https://ria.ru/20201110/shulginov-1583966995.html

Путин назначил Шульгинова министром энергетики

Путин назначил Шульгинова министром энергетики

Президент России Владимир Путин назначил гендиректора "Русгидро" Николая Шульгинова на должность министра энергетики РФ, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T16:52

2020-11-10T16:52

2020-11-10T16:58

николай шульгинов

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

владимир путин

политика

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил гендиректора "Русгидро" Николая Шульгинова на должность министра энергетики РФ, сообщает пресс-служба Кремля."Назначить Шульгинова Николая Григорьевича министром энергетики Российской Федерации", - говорится в сообщении.Премьер-министр Михаил Мишустин в понедельник предложил повысить нынешнего главу Минэнерго Александра Новака до вице-премьера, а на его место назначить гендиректора "Русгидро" Шульгинова.Он чуть более пяти лет возглавлял эту контролируемую государством компанию, являющуюся одной из крупнейших в России по мощности электростанций и лидером в части производства "зеленой" энергии.Шульгинов, которому в этом году исполнилось 69 лет, родился в селе Саблинское Александровского района Ставропольского края. В 1973 году окончил Новочеркасский политехнический институт по специальности "Электроснабжение промышленных предприятий и городов". В 2007 году Северо-Кавказским государственным техническим университетом Шульгинову присуждена ученая степень кандидата технических наук. В электроэнергетике работает с 1975 года.Согласно новой процедуре назначения правительства, принятой после поправок в Конституцию РФ, Госдума утверждает министров по предложению премьера, за исключением глав силовых ведомств - их назначает президент после консультаций с Советом Федерации. Кандидатуры вице-премьеров и министров Госдуме можно будет предложить трижды. Если депутаты трижды их отклонят, то президент назначит их самостоятельно.

https://ria.ru/20201110/novak-1583958647.html

https://realty.ria.ru/20200910/otoplenie-1577025854.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

николай шульгинов, министерство энергетики рф (минэнерго россии), владимир путин, политика