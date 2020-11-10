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Путин поручил Шойгу помочь семьям погибших членов экипажа сбитого Ми-24

Путин поручил Шойгу помочь семьям погибших членов экипажа сбитого Ми-24

Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу оказать помощь семьям погибших членов экипажа российского вертолета, сбитого над Арменией, РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T18:37

2020-11-10T18:37

2020-11-10T20:05

ситуация в нагорном карабахе

крушение российского вертолета в армении

ми-24

владимир путин

сергей шойгу

азербайджан

армения

в мире

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СОЧИ, 10 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу оказать помощь семьям погибших членов экипажа российского вертолета, сбитого над Арменией, и почтил минутой молчания память погибших."Прошу министра обороны оказать помощь семьям погибших", - сказал Путин на военном совещании.Накануне Минобороны РФ сообщило, что российский Ми-24 был сбит в воздушном пространстве над территорией Армении вне зоны боевых действий. Погибли два члена экипажа, один эвакуирован с травмами средней тяжести. Азербайджанская сторона признала, что случайно сбила российский вертолет, принесла извинения и выразила готовность выплатить России компенсации.

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Путин почтил минутой молчания память экипажа сбитого Азербайджаном вертолета Президент России Владимир Путин на совещании с военными почтил минутой молчания память погибших российских летчиков - членов экипажа вертолета Ми-24, сбитого Азербайджаном. 2020-11-10T18:37 true PT1M07S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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