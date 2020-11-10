Путин: по итогам ШОС примут заявление о Второй мировой войне
12:22 10.11.2020 (обновлено: 12:53 10.11.2020)
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции
СОЧИ, 10 ноя - РИА Новости. Заявление о Второй мировой войне будет принято по итогам заседания государств-членов ШОС, это не только дань уважения, но и сигнал всему международному сообществу, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Конечно же, не могу не упомянуть, что весь текущий год прошел под знаком празднования 75-летия окончания Второй мировой войны. Все государства-участники ШОС уделили особое внимание проведению связанных с этим юбилеем памятных мероприятий. Символично, что в параде Победы на Красной площади в Москве вместе с российскими военнослужащими торжественным маршем прошли расчеты из стран ШОС", - сказал Путин на заседании ШОС.
"И сегодня по итогам заседания мы примем заявление, в котором отметим, что глубоко чтим память о великой Победе, подчеркнем значение подвига наших народов, ценой огромных и невосполнимых жертв спасших мир от нацистов. Вижу в этом не только дань уважения тем, кто сражался с врагом, но и важный сигнал всему международному сообществу о сплоченности государств-членов нашей организации в их решимости сообща отстаивать мир и безопасность", - отметил президент РФ.