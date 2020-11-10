https://ria.ru/20201110/poteplenie-1583883320.html
Физик объяснил потепление климата в России
Физик объяснил потепление климата в России
Изменения климата в России связаны с глобальным потеплением, заявил заместитель директора Института физики атмосферы имени Обухова РАН Владимир Семенов. РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T11:06
2020-11-10T11:06
2020-11-10T15:32
арктика
российская академия наук
владимир семенов
общество
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Изменения климата в России связаны с глобальным потеплением, заявил заместитель директора Института физики атмосферы имени Обухова РАН Владимир Семенов.Семенов объяснил, что за последние 20 лет усилился процесс таяния льдов в Арктике. Потепление повлияло и на море Лаптевых: в этом году оно не замерзло.По словам ученого, за последние 30 лет средняя температура на территории страны выросла больше чем на градус.Тем не менее специалист считает, что изменение климата не опасно для России и даже может оказать положительный эффект.Вместе с тем Семенов упомянул и отрицательные последствия, подчеркнув, что "огромная часть" различной инфраструктуры держится на вечной мерзлоте. Помимо этого, может увеличиться число катаклизмов: наводнений, гроз и пожаров.
https://ria.ru/20201102/klimat-1582630990.html
https://ria.ru/20200902/ledniki-1576636273.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
арктика, российская академия наук, владимир семенов, общество