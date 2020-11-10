Путин назначил Шульгинова министром энергетики
16:52 10.11.2020 (обновлено: 16:58 10.11.2020)
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель правления, генеральный директор ПАО "РусГидро" Николай Шульгинов
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил гендиректора "Русгидро" Николая Шульгинова на должность министра энергетики РФ, сообщает пресс-служба Кремля.
"Назначить Шульгинова Николая Григорьевича министром энергетики Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Премьер-министр Михаил Мишустин в понедельник предложил повысить нынешнего главу Минэнерго Александра Новака до вице-премьера, а на его место назначить гендиректора "Русгидро" Шульгинова.
Он чуть более пяти лет возглавлял эту контролируемую государством компанию, являющуюся одной из крупнейших в России по мощности электростанций и лидером в части производства "зеленой" энергии.
Шульгинов, которому в этом году исполнилось 69 лет, родился в селе Саблинское Александровского района Ставропольского края. В 1973 году окончил Новочеркасский политехнический институт по специальности "Электроснабжение промышленных предприятий и городов". В 2007 году Северо-Кавказским государственным техническим университетом Шульгинову присуждена ученая степень кандидата технических наук. В электроэнергетике работает с 1975 года.
Согласно новой процедуре назначения правительства, принятой после поправок в Конституцию РФ, Госдума утверждает министров по предложению премьера, за исключением глав силовых ведомств - их назначает президент после консультаций с Советом Федерации. Кандидатуры вице-премьеров и министров Госдуме можно будет предложить трижды. Если депутаты трижды их отклонят, то президент назначит их самостоятельно.
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