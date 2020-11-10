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Госдума утвердила кандидатуру Савельева на пост министра транспорта
Госдума утвердила кандидатуру Савельева на пост министра транспорта
Госдума на пленарном заседании во вторник утвердила кандидатуру главы "Аэрофлота" Виталия Савельева на пост министра транспорта РФ. РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T15:06
2020-11-10T15:06
николай шульгинов
арктика
михаил мишустин
аэрофлот
совет федерации рф
госдума рф
александр козлов (глава минвостокразвития)
политика
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник утвердила кандидатуру главы "Аэрофлота" Виталия Савельева на пост министра транспорта РФ.Председатель правительства Михаил Мишустин в понедельник предложил Госдуме назначить вице-премьером главу Минэнерго Александра Новака, а на его место - главу "Русгидро" Николая Шульгинова. Также он предложил назначить главой Минтранса главу "Аэрофлота" Виталия Савельева, главой Минприроды - министра по Арктике Александра Козлова, главой Минстроя - первого замминистра Ирека Файзуллина, главой Минвостокразвития - главу Фонда развития Дальнего Востока Алексея Чекункова. В понедельник профильные комитеты уже рекомендовали Госдуме утвердить предложенные кандидатуры.Согласно новой процедуре назначения правительства, принятой после поправок в Конституцию РФ, Госдума утверждает министров по предложению премьера, за исключением глав силовых ведомств - их назначает президент после консультаций с Советом Федерации. Кандидатуры вице-премьеров и министров Думе можно будет предложить трижды. Если депутаты трижды их отклонят, то президент назначит их самостоятельно.
https://ria.ru/20201109/pravitelstvo-1583734036.html
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николай шульгинов, арктика, михаил мишустин, аэрофлот, совет федерации рф, госдума рф, александр козлов (глава минвостокразвития), политика

Госдума утвердила кандидатуру Савельева на пост министра транспорта

15:06 10.11.2020
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВиталий Савельев
Виталий Савельев - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник утвердила кандидатуру главы "Аэрофлота" Виталия Савельева на пост министра транспорта РФ.
Председатель правительства Михаил Мишустин в понедельник предложил Госдуме назначить вице-премьером главу Минэнерго Александра Новака, а на его место - главу "Русгидро" Николая Шульгинова. Также он предложил назначить главой Минтранса главу "Аэрофлота" Виталия Савельева, главой Минприроды - министра по Арктике Александра Козлова, главой Минстроя - первого замминистра Ирека Файзуллина, главой Минвостокразвития - главу Фонда развития Дальнего Востока Алексея Чекункова. В понедельник профильные комитеты уже рекомендовали Госдуме утвердить предложенные кандидатуры.
Согласно новой процедуре назначения правительства, принятой после поправок в Конституцию РФ, Госдума утверждает министров по предложению премьера, за исключением глав силовых ведомств - их назначает президент после консультаций с Советом Федерации. Кандидатуры вице-премьеров и министров Думе можно будет предложить трижды. Если депутаты трижды их отклонят, то президент назначит их самостоятельно.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время встречи председателя правительства РФ Михаила Мишустина с руководством Государственной Думы РФ и главами думских фракций - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
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Николай ШульгиновАрктикаМихаил МишустинАэрофлотСовет Федерации РФГосдума РФАлександр Козлов (глава Минвостокразвития)Политика
 
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