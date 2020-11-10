Жириновский предложил сделать Сочи городом федерального значения
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил расширить федеральную территорию "Сириус" до границ города Сочи, сделав его городом федерального значения с подчинением Москве, а не властям Краснодарского края.
В понедельник в Госдуму был внесен проект федерального закона "О федеральной территории "Сириус" в развитие обновленных положений конституции. Авторы законопроекта - сопредседатели рабочей группы по поправкам в конституцию, председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас.
"Создают, опять выдумка, территорию федерального значения. А кто мешает вам не "Сириус", это часть Сочи, а весь город Сочи сделать городом федерального значения. Отделить от Краснодарского края, чтобы всем было понятно, что эта территория подчиняется Москве, а не губернатору Краснодарского края, что там все вопросы решает другое правительство. Весь Сочи - город федерального значения, как Севастополь", - сказал Жириновский журналистам.
Предполагается, что федеральная территория "Сириус" будет новым видом публично-правового образования, экономически самостоятельной с собственным бюджетом и имуществом. Глава федеральной территории "Сириус" является высшим должностным лицом территории и возглавляет администрацию. Он избирается советом по представлению президента на срок до пяти лет. Вопросы организации функционирования федеральной территории "Сириус" будут решаться в течение пятилетнего переходного периода.
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