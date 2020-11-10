https://ria.ru/20201110/turtsiya-1583866620.html

В Анкаре заявили о победе Баку "на поле боя и за столом переговоров"

В Анкаре заявили о победе Баку "на поле боя и за столом переговоров"

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу поздравил Азербайджан с успехом "на поле боя и за столом переговоров" на фоне соглашения о перемирии в Карабахе. РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T09:11

2020-11-10T09:11

2020-11-10T09:38

никол пашинян

мевлют чавушоглу

нагорный карабах

армения

ситуация в нагорном карабахе

мид турции

азербайджан

в мире

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АНКАРА, 10 ноя – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу поздравил Азербайджан с успехом "на поле боя и за столом переговоров" на фоне соглашения о перемирии в Карабахе."Азербайджан добился значительных успехов на поле боя и за столом переговоров. Я искренне поздравляю вас с этим счастливым достижением", - написал Чавушоглу в Twitter.Он добавил, что Турция "продолжает быть единым народом, единым сердцем с азербайджанскими братьями".Ранее стало известно, что главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него.

https://ria.ru/20201110/soglashenie-1583858954.html

https://ria.ru/20201110/karabakh-1583857507.html

нагорный карабах

армения

азербайджан

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, мевлют чавушоглу, нагорный карабах, армения, мид турции, азербайджан, в мире