https://ria.ru/20201110/voennosluzhaschie-1583922935.html

Участие российских военнослужащих в миротворческих операциях

Участие российских военнослужащих в миротворческих операциях

Создание миротворческих контингентов РФ, принципы их применения и порядок использования определяет закон "О порядке предоставления Российской Федерацией... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T14:11

2020-11-10T14:11

2020-11-10T14:11

россия

справки

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Создание миротворческих контингентов РФ, принципы их применения и порядок использования определяет закон "О порядке предоставления Российской Федерацией военного и гражданского персонала для участия в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности" (1995).Будучи постоянным членом Совбеза ООН, Российская Федерация несет ответственность за поддержание мира и безопасности на планете. За последние годы военнослужащие ВС РФ наравне с другими членами международного сообщества неоднократно участвовали в предотвращении или ликвидации междоусобных и межнациональных конфликтов как в странах дальнего зарубежья, так и на территории республик бывшего СССР. Другим важным аспектом участия Российской Федерации в международной миротворческой деятельности является направление в миссии ООН военных наблюдателей. Кроме того, российские военнослужащие входят в миротворческий контингент Организации Договора о коллективной безопасности. Этот контингент был сформирован в октябре 2007 года.Он предназначен, прежде всего, для участия в операциях по поддержанию мира на территориях государств-членов ОДКБ (по решению Совета коллективной безопасности ОДКБ), а также за пределами этих государств (на основании Мандата, выдаваемого Советом Безопасности ООН).6 марта 1992 года Верховный совет России принял постановление "Об участии воинского контингента в операциях ООН по поддержанию мира в Югославии", в соответствии с которым было решено отправить 900 человек.В 1996 году контингент достиг максимальной численности в 1600 человек (из них – 1340 в Боснии и Герцеговине). Вывод российских миротворцев из Боснии завершился 14 июня 2003 года. 25 июня 1999 года Совет Федерации принял постановление об отправке 3,6 тысячи миротворцев в Косово. К тому моменту в Приштине уже находились 400 российских военных из числа контингента ООН в Боснии и Герцеговине, которые вошли туда 12 июня 1999 года по приказу первого президента России Бориса Ельцина. Миссия продлилась до 24 июля 2003 года.Российские миротворцы принимали активное участие в миссиях ООН в Анголе, Либерии, Мозамбике, Кот‑д’Ивуаре, Руанде, Бурунди, Эфиопии. Воинское формирование Вооруженных сил РФ принимало участие в операции ООН по поддержанию мира в Сьерра-Леоне в 2000-2005 годах. Кроме того, с апреля 2006 по март 2012 года российская авиационная группа миссии ООН находилась в Судане/Южном Судане. В 2008-2010 годах российские вертолетчики участвовали в миротворческой операции в Чаде в рамках операции Евросоюза в поддержку ООН в Республике Чад и Центрально-Африканской Республике (ЦАР).В настоящее время Российская Федерация продолжает участвовать в операциях по поддержанию мира, проводимых под эгидой ООН.По данным на 31 августа 2020 года, РФ направила в девять миссий под эгидой ООН 70 миротворцев: полицейские – 25, военные наблюдатели – 26, офицеры штаба – 19.Российские миротворцы участвуют в миссиях ООН в Западной Сахаре (MINURSO), ЦАР (MINUSCA), в Демократической Республике Конго (MONUSCO), на Кипре (UNFICYP), в районе Абьей в Судане (UNISFA), в Косово (UNMIK), в Южном Судане (UNMISS), на Ближнем Востоке (UNTSO), в Колумбии (UNVMC).Российские миротворцы направлялись также в "горячие точки" на пространствах бывшего СССР. 22 января 1993 года в Минске между Россией, Казахстаном, Узбекистаном и Киргизией было подписано решение о создании Коллективных миротворческих сил (КМС), которые стали основой для поддержания мира в Таджикистане. В состав КМС вошли 201-я мотострелковая дивизия Вооруженных сил России и подразделения из Казахстана, Киргизии и Узбекистана.Благодаря усилиям миротворцев к лету 1993 года конфликт в Таджикистане целом удалось погасить. В 2000 году было принято решение о начале вывода объединенного миротворческого контингента из Таджикистана. В республике осталась оперативная группа пограничной службы ФСБ России и советники при каждом из погранотрядов. В 2005 году на базе 201-й мотострелковой дивизии в Таджикистане была создана 201-я российская военная база. 24 июня 1992 года в соответствии с международным соглашением, подписанным президентами России Борисом Ельциным и Грузии Эдуардом Шеварднадзе "О принципах урегулирования грузино-осетинского конфликта" были созданы Смешанные силы по поддержанию мира.14 июля 1992 года российские миротворческие силы были введены в зону грузино-осетинского конфликта. Миссия ССПМ длилась 16 лет. Летом 2008 года благодаря усилиям российских миротворцев удалось предотвратить масштабное кровопролитие в ходе обострения грузино-осетинского конфликта. Грузия в ночь на 8 августа обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. С разрешением конфликта завершилась и миссия миротворцев. В 1994 году Коллективные силы по поддержанию мира (КСПМ) СНГ были ввведены Абхазию. Целью КСПМ было разъединение сторон грузино-абхазского конфликта в регионе. В результате конфликта в Южной Осетии в 2008 году мандат у КСПМ был отозван и начался вывод миротворческих сил КСПМ из Абхазии. С 2009 года в Абхазии на месте бывших объектов КСПМ базируется 7-я объединенная военная база российских вооруженных сил.В 1992 году вспыхнул вооруженный конфликт между Молдавией и непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой. 6 июля 1992 года в Москве была достигнута договоренность между президентами России и Молдавии о прекращении боевых действий. 21 июля президенты России и Молдавии в присутствии лидера Приднестровья подписали соглашение "О принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова". Верховным Советом России было санкционировано использование 14-й армии в качестве миротворческой силы.С 23 по 31 августа 1992 года российский воинский контингент (РВК) был введен в зону конфликта с целью прекращения боевых действий между конфликтующими сторонами, отвода их вооруженных сил и боевой техники.В настоящее время российский воинский контингент является составной частью созданных в соответствии с российско-молдавским соглашением Совместных миротворческих сил (СМС) по поддержанию мира в зоне вооруженного конфликта в Приднестровском регионе. В настоящее время в состав совместных миротворческих сил входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских и десять военных наблюдателей от Украины. Миротворцы в Приднестровье несут службу на 15 стационарных постах и контрольно-пропускных пунктах. Они расположены на ключевых участках зоны безопасности, которая протянулась на 225 километров вдоль Днестра.В сентябре 2020 года обострилась ситуация в Нагорном Карабахе. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военных действий. До 10 ноября были предприняты три попытки перемирия, но они оказались безуспешны. 9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян назвал соглашение по Карабаху крайне тяжелым для себя, но отметил, что иного выхода не было. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что эти договоренности ставят точку в урегулировании карабахского конфликта, который длится с 1988 года.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

https://ria.ru/20201110/karabakh-1583922339.html

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