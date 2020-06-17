Первые главы из книги Роулинг "Икабог" на русском языке появились в сети

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Публикация глав новой сказки для детей Джоан Роулинг "Икабог" на русском языке началась в понедельник, вся книга будет опубликована в ноябре 2020 года, сообщила пресс-служба издательской группы "Азбука-Аттикус".

"В конце мая Дж.К. Роулинг начала размещать в сети свою новую сказку "Икабог". Книга была написана для ее детей более 10 лет назад. Писательница решила опубликовать ее, чтобы поддержать детей, родителей и опекунов, оказавшихся запертыми дома на карантине. В ноябре 2020 книга "Икабог" будет опубликована в печатном и электронном форматах", - говорится в сообщении.

С понедельника на официальном сайте книги появились первые две главы на русском языке. Каждый будний день — с понедельника по пятницу – будет публиковаться новый фрагмент сказки, последняя глава появится 31 июля.

Роулинг также объявила конкурс для юных художников, писательница предлагает детям помочь ей проиллюстрировать историю про Икабога.

Конкурс проходит по всему миру, в нем могут участвовать дети от 7 до 12 лет включительно.