Алиев извинился перед Путиным за инцидент с российским Ми-24
03:01 10.11.2020 (обновлено: 08:33 10.11.2020)
© Фото : МЧС АрменииНа месте падения вертолета Ми-24 у населенного пункта Ерасх в Армении
© Фото : МЧС Армении
БАКУ, 10 ноя — РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил Владимиру Путину и извинился за инцидент с российским вертолетом на армяно-азербайджанской границе.
В понедельник в воздушном пространстве над Арменией вне зоны боевых действий атаковали Ми-24 ВКС. Погибли два члена экипажа, один получил травмы средней тяжести. В Баку признали, что случайно сбили российский вертолет, принесли извинения и выразили готовность выплатить России компенсации. В Москве позитивно оценили этот шаг Баку.
"Президент Ильхам Алиев принес (Путину. — Прим. ред.) извинения за трагическую случайность, отметив, что в темное время суток этот вертолет был принят за вертолет Военно-воздушных сил Армении", — сообщила пресс-служба президента Азербайджана.
Алиев попросил передать соболезнования родным погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшему. Он также подтвердил готовность выплатить компенсации семьям жертв и раненого члена экипажа.
Азербайджанский лидер сообщил Путину, что Генпрокуратура республики возбудила уголовное дело. "Виновники будут наказаны, о чем будет проинформирована российская сторона. Президент России поблагодарил президента Ильхама Алиева за телефонный звонок, отметив недопустимость подобного рода инцидентов. Стороны выразили уверенность в недопущении в дальнейшем подобных случаев", — сказано в релизе.
Девятого октября в Москве прошли армяно-азербайджанские переговоры, стороны договорились о прекращении огня, а также об обмене пленными и телами убитых, однако бои продолжились. Вторую попытку организовать гуманитарное перемирие предприняли в ночь на 18 октября, но и она не привела к устойчивой деэскалации. Третий раз о прекращении вооруженного противостояния заявили по результатам переговоров в США, которые состоялись в выходные, успехом это тоже не увенчалось.
В ночь на 10 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Как сообщил Владимир Путин, боевые действия в зоне конфликта будут полностью остановлены с полуночи вторника по московскому времени. Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. При этом в регионе будут размещены российские миротворцы.
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