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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201110/putin-1583923565.html
Путин заявил, что Россия выступает за свободный доступ стран к лекарствам
Путин заявил, что Россия выступает за свободный доступ стран к лекарствам
Россия поддерживает предложения о беспрепятственном доступе нуждающихся стран к лекарствам и товарам первой необходимости и выступает против санкций в отношении РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T13:58
2020-11-10T14:33
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
шос
эмомали рахмон
таджикистан
здоровье - общество
владимир путин
в мире
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СОЧИ, 10 ноя - РИА Новости. Россия поддерживает предложения о беспрепятственном доступе нуждающихся стран к лекарствам и товарам первой необходимости и выступает против санкций в отношении этого сегмента в условиях пандемии коронавируса, страны ШОС должны все вместе продвигать идеи снятия этих ограничений, заявил президент РФ Владимир Путин."Не могу не отметить ваши предложения об организации беспрепятственной транспортировки социально значимых товаров. Россия полностью поддерживает такой подход. Как вы знаете, мы выступаем вообще за снятие любых ограничений и санкций хотя бы в отношении вот этого сегмента - медикаменты, продовольствие и тому подобные товары", - сказал Путин на саммите ШОС после выступления президента Таджикистана Эмомали Рахмона.Он отметил, что в условиях, когда многие страны страдают от коронавируса, другие государства, которые "все время говорят о гуманистических началах своей внешней и внутренней политики", продолжают ограничивать доставку медикаментов, медоборудования и продовольствия в те регионы, отдельным странам, которые особо нуждаются в этих товарах в условиях эпидемии."Это очень странно выглядит, и если мы все вместе, страны ШОС, будем продвигать идею снятия этих ограничений, мне кажется, это чрезвычайно правильно. И я вас хочу поблагодарить за эти идеи и предложения", - сказал Путин.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, шос, эмомали рахмон, таджикистан, здоровье - общество, владимир путин, в мире

Путин заявил, что Россия выступает за свободный доступ стран к лекарствам

13:58 10.11.2020 (обновлено: 14:33 10.11.2020)
 
© РИА Новости / Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Совета глав государств - членов ШОС
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Совета глав государств - членов ШОС - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© РИА Новости / Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
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СОЧИ, 10 ноя - РИА Новости. Россия поддерживает предложения о беспрепятственном доступе нуждающихся стран к лекарствам и товарам первой необходимости и выступает против санкций в отношении этого сегмента в условиях пандемии коронавируса, страны ШОС должны все вместе продвигать идеи снятия этих ограничений, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Не могу не отметить ваши предложения об организации беспрепятственной транспортировки социально значимых товаров. Россия полностью поддерживает такой подход. Как вы знаете, мы выступаем вообще за снятие любых ограничений и санкций хотя бы в отношении вот этого сегмента - медикаменты, продовольствие и тому подобные товары", - сказал Путин на саммите ШОС после выступления президента Таджикистана Эмомали Рахмона.
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Он отметил, что в условиях, когда многие страны страдают от коронавируса, другие государства, которые "все время говорят о гуманистических началах своей внешней и внутренней политики", продолжают ограничивать доставку медикаментов, медоборудования и продовольствия в те регионы, отдельным странам, которые особо нуждаются в этих товарах в условиях эпидемии.
"Это очень странно выглядит, и если мы все вместе, страны ШОС, будем продвигать идею снятия этих ограничений, мне кажется, это чрезвычайно правильно. И я вас хочу поблагодарить за эти идеи и предложения", - сказал Путин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ШОСЭмомали РахмонТаджикистанЗдоровье - ОбществоВладимир ПутинВ мире
 
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