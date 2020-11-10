https://ria.ru/20201110/rowling-1583813568.html

Новая детская сказка Джоан Роулинг "Икабог" поступила в продажу

Новая детская сказка Джоан Роулинг "Икабог" поступила в продажу

Сказка "Икабог" Джоан Роулинг о страшном монстре и жителях сказочной страны Корнукопии поступила в продажу во всем мире в печатном и электронном форматах,... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T10:50

2020-11-10T10:50

2020-11-10T10:50

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джоан роулинг (джоан мюррэй)

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Сказка "Икабог" Джоан Роулинг о страшном монстре и жителях сказочной страны Корнукопии поступила в продажу во всем мире в печатном и электронном форматах, сообщила пресс-служба издательской группы "Азбука-Аттикус".В конце мая Роулинг начала выкладывать в Сеть сказку, которую написала более десяти лет назад. Писательница решила опубликовать ее, чтобы поддержать детей, родителей и опекунов, оказавшихся запертыми дома на карантине.Королевство Корнукопия было самым богатым и счастливым в мире. Кондитеры, колбасники, сыровары, виноделы изобретали такие вкусные лакомства и напитки, что те, кому посчастливилось их отведать, плакали от счастья. Страна процветала, народ радовался. Все бы хорошо, но в туманном, мрачном Смурланде, расположенном на севере королевства, ходили слухи об Икабоге, страшном болотном чудовище. Никто не верил в существование монстра из детской сказки, пока однажды ночной кошмар не стал явью.

https://ria.ru/20200915/rowling-1577260624.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

книги, новости культуры, азбука-аттикус, джоан роулинг (джоан мюррэй)