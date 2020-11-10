https://ria.ru/20201110/putin-1583923565.html

Путин заявил, что Россия выступает за свободный доступ стран к лекарствам

Путин заявил, что Россия выступает за свободный доступ стран к лекарствам

Россия поддерживает предложения о беспрепятственном доступе нуждающихся стран к лекарствам и товарам первой необходимости и выступает против санкций в отношении РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T13:58

2020-11-10T13:58

2020-11-10T14:33

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

шос

эмомали рахмон

таджикистан

здоровье - общество

владимир путин

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/0a/1583912221_0:0:2230:1255_1400x0_80_0_0_85481a3fecbaa9682b2e77a515b2fae0.jpg

СОЧИ, 10 ноя - РИА Новости. Россия поддерживает предложения о беспрепятственном доступе нуждающихся стран к лекарствам и товарам первой необходимости и выступает против санкций в отношении этого сегмента в условиях пандемии коронавируса, страны ШОС должны все вместе продвигать идеи снятия этих ограничений, заявил президент РФ Владимир Путин."Не могу не отметить ваши предложения об организации беспрепятственной транспортировки социально значимых товаров. Россия полностью поддерживает такой подход. Как вы знаете, мы выступаем вообще за снятие любых ограничений и санкций хотя бы в отношении вот этого сегмента - медикаменты, продовольствие и тому подобные товары", - сказал Путин на саммите ШОС после выступления президента Таджикистана Эмомали Рахмона.Он отметил, что в условиях, когда многие страны страдают от коронавируса, другие государства, которые "все время говорят о гуманистических началах своей внешней и внутренней политики", продолжают ограничивать доставку медикаментов, медоборудования и продовольствия в те регионы, отдельным странам, которые особо нуждаются в этих товарах в условиях эпидемии."Это очень странно выглядит, и если мы все вместе, страны ШОС, будем продвигать идею снятия этих ограничений, мне кажется, это чрезвычайно правильно. И я вас хочу поблагодарить за эти идеи и предложения", - сказал Путин.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201110/farmatsevtika-1583898040.html

таджикистан

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, шос, эмомали рахмон, таджикистан, здоровье - общество, владимир путин, в мире