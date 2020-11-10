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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201110/vertolet-1583851985.html
Алиев извинился перед Путиным за инцидент с российским Ми-24
Алиев извинился перед Путиным за инцидент с российским Ми-24
Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил Владимиру Путину и извинился за инцидент с российским вертолетом на армяно-азербайджанской границе. РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T03:01
2020-11-10T08:33
нагорный карабах
ильхам алиев
ситуация в нагорном карабахе
россия
владимир путин
азербайджан
армения
в мире
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БАКУ, 10 ноя — РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил Владимиру Путину и извинился за инцидент с российским вертолетом на армяно-азербайджанской границе.В понедельник в воздушном пространстве над Арменией вне зоны боевых действий атаковали Ми-24 ВКС. Погибли два члена экипажа, один получил травмы средней тяжести. В Баку признали, что случайно сбили российский вертолет, принесли извинения и выразили готовность выплатить России компенсации. В Москве позитивно оценили этот шаг Баку.Алиев попросил передать соболезнования родным погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшему. Он также подтвердил готовность выплатить компенсации семьям жертв и раненого члена экипажа. Азербайджанский лидер сообщил Путину, что Генпрокуратура республики возбудила уголовное дело. "Виновники будут наказаны, о чем будет проинформирована российская сторона. Президент России поблагодарил президента Ильхама Алиева за телефонный звонок, отметив недопустимость подобного рода инцидентов. Стороны выразили уверенность в недопущении в дальнейшем подобных случаев", — сказано в релизе.Инцидент с Ми-24 произошел на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе. Баку и Ереван возлагают ответственность за ухудшение обстановки друг на друга. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.Ситуация усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает Турция (член НАТО). В свою очередь, Армения входит в ОДКБ.Девятого октября в Москве прошли армяно-азербайджанские переговоры, стороны договорились о прекращении огня, а также об обмене пленными и телами убитых, однако бои продолжились. Вторую попытку организовать гуманитарное перемирие предприняли в ночь на 18 октября, но и она не привела к устойчивой деэскалации. Третий раз о прекращении вооруженного противостояния заявили по результатам переговоров в США, которые состоялись в выходные, успехом это тоже не увенчалось. В ночь на 10 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Как сообщил Владимир Путин, боевые действия в зоне конфликта будут полностью остановлены с полуночи вторника по московскому времени. Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. При этом в регионе будут размещены российские миротворцы.
https://radiosputnik.ria.ru/20201110/zakharova-1583843183.html
нагорный карабах
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азербайджан
армения
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нагорный карабах, ильхам алиев, россия, владимир путин, азербайджан, армения, в мире

Алиев извинился перед Путиным за инцидент с российским Ми-24

03:01 10.11.2020 (обновлено: 08:33 10.11.2020)
 
© Фото : МЧС АрменииНа месте падения вертолета Ми-24 у населенного пункта Ерасх в Армении
На месте падения вертолета Ми-24 у населенного пункта Ерасх в Армении - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© Фото : МЧС Армении
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БАКУ, 10 ноя — РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил Владимиру Путину и извинился за инцидент с российским вертолетом на армяно-азербайджанской границе.
В понедельник в воздушном пространстве над Арменией вне зоны боевых действий атаковали Ми-24 ВКС. Погибли два члена экипажа, один получил травмы средней тяжести. В Баку признали, что случайно сбили российский вертолет, принесли извинения и выразили готовность выплатить России компенсации. В Москве позитивно оценили этот шаг Баку.

"Президент Ильхам Алиев принес (Путину. — Прим. ред.) извинения за трагическую случайность, отметив, что в темное время суток этот вертолет был принят за вертолет Военно-воздушных сил Армении", — сообщила пресс-служба президента Азербайджана.

Алиев попросил передать соболезнования родным погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшему. Он также подтвердил готовность выплатить компенсации семьям жертв и раненого члена экипажа.
Азербайджанский лидер сообщил Путину, что Генпрокуратура республики возбудила уголовное дело. "Виновники будут наказаны, о чем будет проинформирована российская сторона. Президент России поблагодарил президента Ильхама Алиева за телефонный звонок, отметив недопустимость подобного рода инцидентов. Стороны выразили уверенность в недопущении в дальнейшем подобных случаев", — сказано в релизе.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
00:13
МИД России прокомментировал ситуацию с гибелью вертолета Ми-24
Инцидент с Ми-24 произошел на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе. Баку и Ереван возлагают ответственность за ухудшение обстановки друг на друга. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.
Ситуация усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает Турция (член НАТО). В свою очередь, Армения входит в ОДКБ.
Девятого октября в Москве прошли армяно-азербайджанские переговоры, стороны договорились о прекращении огня, а также об обмене пленными и телами убитых, однако бои продолжились. Вторую попытку организовать гуманитарное перемирие предприняли в ночь на 18 октября, но и она не привела к устойчивой деэскалации. Третий раз о прекращении вооруженного противостояния заявили по результатам переговоров в США, которые состоялись в выходные, успехом это тоже не увенчалось.
В ночь на 10 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Как сообщил Владимир Путин, боевые действия в зоне конфликта будут полностью остановлены с полуночи вторника по московскому времени. Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. При этом в регионе будут размещены российские миротворцы.
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября, 12:16Инфографика
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Ситуация в Нагорном КарабахеНагорный КарабахИльхам АлиевРоссияВладимир ПутинАзербайджанАрменияВ мире
 
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