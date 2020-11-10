https://ria.ru/20201110/putin-1583847856.html
Путин: Армения и Азербайджан должны обменяться военнопленными
Путин: Армения и Азербайджан должны обменяться военнопленными
Армения и Азербайджан должны обменяться военнопленными и телами погибших, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T01:53
2020-11-10T01:53
2020-11-10T01:53
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
владимир путин
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Армения и Азербайджан должны обменяться военнопленными и телами погибших, заявил президент России Владимир Путин.Лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.
нагорный карабах
азербайджан
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нагорный карабах, владимир путин, азербайджан, армения, в мире