https://ria.ru/20201110/shos-1583930878.html

Путин предложил странам ШОС обмениваться медицинской информацией

Путин предложил странам ШОС обмениваться медицинской информацией

Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) могли бы создать систему обмена важными сведениями о протоколах лечения, медпрепаратами, наладить систему... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T14:34

2020-11-10T14:34

2020-11-10T14:34

шавкат мирзиеев

шос

владимир путин

в мире

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СОЧИ, 10 ноя - РИА Новости. Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) могли бы создать систему обмена важными сведениями о протоколах лечения, медпрепаратами, наладить систему подготовки медицинских кадров, считает президент РФ Владимир Путин.Во вторник он по видеосвязи провел заседание совета глав государств-членов ШОС. В ходе встречи президент РФ высказал мнение о нескольких идеях, предложенных его коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым."Что касается вашего предложения создать сеть медицинских учреждений, то это тоже очень актуально и важно. Думаю, что на первом этапе можно было бы создать систему обмена необходимой и важной информацией в этой сфере - протоколами и практиками лечения, медицинскими препаратами. И наладить систему подготовки кадров, во всяком случае, в тех странах, которые в этом нуждаются", - сказал Путин в ответ на выступление главы республики.Президент РФ отметил, что также считает важным и актуальным предложение главы Узбекистана о разработке программы цифровой грамотности."В России существует ряд программ в этой сфере, в том числе в рамках развития цифровой экономики. И мы точно совершенно - это было бы полезно - можем обмениваться информацией и организовать совместную работу", - добавил Путин.

https://ria.ru/20201110/shos-1583928778.html

https://ria.ru/20201110/putin-1583925842.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шавкат мирзиеев, шос, владимир путин, в мире