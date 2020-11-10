https://ria.ru/20201110/transport-1583940117.html

Госдума утвердила кандидатуру Савельева на пост министра транспорта

Госдума утвердила кандидатуру Савельева на пост министра транспорта

Госдума на пленарном заседании во вторник утвердила кандидатуру главы "Аэрофлота" Виталия Савельева на пост министра транспорта РФ. РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T15:06

2020-11-10T15:06

2020-11-10T15:06

николай шульгинов

арктика

михаил мишустин

аэрофлот

совет федерации рф

госдума рф

александр козлов (глава минвостокразвития)

политика

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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник утвердила кандидатуру главы "Аэрофлота" Виталия Савельева на пост министра транспорта РФ.Председатель правительства Михаил Мишустин в понедельник предложил Госдуме назначить вице-премьером главу Минэнерго Александра Новака, а на его место - главу "Русгидро" Николая Шульгинова. Также он предложил назначить главой Минтранса главу "Аэрофлота" Виталия Савельева, главой Минприроды - министра по Арктике Александра Козлова, главой Минстроя - первого замминистра Ирека Файзуллина, главой Минвостокразвития - главу Фонда развития Дальнего Востока Алексея Чекункова. В понедельник профильные комитеты уже рекомендовали Госдуме утвердить предложенные кандидатуры.Согласно новой процедуре назначения правительства, принятой после поправок в Конституцию РФ, Госдума утверждает министров по предложению премьера, за исключением глав силовых ведомств - их назначает президент после консультаций с Советом Федерации. Кандидатуры вице-премьеров и министров Думе можно будет предложить трижды. Если депутаты трижды их отклонят, то президент назначит их самостоятельно.

https://ria.ru/20201109/pravitelstvo-1583734036.html

арктика

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

николай шульгинов, арктика, михаил мишустин, аэрофлот, совет федерации рф, госдума рф, александр козлов (глава минвостокразвития), политика