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https://ria.ru/20201110/rowling-1583813568.html
Новая детская сказка Джоан Роулинг "Икабог" поступила в продажу
Новая детская сказка Джоан Роулинг "Икабог" поступила в продажу
Сказка "Икабог" Джоан Роулинг о страшном монстре и жителях сказочной страны Корнукопии поступила в продажу во всем мире в печатном и электронном форматах,... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T10:50
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Сказка "Икабог" Джоан Роулинг о страшном монстре и жителях сказочной страны Корнукопии поступила в продажу во всем мире в печатном и электронном форматах, сообщила пресс-служба издательской группы "Азбука-Аттикус".В конце мая Роулинг начала выкладывать в Сеть сказку, которую написала более десяти лет назад. Писательница решила опубликовать ее, чтобы поддержать детей, родителей и опекунов, оказавшихся запертыми дома на карантине.Королевство Корнукопия было самым богатым и счастливым в мире. Кондитеры, колбасники, сыровары, виноделы изобретали такие вкусные лакомства и напитки, что те, кому посчастливилось их отведать, плакали от счастья. Страна процветала, народ радовался. Все бы хорошо, но в туманном, мрачном Смурланде, расположенном на севере королевства, ходили слухи об Икабоге, страшном болотном чудовище. Никто не верил в существование монстра из детской сказки, пока однажды ночной кошмар не стал явью.
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книги, новости культуры, азбука-аттикус, джоан роулинг (джоан мюррэй)

Новая детская сказка Джоан Роулинг "Икабог" поступила в продажу

10:50 10.11.2020
 
© AP Photo / Invision/ Joel RyanАнглийская писательница Джоан Роулинг
Английская писательница Джоан Роулинг - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© AP Photo / Invision/ Joel Ryan
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Сказка "Икабог" Джоан Роулинг о страшном монстре и жителях сказочной страны Корнукопии поступила в продажу во всем мире в печатном и электронном форматах, сообщила пресс-служба издательской группы "Азбука-Аттикус".

"Во всем мире стартовали продажи новой книги Дж. К. Роулинг "Икабог". В нее вошли иллюстрации 34 победителей конкурса. Участие принимали дети от 7 до 12 лет. Книга опубликована в печатном и электронном форматах на русском, английском, упрощенном китайском, французском, итальянском, немецком, испанском и португальском языках", — говорится в сообщении.

В конце мая Роулинг начала выкладывать в Сеть сказку, которую написала более десяти лет назад. Писательница решила опубликовать ее, чтобы поддержать детей, родителей и опекунов, оказавшихся запертыми дома на карантине.
Королевство Корнукопия было самым богатым и счастливым в мире. Кондитеры, колбасники, сыровары, виноделы изобретали такие вкусные лакомства и напитки, что те, кому посчастливилось их отведать, плакали от счастья. Страна процветала, народ радовался. Все бы хорошо, но в туманном, мрачном Смурланде, расположенном на севере королевства, ходили слухи об Икабоге, страшном болотном чудовище. Никто не верил в существование монстра из детской сказки, пока однажды ночной кошмар не стал явью.
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