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В Хабаровске задержали постояльца гостиницы, расстрелявшего телевизор
В Хабаровске задержали постояльца гостиницы, расстрелявшего телевизор
Задержан мужчина, устроивший стрельбу в гостинице Хабаровска, никто не пострадал, хулиган доставлен в психиатрическую больницу, сообщил РИА Новости старший... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T07:18
2020-11-10T07:18
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
хабаровск
происшествия
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ХАБАРОВСК, 10 ноя — РИА Новости. Задержан мужчина, устроивший стрельбу в гостинице Хабаровска, никто не пострадал, хулиган доставлен в психиатрическую больницу, сообщил РИА Новости старший специалист группы по связям со СМИ УМВД России по Хабаровску майор Кирилл Блинов.По данным Росгвардии, во вторник в дежурную часть вневедомственной охраны ведомства поступила информация, что в гостинице, расположенной на улице Воронежской ("5 звезд") в Хабаровске, находится неизвестный мужчина с ружьём. Охранник гостиницы рассказал, что нажал тревожную кнопку после того, как один из постояльцев в своём номере выстрелил из ружья в телевизор. После этого стрелок спустился на улицу и оставил обрез ружья в машине, прихватив с собой пару охотничьих ножей.С холодным оружием он вернулся в ресторан гостиницы, где его и задержали. Подозреваемый оказал сопротивление, к нему были применены физическая сила и спецсредства. Никто из персонала и гостей отеля не пострадали. В автомобиле задержанного был обнаружен обрез ружья и более 100 патронов различного калибра, направлены на экспертизу."Ранее не судимый гражданин 33-лет родом из Амурской области, Сковородино. Сразу после инцидента его отвезли в краевую клиническую психиатрическую больницу, так как он был очень агрессивным, находился под воздействием чего-то, опасен для окружающих. Сейчас хулиган находится там. Специалисты купируют агрессивное состояние", - рассказал Блинов.По словам Блинова, после того, как состояние агрессивного постояльца придет в норму, его допросят в шестом отделе полиции Хабаровска. Материалы дела на хулигана находятся там.
https://radiosputnik.ria.ru/20201012/strelba-1579459402.html
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), хабаровск, происшествия

В Хабаровске задержали постояльца гостиницы, расстрелявшего телевизор

07:18 10.11.2020
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ХАБАРОВСК, 10 ноя — РИА Новости. Задержан мужчина, устроивший стрельбу в гостинице Хабаровска, никто не пострадал, хулиган доставлен в психиатрическую больницу, сообщил РИА Новости старший специалист группы по связям со СМИ УМВД России по Хабаровску майор Кирилл Блинов.
По данным Росгвардии, во вторник в дежурную часть вневедомственной охраны ведомства поступила информация, что в гостинице, расположенной на улице Воронежской ("5 звезд") в Хабаровске, находится неизвестный мужчина с ружьём. Охранник гостиницы рассказал, что нажал тревожную кнопку после того, как один из постояльцев в своём номере выстрелил из ружья в телевизор. После этого стрелок спустился на улицу и оставил обрез ружья в машине, прихватив с собой пару охотничьих ножей.
С холодным оружием он вернулся в ресторан гостиницы, где его и задержали. Подозреваемый оказал сопротивление, к нему были применены физическая сила и спецсредства. Никто из персонала и гостей отеля не пострадали. В автомобиле задержанного был обнаружен обрез ружья и более 100 патронов различного калибра, направлены на экспертизу.
"Ранее не судимый гражданин 33-лет родом из Амурской области, Сковородино. Сразу после инцидента его отвезли в краевую клиническую психиатрическую больницу, так как он был очень агрессивным, находился под воздействием чего-то, опасен для окружающих. Сейчас хулиган находится там. Специалисты купируют агрессивное состояние", - рассказал Блинов.
По словам Блинова, после того, как состояние агрессивного постояльца придет в норму, его допросят в шестом отделе полиции Хабаровска. Материалы дела на хулигана находятся там.
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Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)ХабаровскПроисшествия
 
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