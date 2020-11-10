https://ria.ru/20201110/udalenka-1583934036.html

Сотрудников смогут переводить на "удаленку" без их согласия в случае ЧС

Сотрудников смогут переводить на "удаленку" без их согласия в случае ЧС

Работодатель сможет переводить сотрудников на "удаленку" в случае чрезвычайных ситуаций без их согласия, но будет обязан обеспечить необходимым оборудованием... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T14:49

2020-11-10T14:49

2020-11-10T14:49

валентина матвиенко

совет федерации рф

госдума рф

вячеслав володин

общество

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Работодатель сможет переводить сотрудников на "удаленку" в случае чрезвычайных ситуаций без их согласия, но будет обязан обеспечить необходимым оборудованием или возместить затраты, следует из поправки к законопроекту об "удаленке".Авторами поправки выступили депутаты и сенаторы от "Единой России". Текст поправки есть у РИА Новости.Документ предлагается дополнить статьей "Порядок временного перевода работника на дистанционную работу по инициативе работодателя в исключительных случаях"."В случаях катастрофы природного или техногенного характера, производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, землетрясения, эпидемии, эпизоотии, а также по решению органа государственной власти и (или) органов местного самоуправления и любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части, по инициативе работодателя работник может быть временно переведен на дистанционную работу на период действия указанных обстоятельств. Согласие работника на такой перевод не требуется", - говорится в поправке.При этом работодатель должен будет обеспечить такого работника необходимым для выполнения трудовой функции дистанционно оборудованием, программно-техническими средствами, средствами защиты информации и иными средствами, либо компенсирует работнику расходы. При необходимости также работодатель будет осуществлять обучение работника по вопросам применения оборудования.Кроме того, при невозможности временного перевода работника на дистанционную работу в силу характера выполняемых им трудовых обязанностей или невозможности работодателя обеспечить работника необходимым оборудованием, работодатель вправе объявить оплачиваемый простой по причинам, не зависящим от работодателя и работника.Проект о регулировании удаленной работы внесли в Госдуму председатель ГД Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также группа депутатов и сенаторов. Он предусматривает системную переработку норм дистанционной работы, доступность их применения, возможность совмещения офисной и удаленной работы.Инициатива предлагает ввести три ключевых понятия. Первое - дистанционная (удаленная) работа, второе - временная дистанционная (удаленная) работа: такой режим работы предусматривает временное выполнение трудовой функции работника, работающего на основании трудового договора, вне стационарного рабочего места, находящегося под контролем работодателя, третье - комбинированная дистанционная (удаленная) работа: стационарная занятость на рабочем месте и дистанционная (удаленная) работа.

https://ria.ru/20201110/uvolnenie-1583925568.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валентина матвиенко, совет федерации рф, госдума рф, вячеслав володин, общество