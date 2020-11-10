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Алиев извинился перед Путиным за инцидент с российским Ми-24

Алиев извинился перед Путиным за инцидент с российским Ми-24

Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил Владимиру Путину и извинился за инцидент с российским вертолетом на армяно-азербайджанской границе. РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T03:01

2020-11-10T03:01

2020-11-10T08:33

нагорный карабах

ильхам алиев

ситуация в нагорном карабахе

россия

владимир путин

азербайджан

армения

в мире

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БАКУ, 10 ноя — РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил Владимиру Путину и извинился за инцидент с российским вертолетом на армяно-азербайджанской границе.В понедельник в воздушном пространстве над Арменией вне зоны боевых действий атаковали Ми-24 ВКС. Погибли два члена экипажа, один получил травмы средней тяжести. В Баку признали, что случайно сбили российский вертолет, принесли извинения и выразили готовность выплатить России компенсации. В Москве позитивно оценили этот шаг Баку.Алиев попросил передать соболезнования родным погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшему. Он также подтвердил готовность выплатить компенсации семьям жертв и раненого члена экипажа. Азербайджанский лидер сообщил Путину, что Генпрокуратура республики возбудила уголовное дело. "Виновники будут наказаны, о чем будет проинформирована российская сторона. Президент России поблагодарил президента Ильхама Алиева за телефонный звонок, отметив недопустимость подобного рода инцидентов. Стороны выразили уверенность в недопущении в дальнейшем подобных случаев", — сказано в релизе.Инцидент с Ми-24 произошел на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе. Баку и Ереван возлагают ответственность за ухудшение обстановки друг на друга. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.Ситуация усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает Турция (член НАТО). В свою очередь, Армения входит в ОДКБ.Девятого октября в Москве прошли армяно-азербайджанские переговоры, стороны договорились о прекращении огня, а также об обмене пленными и телами убитых, однако бои продолжились. Вторую попытку организовать гуманитарное перемирие предприняли в ночь на 18 октября, но и она не привела к устойчивой деэскалации. Третий раз о прекращении вооруженного противостояния заявили по результатам переговоров в США, которые состоялись в выходные, успехом это тоже не увенчалось. В ночь на 10 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Как сообщил Владимир Путин, боевые действия в зоне конфликта будут полностью остановлены с полуночи вторника по московскому времени. Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. При этом в регионе будут размещены российские миротворцы.

https://radiosputnik.ria.ru/20201110/zakharova-1583843183.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, ильхам алиев, россия, владимир путин, азербайджан, армения, в мире