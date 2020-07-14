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В Южной Осетии отмечают День миротворца
День ввода миротворческих сил отмечается в Южной Осетии во вторник, сообщает пресс-служба посольства России в республике. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T15:21
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абхазия, южная осетия, грузия, в мире

В Южной Осетии отмечают День миротворца

15:21 14.07.2020
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© Sputnik / Алексей Ковалев / Перейти в фотобанкПамятник жертвам грузино-осетинского конфликта "Скорбящий Ангел" в Цхинвале
Памятник жертвам грузино-осетинского конфликта Скорбящий Ангел в Цхинвале
© Sputnik / Алексей Ковалев
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ЦХИНВАЛ, 14 июл - РИА Новости. День ввода миротворческих сил отмечается в Южной Осетии во вторник, сообщает пресс-служба посольства России в республике.
"В этот день проходят торжественные мероприятия. Традиционно в Цхинвале торжества начинаются с возложения венков к месту гибели российских миротворцев в верхнем городке в августе 2008 года", - говорится в сообщении.
В посольстве напомнили, что 14 июля 1992 года на основании соглашения об основных принципах урегулирования грузино-осетинского конфликта, которое было подписано главами России, Грузии, Северной и Южной Осетии 24 июня этого же года в зону конфликта вошли трехсторонние миротворческие силы. Они явились буфером между противоборствующими сторонами.
"Считается, что благодаря вводу миротворцев удалось остановить боевые действия, которые длились три года и унесли сотни жизней. Ведь миротворцы являются основным гарантом безопасности в зоне конфликта", - отмечают в российском дипведомстве.
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Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.
Россия 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако Тбилиси отказывается признавать независимость республик.
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