https://ria.ru/20201110/soglashenie-1583885748.html

Эксперт оценил подписанное соглашение по Карабаху

Эксперт оценил подписанное соглашение по Карабаху

Новые договоренности о прекращении огня в Нагорном Карабахе и введении миротворцев выгодны всем сторонам конфликта: вооруженное противостояние истощило их и... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T11:18

2020-11-10T11:18

2020-11-10T11:18

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

андрей суздальцев

владимир путин

баку

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Новые договоренности о прекращении огня в Нагорном Карабахе и введении миротворцев выгодны всем сторонам конфликта: вооруженное противостояние истощило их и физически и морально; устойчивость объявленного перемирия будет также зависеть от дальнейших действий Турции, а Армению ждет новый политический кризис, заявил РИА Новости замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.Президент России Владимир Путин 10 ноября заявил, что он с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном подписали "заявление, в котором объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта". По его словам, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых ими позициях, а вдоль линии соприкосновения и вдоль коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы. Также стороны конфликта должны провести обмен пленными.Война истощила всехКак напомнил Суздальцев, возможность введения миротворцев в зону конфликта в Карабахе обсуждалась в последние месяцы, однако договоренность по данному вопросу была достигнута лишь сейчас и стала "неожиданностью для всех". Это, по мнению аналитика, связано с тем, что противоборствующие стороны: Азербайджан и Армения - достигли патовой ситуации."Армения утратила контроль над городом Шуша, который фактически является пригородом Степанакерта. Азербайджан, в свою очередь, не закрепился в этом городе в той степени, чтобы праздновать убедительную победу. К тому же стороны достигли полного технического, морального и физического истощения", - заявил Суздальцев, добавив, что в таких условиях ни одна, ни другая сторона уже не могла полноценно продолжать вести боевые действия.В подобной ситуации, пояснил собеседник агентства, введение миротворцев оказалось выгодно всем. Прежде всего - Еревану, которому жизненно важно сохранить контроль над Степанакертом, от судьбы которого, в свою очередь, будет зависеть политическое будущее нынешнего армянского премьера Никола Пашиняна."Я думаю, что шансы на устойчивое перемирие примерно - 50% на 50%, в немалой степени они завязаны на дальнейших действиях Анкары. Турция, оставаясь на стороне Азербайджана, стимулирует эту войну. Если она продолжит заниматься интригами в регионе, тогда остальные стороны попадут в очень серьезный переплет", - отметил политолог.Кризис власти в АрменииКомментируя возможное развитие внутриполитической ситуации в Армении вслед за утратой контроля над частью Нагорного Карабаха, эксперт прогнозировал новый политический кризис в этой стране. Впрочем, по мнению Суздальцева, не настолько сильный, чтобы Пашинян решился покинуть свой нынешний пост."Я думаю, что он (Пашинян) удержится, несмотря на то, что сейчас вокруг него формируется очень серьезный оппозиционный блок. С другой стороны, армянская сторона действительно устала. Я думаю, что кризис будет - сейчас начнется выяснение отношений, по чьей вине проиграли и так далее. Но я также думаю: Пашинян понял, что отношения с Россией для него первоочередные. А он их утратил", - резюмировал собеседник агентства.Другой поворот в судьбе Пашиняна прогнозирует старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин – по его мнению, пост премьера тот все же оставит."С каждым днем ситуация складывалась для Пашиняна все более негативно. Сумеет ли он досидеть до следующих парламентских выборов? Маловероятно. Скорее всего, он решит подать в отставку", - заявил эксперт РИА Новости.Именно с развитием политической нестабильности в Армении он связывает основные риски для региона в ближайшей перспективе."Политическая ситуация очень тяжелая, непонятно, где и в каком статусе находится Пашинян и может ли он принимать какие-либо легитимные решения. Поэтому основные риски связаны с неприятием линии итогов этих переговоров внутри Армении", - заключил Притчин.Пашинян ранее отмечал, что новое соглашение о прекращении огня в Карабахе было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.

https://ria.ru/20201110/soglashenie-1583858954.html

https://ria.ru/20201110/karabakh-1583857507.html

https://ria.ru/20201110/karabakh-1583875071.html

баку

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, андрей суздальцев, владимир путин, баку, азербайджан, армения, в мире