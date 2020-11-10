https://ria.ru/20201110/spermatozoidy-1583892891.html

Назван продукт, улучшающий сперматозоиды

Назван продукт, улучшающий сперматозоиды

Ученые из Испании и США доказали, что регулярное употребление древесных орехов благотворно влияет на мужскую фертильность. Результаты исследования опубликованы... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T11:52

2020-11-10T11:52

2020-11-10T11:52

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Ученые из Испании и США доказали, что регулярное употребление древесных орехов благотворно влияет на мужскую фертильность. Результаты исследования опубликованы в журнале Andrology.Неблагоприятные условия окружающей среды и образ жизни в развитых странах негативно влияют на качество спермы, снижая количество сперматозоидов в мужском семени и их жизнеспособность.Исследователи с факультета питания человека Университета Ровира-и-Виргили в Испании и Университета Юты в США решили выяснить, можно ли этот негативный эффект хотя бы частично компенсировать с помощью диеты. Наиболее перспективный в этом плане продукт — орехи. В некоторых исследованиях сообщалось — употребление орехов способствует метилированию ДНК сперматозоидов, что улучшает их функции. Однако до сих пор не было опубликовано никаких результатов рандомизированных клинических испытаний, оценивающих влияние диеты на эти изменения. В рамках исследования FERTINUTS авторы впервые оценили влияние регулярного употребления смеси древесных орехов — миндаля, фундука и грецких орехов — на паттерны метилирования ДНК сперматозоидов у людей, соблюдающих диету в западном стиле.В исследовании приняли участие 72 здоровых некурящих молодых мужчин: 48 из них получали в течение 14 недель добавки орехов, еще 24 человека составили контрольную группу.Результаты показали, что включение смеси орехов значительно улучшило количество, жизнеспособность, подвижность и морфологию сперматозоидов. Авторы впервые выявили в эпигеноме сперматозоидов участки, которые реагируют на диету, что объясняет, почему диета влияет на мужскую фертильность.Исследователи заметили, что метилирование 36 областей генома значительно различается между исходным уровнем и концом испытания только в группе, потреблявшей орехи. В 97,2 процента областей ДНК их сперматозоидов ученые зафиксировали гиперметилирование."Эта работа демонстрирует, что есть некоторые чувствительные области эпигенома сперматозоидов, которые реагируют на диету и могут привести к изменениям в сперме и ее способности оплодотворять", — приводятся в пресс-релизе Университета Ровира-и-Виргили слова ведущего автора исследования Альберта Салас-Хуэтоса (Albert Salas‐Huetos), который в настоящее время работает в Гарвардском университете в США. По словам ученых, эти результаты являются первым доказательством того, что добавление орехов к обычной диете в западном стиле влияет на метилирование ДНК сперматозоидов, но для окончательных выводов нужны дополнительные исследования.

https://ria.ru/20201102/pitanie-1582693046.html

https://ria.ru/20201028/kishechnik-1581987243.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

днк, биология, здоровье, сша, испания