https://ria.ru/20201110/putin-1583847856.html

Путин: Армения и Азербайджан должны обменяться военнопленными

Путин: Армения и Азербайджан должны обменяться военнопленными

Армения и Азербайджан должны обменяться военнопленными и телами погибших, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T01:53

2020-11-10T01:53

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ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

владимир путин

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Армения и Азербайджан должны обменяться военнопленными и телами погибших, заявил президент России Владимир Путин.Лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.

нагорный карабах

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, владимир путин, азербайджан, армения, в мире