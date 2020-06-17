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https://ria.ru/20200617/1573045192.html
Первые главы из книги Роулинг "Икабог" на русском языке появились в сети
Публикация глав новой сказки для детей Джоан Роулинг "Икабог" на русском языке началась в понедельник, вся книга будет опубликована в ноябре 2020 года, сообщила РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T10:29
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/149636/39/1496363927_0:263:4481:2785_1400x0_80_0_0_4f9a4905465cdf62fdf5f68100a4f2b9.jpg
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РИА Новости
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самоизоляция, коронавирус covid-19, книги, новости культуры, азбука-аттикус, джоан роулинг (джоан мюррэй)

Первые главы из книги Роулинг "Икабог" на русском языке появились в сети

10:29 17.06.2020
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© AP Photo / Invision/ Joel RyanАнглийская писательница Джоан Роулинг
Английская писательница Джоан Роулинг
© AP Photo / Invision/ Joel Ryan
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Публикация глав новой сказки для детей Джоан Роулинг "Икабог" на русском языке началась в понедельник, вся книга будет опубликована в ноябре 2020 года, сообщила пресс-служба издательской группы "Азбука-Аттикус".
"В конце мая Дж.К. Роулинг начала размещать в сети свою новую сказку "Икабог". Книга была написана для ее детей более 10 лет назад. Писательница решила опубликовать ее, чтобы поддержать детей, родителей и опекунов, оказавшихся запертыми дома на карантине. В ноябре 2020 книга "Икабог" будет опубликована в печатном и электронном форматах", - говорится в сообщении.
С понедельника на официальном сайте книги появились первые две главы на русском языке. Каждый будний день — с понедельника по пятницу – будет публиковаться новый фрагмент сказки, последняя глава появится 31 июля.
Роулинг также объявила конкурс для юных художников, писательница предлагает детям помочь ей проиллюстрировать историю про Икабога.
Конкурс проходит по всему миру, в нем могут участвовать дети от 7 до 12 лет включительно.
Тридцать четыре победившие иллюстрации будут отобраны и попадут в печатную версию русскоязычного издания сказки Роулинг "Икабог", сообщила пресс-служба.
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КультураСамоизоляцияКоронавирус COVID-19КнигиНовости культурыАзбука-АттикусДжоан Роулинг (Джоан Мюррэй)
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