войны творили изощренные преступления в отношении... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T08:11

2020-11-10T08:11

2020-11-10T08:30

без срока давности

поисковое движение россии

великая отечественная война (1941-1945)

черниговская область

новошахтинск

новгородская область

ссср

общество

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 ноя – РИА Новости. Уроженцы Украины, входившие в состав гитлеровской карательной группы ГФП-721, в годы Великой Отечественной войны творили изощренные преступления в отношении советских граждан на оккупированных территориях юго-западной части СССР - зверски замученных людей были многие сотни, следует из материалов, рассекреченных управлением ФСБ РФ по Ростовской области, с которыми ознакомилось РИА Новости.Уголовное дело о геноциде возбудили по факту оккупации города Миллерово Ростовской области нацистами в 1942-1943 годах, сообщил в понедельник Следственный комитет РФ. Недавно там нашли массовое захоронение времен Великой Отечественной войны, где могут находиться около 700 останков расстрелянных мирных жителей. Раскопки проходили в рамках федерального проекта "Без срока давности".Следователи и криминалисты совместно с представителями "Поискового движения России" обнаружили там костные останки не менее 266 человек, в том числе женщин и детей с признаки огнестрельных повреждений. Согласно представленным УФСБ России по Ростовской области рассекреченным архивным материалам, массовые убийства мирных жителей совершались в период с 1942 по 1943 годы в ходе оккупации города Миллерово и Миллеровского района Ростовской области военнослужащими 6-й армии вермахта фельдмаршала Паулюса, служившими в группе тайной полевой полиции ГФП-721, и их пособниками. Члены ГФП-721 совершали массовые убийства советских граждан на Донбассе, в Ростовской области, в Харьковской и Черниговской областях, а также в Молдавии.Согласно информации, полученной управлением Комитета государственной безопасности СССР по Ростовской области от бывшего зафронтового агента советских спецслужб, в годы войны внедренного в карательную группу ГФП-721, в ее составе активно действовали почти 20 человек, но больше всего лютовали двое - предатели, некие Леонид Лурга и Аркадий Сидоренко, оба уроженцы украинского города Ромны.Лурга, находясь на службе в ГФП-721, принимал участие в истязаниях, расстрелах и повешении советских патриотов. После войны его удалось найти в Южкузбасслаге МВД СССР, где он отбывал наказание за подделку документов под фамилией Орехов.По рассказу агента, Лурга и Сидоренко "были вместе самыми кровавыми палачами, убили более 450 человек". Сидоренко обозначен им как "самый большой зверь среди предателей", на его совести более 500 убитых и замученных советских граждан. "Опытный немецкий агент, выдал немцам многих советских подпольщиков, выполняя задание немецкой разведки", - указывал бывший зафронтовой агент.В частности, по его словам, Сидоренко, Лурга, а также другие сотрудники ГФП-721, некие Шестопалов и Феоктистов, рассказывали, как они в городах Каменске, Новошахтинске и других сбрасывали живыми в ствол шахты советских граждан, арестованных карательной командой ГФП-721. По воспоминаниям агента, на Шестопалова и Феоктистова пришлось по отдельности свыше 200 замученных советских граждан.Кроме того, Сидоренко и Лурга участвовали в сожжении заживо группы советских подпольщиков, обнаруженной гитлеровцами. "Остальных членов этой организации после зверских пыток расстреляли", - сообщал советский агент."Как пытали одного из них, я видел собственными глазами в первые дни пребывания в ГФП-721", - рассказал он. "Этого подпольщика после зверских избиений, всего окровавленного, клали на лед для замораживания. На другой день, 5 марта 1943 года, когда я зашел к Сидоренко и Лурга, то они оба с засученными рукавами делали зазубрины на каких-то шприцах (металлические стержни длиной 20-25 сантиметров и толщиной 4-5 миллиметров)", - вспоминал агент. По его словам, Сидоренко и Лурга объяснили, что "эти стержни… вбивают между суставами под коленкой, между позвонками и таким способом заставляют признаваться арестованных советских подпольщиков".Но и такой способ не сломил советского патриота. "После этого они ушли, а вернулись часа через два с окровавленными руками и сказали, что даже этой пыткой они не сумели добиться признания у подпольщика", - сообщил агент.По его рассказу, весной 1943 года члены ГФП-721 провокационным путем выявили и после жестоких пыток казнили членов молодежной подпольной организации, действовавшей в городе Макеевке (нынешняя Донецкая область)."Всех членов этой организации зверски пытали в штабе ГФП-721 в городе Сталино (ныне Донецк – ред.)", - сообщил советский агент. По его информации, в пытках участвовали "предатель украинец Плескун, зондерфюрер Вилл, немец-колонист Воль, а также агенты из числа предателей Ковбаза, Шепель". "Подпольщикам вырезали звезды на спинах, зверски избивали, а потом расстреляли где-то на окраине города Сталино", - добавил он.В целом, как рассказывал бывший агент, "группа ГФП-721 занимает одно из первых мест по числу расстрелянных и замученных советских граждан, партизан, подпольщиков и других патриотов". "Это, во-первых, потому, что она дольше других групп ГФП орудовала на территории Советского Союза", - пояснял этот человек. Кроме того, по его словам, в составе ГФП-721 находились такие палачи, которые были удостоены от гитлеровцев наград за массовые убийства в СССР. В-третьих, ГФП-721 все время оставалась контрразведывательным органом вермахта, отмечал он. По словам агента, ГФП-721 орудовала до самого конца войны даже на территории Чехословакии.В конце октября Солецкий суд Новгородской области впервые в истории российского судопроизводства признал массовые убийства советских граждан во времена Великой Отечественной войны геноцидом - по факту расправ в деревне Жестяная Горка. По мнению суда, они были частью плана Германии по освобождению территорий от мирного населения и их последующей колонизации.По мнению опрошенных РИА Новости историков, судебное разбирательство хоть и запоздало, но должно стать юридической базой для других подобных расследований, а также помочь родственникам жертв в определении их правового статуса.Помощник президента Владимир Мединский в этой связи отмечал, что несмотря на колоссальные потери СССР в войне факт геноцида на международном уровне признан только в отношении евреев, цыган и сербов. Между тем, по данным Минобороны РФ, Советский Союз потерял 27 миллионов человек убитыми и умершими.

https://ria.ru/20201031/zhestyanaya-gorka-1582138562.html

https://ria.ru/20201030/kontslager-1582282190.html

https://ria.ru/20201030/kontslager-1582220726.html

https://ria.ru/20201027/genotsid-1581781036.html

черниговская область

новошахтинск

новгородская область

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Возбуждено уголовное дело о геноциде по факту оккупации нацистами Миллерово. Кадры СК СК возбудил уголовное дело о геноциде по факту оккупации нацистами Миллерово в Ростовской области в 1942-1943. 2020-11-10T08:11 true PT0M29S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

без срока давности, поисковое движение россии, великая отечественная война (1941-1945), черниговская область, новошахтинск, новгородская область, ссср, общество