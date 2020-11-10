Путин предложил странам ШОС обмениваться медицинской информацией
© РИА Новости / Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Совета глав государств - членов ШОС
СОЧИ, 10 ноя - РИА Новости. Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) могли бы создать систему обмена важными сведениями о протоколах лечения, медпрепаратами, наладить систему подготовки медицинских кадров, считает президент РФ Владимир Путин.
Во вторник он по видеосвязи провел заседание совета глав государств-членов ШОС. В ходе встречи президент РФ высказал мнение о нескольких идеях, предложенных его коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.
"Что касается вашего предложения создать сеть медицинских учреждений, то это тоже очень актуально и важно. Думаю, что на первом этапе можно было бы создать систему обмена необходимой и важной информацией в этой сфере - протоколами и практиками лечения, медицинскими препаратами. И наладить систему подготовки кадров, во всяком случае, в тех странах, которые в этом нуждаются", - сказал Путин в ответ на выступление главы республики.
Президент РФ отметил, что также считает важным и актуальным предложение главы Узбекистана о разработке программы цифровой грамотности.
"В России существует ряд программ в этой сфере, в том числе в рамках развития цифровой экономики. И мы точно совершенно - это было бы полезно - можем обмениваться информацией и организовать совместную работу", - добавил Путин.