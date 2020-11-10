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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201110/soglashenie-1583885748.html
Эксперт оценил подписанное соглашение по Карабаху
Эксперт оценил подписанное соглашение по Карабаху
Новые договоренности о прекращении огня в Нагорном Карабахе и введении миротворцев выгодны всем сторонам конфликта: вооруженное противостояние истощило их и... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T11:18
2020-11-10T11:18
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
андрей суздальцев
владимир путин
баку
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Новые договоренности о прекращении огня в Нагорном Карабахе и введении миротворцев выгодны всем сторонам конфликта: вооруженное противостояние истощило их и физически и морально; устойчивость объявленного перемирия будет также зависеть от дальнейших действий Турции, а Армению ждет новый политический кризис, заявил РИА Новости замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.Президент России Владимир Путин 10 ноября заявил, что он с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном подписали "заявление, в котором объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта". По его словам, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых ими позициях, а вдоль линии соприкосновения и вдоль коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы. Также стороны конфликта должны провести обмен пленными.Война истощила всехКак напомнил Суздальцев, возможность введения миротворцев в зону конфликта в Карабахе обсуждалась в последние месяцы, однако договоренность по данному вопросу была достигнута лишь сейчас и стала "неожиданностью для всех". Это, по мнению аналитика, связано с тем, что противоборствующие стороны: Азербайджан и Армения - достигли патовой ситуации."Армения утратила контроль над городом Шуша, который фактически является пригородом Степанакерта. Азербайджан, в свою очередь, не закрепился в этом городе в той степени, чтобы праздновать убедительную победу. К тому же стороны достигли полного технического, морального и физического истощения", - заявил Суздальцев, добавив, что в таких условиях ни одна, ни другая сторона уже не могла полноценно продолжать вести боевые действия.В подобной ситуации, пояснил собеседник агентства, введение миротворцев оказалось выгодно всем. Прежде всего - Еревану, которому жизненно важно сохранить контроль над Степанакертом, от судьбы которого, в свою очередь, будет зависеть политическое будущее нынешнего армянского премьера Никола Пашиняна."Я думаю, что шансы на устойчивое перемирие примерно - 50% на 50%, в немалой степени они завязаны на дальнейших действиях Анкары. Турция, оставаясь на стороне Азербайджана, стимулирует эту войну. Если она продолжит заниматься интригами в регионе, тогда остальные стороны попадут в очень серьезный переплет", - отметил политолог.Кризис власти в АрменииКомментируя возможное развитие внутриполитической ситуации в Армении вслед за утратой контроля над частью Нагорного Карабаха, эксперт прогнозировал новый политический кризис в этой стране. Впрочем, по мнению Суздальцева, не настолько сильный, чтобы Пашинян решился покинуть свой нынешний пост."Я думаю, что он (Пашинян) удержится, несмотря на то, что сейчас вокруг него формируется очень серьезный оппозиционный блок. С другой стороны, армянская сторона действительно устала. Я думаю, что кризис будет - сейчас начнется выяснение отношений, по чьей вине проиграли и так далее. Но я также думаю: Пашинян понял, что отношения с Россией для него первоочередные. А он их утратил", - резюмировал собеседник агентства.Другой поворот в судьбе Пашиняна прогнозирует старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин – по его мнению, пост премьера тот все же оставит."С каждым днем ситуация складывалась для Пашиняна все более негативно. Сумеет ли он досидеть до следующих парламентских выборов? Маловероятно. Скорее всего, он решит подать в отставку", - заявил эксперт РИА Новости.Именно с развитием политической нестабильности в Армении он связывает основные риски для региона в ближайшей перспективе."Политическая ситуация очень тяжелая, непонятно, где и в каком статусе находится Пашинян и может ли он принимать какие-либо легитимные решения. Поэтому основные риски связаны с неприятием линии итогов этих переговоров внутри Армении", - заключил Притчин.Пашинян ранее отмечал, что новое соглашение о прекращении огня в Карабахе было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
https://ria.ru/20201110/soglashenie-1583858954.html
https://ria.ru/20201110/karabakh-1583857507.html
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никол пашинян, андрей суздальцев, владимир путин, баку, азербайджан, армения, в мире

Эксперт оценил подписанное соглашение по Карабаху

11:18 10.11.2020
 
© РИА Новости / PAN Photo / Перейти в фотобанкВоеннослужащий на артиллерийской позиции в зоне карабахского конфликта
Военнослужащий на артиллерийской позиции в зоне карабахского конфликта - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© РИА Новости / PAN Photo
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Новые договоренности о прекращении огня в Нагорном Карабахе и введении миротворцев выгодны всем сторонам конфликта: вооруженное противостояние истощило их и физически и морально; устойчивость объявленного перемирия будет также зависеть от дальнейших действий Турции, а Армению ждет новый политический кризис, заявил РИА Новости замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.
Президент России Владимир Путин 10 ноября заявил, что он с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном подписали "заявление, в котором объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта". По его словам, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых ими позициях, а вдоль линии соприкосновения и вдоль коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы. Также стороны конфликта должны провести обмен пленными.
Взрывы на юго-востоке от Степанакерта - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
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О чем договорились по Карабаху Россия, Армения и Азербайджан

Война истощила всех

Как напомнил Суздальцев, возможность введения миротворцев в зону конфликта в Карабахе обсуждалась в последние месяцы, однако договоренность по данному вопросу была достигнута лишь сейчас и стала "неожиданностью для всех". Это, по мнению аналитика, связано с тем, что противоборствующие стороны: Азербайджан и Армения - достигли патовой ситуации.
"Армения утратила контроль над городом Шуша, который фактически является пригородом Степанакерта. Азербайджан, в свою очередь, не закрепился в этом городе в той степени, чтобы праздновать убедительную победу. К тому же стороны достигли полного технического, морального и физического истощения", - заявил Суздальцев, добавив, что в таких условиях ни одна, ни другая сторона уже не могла полноценно продолжать вести боевые действия.
В подобной ситуации, пояснил собеседник агентства, введение миротворцев оказалось выгодно всем. Прежде всего - Еревану, которому жизненно важно сохранить контроль над Степанакертом, от судьбы которого, в свою очередь, будет зависеть политическое будущее нынешнего армянского премьера Никола Пашиняна.
"Я думаю, что шансы на устойчивое перемирие примерно - 50% на 50%, в немалой степени они завязаны на дальнейших действиях Анкары. Турция, оставаясь на стороне Азербайджана, стимулирует эту войну. Если она продолжит заниматься интригами в регионе, тогда остальные стороны попадут в очень серьезный переплет", - отметил политолог.
Отправка российских миротворцев в Нагорный Карабах - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
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Появилось видео отправки миротворцев в Карабах

Кризис власти в Армении

Комментируя возможное развитие внутриполитической ситуации в Армении вслед за утратой контроля над частью Нагорного Карабаха, эксперт прогнозировал новый политический кризис в этой стране. Впрочем, по мнению Суздальцева, не настолько сильный, чтобы Пашинян решился покинуть свой нынешний пост.
"Я думаю, что он (Пашинян) удержится, несмотря на то, что сейчас вокруг него формируется очень серьезный оппозиционный блок. С другой стороны, армянская сторона действительно устала. Я думаю, что кризис будет - сейчас начнется выяснение отношений, по чьей вине проиграли и так далее. Но я также думаю: Пашинян понял, что отношения с Россией для него первоочередные. А он их утратил", - резюмировал собеседник агентства.
Другой поворот в судьбе Пашиняна прогнозирует старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин – по его мнению, пост премьера тот все же оставит.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
Вчера, 10:26Ситуация в Нагорном Карабахе
Пашинян рассказал о позиции армянских военных по Карабаху
"С каждым днем ситуация складывалась для Пашиняна все более негативно. Сумеет ли он досидеть до следующих парламентских выборов? Маловероятно. Скорее всего, он решит подать в отставку", - заявил эксперт РИА Новости.
Именно с развитием политической нестабильности в Армении он связывает основные риски для региона в ближайшей перспективе.
"Политическая ситуация очень тяжелая, непонятно, где и в каком статусе находится Пашинян и может ли он принимать какие-либо легитимные решения. Поэтому основные риски связаны с неприятием линии итогов этих переговоров внутри Армении", - заключил Притчин.
Пашинян ранее отмечал, что новое соглашение о прекращении огня в Карабахе было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
"Мы очень боимся": ситуация в Нагорном Карабахе
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Города и деревни Нагорного Карабаха больше месяца находятся под обстрелами.

Горящий автомобиль и автомобиль скорой помощи на горной дороге в районе города Карвачар
1 из 10

Города и деревни Нагорного Карабаха больше месяца находятся под обстрелами.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

С начала эскалации конфликта около 100 тысяч жителей республики стали беженцами.

Местные жители, покидающие Нагорный Карабах, в районе города Карвачар
2 из 10

С начала эскалации конфликта около 100 тысяч жителей республики стали беженцами.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

"Мы очень боимся, что будут бомбежки города или даже уличные бои", — говорят желающие уехать.

Местные жители, покидающие Нагорный Карабах, в районе города Карвачар
3 из 10

"Мы очень боимся, что будут бомбежки города или даже уличные бои", — говорят желающие уехать.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Среди беженцев много пожилых людей и инвалидов.

Местные жители, покидающие Нагорный Карабах, в районе города Карвачар
4 из 10

Среди беженцев много пожилых людей и инвалидов.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Некоторые добираются до Степанакерта случайным транспортом, чтобы попытаться уехать в Армению.

Автомобили с людьми, покидающими Нагорный Карабах, в районе города Карвачар
5 из 10

Некоторые добираются до Степанакерта случайным транспортом, чтобы попытаться уехать в Армению.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В минувшие выходные ожесточенные бои шли во втором по величине городе Карабаха — Шуши.

Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
6 из 10

В минувшие выходные ожесточенные бои шли во втором по величине городе Карабаха — Шуши.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Контроль над городом означает укрепление позиций в карабахском конфликте.

Ракеты в небе над Нагорным Карабахом
7 из 10

Контроль над городом означает укрепление позиций в карабахском конфликте.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Азербайджанская сторона заявила о взятии Шуши под контроль. В непризнанной НКР это опровергли.

Ракеты в небе над Нагорным Карабахом
8 из 10

Азербайджанская сторона заявила о взятии Шуши под контроль. В непризнанной НКР это опровергли.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе идут с 27 сентября.

Местный житель, покидающий Нагорный Карабах, в районе города Карвачар
9 из 10

Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе идут с 27 сентября.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Урегулировать конфликт пока не удается.

Местные жители, покидающие Нагорный Карабах, в районе города Карвачар
10 из 10

Урегулировать конфликт пока не удается.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
1 из 10

Города и деревни Нагорного Карабаха больше месяца находятся под обстрелами.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
2 из 10

С начала эскалации конфликта около 100 тысяч жителей республики стали беженцами.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
3 из 10

"Мы очень боимся, что будут бомбежки города или даже уличные бои", — говорят желающие уехать.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
4 из 10

Среди беженцев много пожилых людей и инвалидов.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
5 из 10

Некоторые добираются до Степанакерта случайным транспортом, чтобы попытаться уехать в Армению.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
6 из 10

В минувшие выходные ожесточенные бои шли во втором по величине городе Карабаха — Шуши.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
7 из 10

Контроль над городом означает укрепление позиций в карабахском конфликте.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
8 из 10

Азербайджанская сторона заявила о взятии Шуши под контроль. В непризнанной НКР это опровергли.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
9 из 10

Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе идут с 27 сентября.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
10 из 10

Урегулировать конфликт пока не удается.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
 
Ситуация в Нагорном КарабахеНикол ПашинянАндрей СуздальцевВладимир ПутинБакуАзербайджанАрменияВ мире
 
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