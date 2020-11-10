Турция заявила об участии в контроле за перемирием в Карабахе
12:12 10.11.2020 (обновлено: 12:28 10.11.2020)
АНКАРА, 10 ноя – РИА Новости. Турция будет участвовать в контроле за перемирием в Нагорном Карабахе, заявил во вторник глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
"Вчера было подписано соглашение о перемирии. Сейчас идет обсуждение: каким образом за ним будут наблюдать, как контролировать. Но весь процесс контроля над перемирием будем вести совместно, и дальше мы будем находиться рядом с Азербайджаном", - сказал Чавушоглу журналистам в Анкаре.
При этом ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что вопрос пребывания турецких миротворцев в Карабахе не был ни с кем согласован, об этом в заявлении президентов России, Армении и Азербайджана не говорится.
Чавушоглу также заявил, что по соглашению о перемирии семь районов Нагорного Карабаха "будут полностью переданы Азербайджану, четыре из них уже под его контролем".
Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.