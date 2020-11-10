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Жириновский предложил сделать Сочи городом федерального значения
Жириновский предложил сделать Сочи городом федерального значения
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил расширить федеральную территорию "Сириус" до границ города Сочи, сделав его городом федерального значения с... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T12:53
2020-11-10T12:53
андрей клишас
павел крашенинников
лдпр
госдума рф
владимир жириновский
москва
сочи
краснодарский край
политика
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил расширить федеральную территорию "Сириус" до границ города Сочи, сделав его городом федерального значения с подчинением Москве, а не властям Краснодарского края.В понедельник в Госдуму был внесен проект федерального закона "О федеральной территории "Сириус" в развитие обновленных положений конституции. Авторы законопроекта - сопредседатели рабочей группы по поправкам в конституцию, председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас."Создают, опять выдумка, территорию федерального значения. А кто мешает вам не "Сириус", это часть Сочи, а весь город Сочи сделать городом федерального значения. Отделить от Краснодарского края, чтобы всем было понятно, что эта территория подчиняется Москве, а не губернатору Краснодарского края, что там все вопросы решает другое правительство. Весь Сочи - город федерального значения, как Севастополь", - сказал Жириновский журналистам.Предполагается, что федеральная территория "Сириус" будет новым видом публично-правового образования, экономически самостоятельной с собственным бюджетом и имуществом. Глава федеральной территории "Сириус" является высшим должностным лицом территории и возглавляет администрацию. Он избирается советом по представлению президента на срок до пяти лет. Вопросы организации функционирования федеральной территории "Сириус" будут решаться в течение пятилетнего переходного периода.
https://ria.ru/20201026/zhirinovskiy-1581676761.html
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андрей клишас, павел крашенинников, лдпр, госдума рф, владимир жириновский, москва, сочи, краснодарский край, политика

Жириновский предложил сделать Сочи городом федерального значения

12:53 10.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВладимир Жириновский
Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил расширить федеральную территорию "Сириус" до границ города Сочи, сделав его городом федерального значения с подчинением Москве, а не властям Краснодарского края.
В понедельник в Госдуму был внесен проект федерального закона "О федеральной территории "Сириус" в развитие обновленных положений конституции. Авторы законопроекта - сопредседатели рабочей группы по поправкам в конституцию, председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас.
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"Создают, опять выдумка, территорию федерального значения. А кто мешает вам не "Сириус", это часть Сочи, а весь город Сочи сделать городом федерального значения. Отделить от Краснодарского края, чтобы всем было понятно, что эта территория подчиняется Москве, а не губернатору Краснодарского края, что там все вопросы решает другое правительство. Весь Сочи - город федерального значения, как Севастополь", - сказал Жириновский журналистам.
Предполагается, что федеральная территория "Сириус" будет новым видом публично-правового образования, экономически самостоятельной с собственным бюджетом и имуществом. Глава федеральной территории "Сириус" является высшим должностным лицом территории и возглавляет администрацию. Он избирается советом по представлению президента на срок до пяти лет. Вопросы организации функционирования федеральной территории "Сириус" будут решаться в течение пятилетнего переходного периода.
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