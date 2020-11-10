https://ria.ru/20201110/udalenka-1583976273.html
В ФНПР оценили законопроект об удаленке
В ФНПР оценили законопроект об удаленке
Трудовой договор с дистанционным работником нельзя будет расширить за счет включения причин для увольнения, а время общения с работодателем будет засчитываться... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T17:26
2020-11-10T17:26
2020-11-10T17:26
егор пьяных
удаленная работа
валентина матвиенко
федерация независимых профсоюзов россии
совет федерации рф
госдума рф
вячеслав володин
общество
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Трудовой договор с дистанционным работником нельзя будет расширить за счет включения причин для увольнения, а время общения с работодателем будет засчитываться как рабочее, рассказал РИА Новости советник департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства аппарата ФНПР Егор Пьяных."Мы считаем, что выработанная всеми сторонами социального партнерства... (поправка - ред.) годится для того, чтобы ее принять в данной редакции. В основном все предложения профсоюзов были учтены", - сказал он, комментируя законопроект об удаленной занятости.Пьяных уточнил, что ФНПР удалось добиться того, что труд дистанционных работников будет регулироваться не только трудовым договором, как сейчас, но также соглашениями и коллективными договорами, а также локальными нормативными актами работодателя с учетом мнения первичной профсоюзной организации."Важной новацией законопроекта является исключение возможности установления оснований расторжения трудового договора с дистанционным работником непосредственно в трудом договоре. Теперь трудовой договор с дистанционным работником может быть прекращен только по тем основаниям, которые предусмотрены в трудовом кодексе", - уточнил Пьяных.Он также отметил, что при переводе работника на дистанционку за ним сохраняются гарантии по оплате труда, а время взаимодействия с работодателем "включается в рабочее время", в том числе подготовка отчетов, составление ответов на письма работодателя, телефонные переговоры с ним.Важной является и обязанность работодателя обеспечить сотрудника необходимым для работы оборудованием либо компенсировать ему расходы на них, отметил Пьяных, пояснив, что сюда по мысли профсоюзов, входит и доступ к интернету.Проект о регулировании удаленной работы ранее внесли в Госдуму председатель ГД Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также группа депутатов и сенаторов. Он предусматривает системную переработку норм дистанционной работы, доступность их применения, возможность совмещения офисной и удаленной работы.
https://ria.ru/20201110/uvolnenie-1583925568.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
егор пьяных, удаленная работа, валентина матвиенко, федерация независимых профсоюзов россии, совет федерации рф, госдума рф, вячеслав володин, общество
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости.
Трудовой договор с дистанционным работником нельзя будет расширить за счет включения причин для увольнения, а время общения с работодателем будет засчитываться как рабочее, рассказал РИА Новости советник департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства аппарата ФНПР Егор Пьяных
.
"Мы считаем, что выработанная всеми сторонами социального партнерства... (поправка - ред.) годится для того, чтобы ее принять в данной редакции. В основном все предложения профсоюзов были учтены", - сказал он, комментируя законопроект об удаленной занятости.
Пьяных уточнил, что ФНПР удалось добиться того, что труд дистанционных работников будет регулироваться не только трудовым договором, как сейчас, но также соглашениями и коллективными договорами, а также локальными нормативными актами работодателя с учетом мнения первичной профсоюзной организации.
"Важной новацией законопроекта является исключение возможности установления оснований расторжения трудового договора с дистанционным работником непосредственно в трудом договоре. Теперь трудовой договор с дистанционным работником может быть прекращен только по тем основаниям, которые предусмотрены в трудовом кодексе", - уточнил Пьяных.
Он также отметил, что при переводе работника на дистанционку за ним сохраняются гарантии по оплате труда, а время взаимодействия с работодателем "включается в рабочее время", в том числе подготовка отчетов, составление ответов на письма работодателя, телефонные переговоры с ним.
Важной является и обязанность работодателя обеспечить сотрудника необходимым для работы оборудованием либо компенсировать ему расходы на них, отметил Пьяных, пояснив, что сюда по мысли профсоюзов, входит и доступ к интернету.
Проект о регулировании удаленной работы ранее внесли в Госдуму
председатель ГД Вячеслав Володин
, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко
, а также группа депутатов и сенаторов. Он предусматривает системную переработку норм дистанционной работы, доступность их применения, возможность совмещения офисной и удаленной работы.