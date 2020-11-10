https://ria.ru/20201110/putin-1583900680.html

Путин: по итогам ШОС примут заявление о Второй мировой войне

Путин: по итогам ШОС примут заявление о Второй мировой войне

Заявление о Второй мировой войне будет принято по итогам заседания государств-членов ШОС, это не только дань уважения, но и сигнал всему международному... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T12:22

2020-11-10T12:22

2020-11-10T12:53

75 лет великой победы

вторая мировая война (1939-1945)

москва

в мире

великая отечественная война (1941-1945)

шос

владимир путин

общество

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СОЧИ, 10 ноя - РИА Новости. Заявление о Второй мировой войне будет принято по итогам заседания государств-членов ШОС, это не только дань уважения, но и сигнал всему международному сообществу, заявил президент РФ Владимир Путин."Конечно же, не могу не упомянуть, что весь текущий год прошел под знаком празднования 75-летия окончания Второй мировой войны. Все государства-участники ШОС уделили особое внимание проведению связанных с этим юбилеем памятных мероприятий. Символично, что в параде Победы на Красной площади в Москве вместе с российскими военнослужащими торжественным маршем прошли расчеты из стран ШОС", - сказал Путин на заседании ШОС."И сегодня по итогам заседания мы примем заявление, в котором отметим, что глубоко чтим память о великой Победе, подчеркнем значение подвига наших народов, ценой огромных и невосполнимых жертв спасших мир от нацистов. Вижу в этом не только дань уважения тем, кто сражался с врагом, но и важный сигнал всему международному сообществу о сплоченности государств-членов нашей организации в их решимости сообща отстаивать мир и безопасность", - отметил президент РФ.

https://ria.ru/20200622/1573281815.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вторая мировая война (1939-1945), москва, в мире, великая отечественная война (1941-1945), шос, владимир путин, общество