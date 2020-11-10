https://ria.ru/20201110/pomosch-1583989604.html
Путин поручил Шойгу помочь семьям погибших членов экипажа сбитого Ми-24
Путин поручил Шойгу помочь семьям погибших членов экипажа сбитого Ми-24
Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу оказать помощь семьям погибших членов экипажа российского вертолета, сбитого над Арменией, РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T18:37
2020-11-10T18:37
2020-11-10T20:05
ситуация в нагорном карабахе
крушение российского вертолета в армении
ми-24
владимир путин
сергей шойгу
азербайджан
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0a/1583866483_0:0:3107:1749_1400x0_80_0_0_2b5560d4be2f23397b2cef7e68fef527.jpg
СОЧИ, 10 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу оказать помощь семьям погибших членов экипажа российского вертолета, сбитого над Арменией, и почтил минутой молчания память погибших."Прошу министра обороны оказать помощь семьям погибших", - сказал Путин на военном совещании.Накануне Минобороны РФ сообщило, что российский Ми-24 был сбит в воздушном пространстве над территорией Армении вне зоны боевых действий. Погибли два члена экипажа, один эвакуирован с травмами средней тяжести. Азербайджанская сторона признала, что случайно сбила российский вертолет, принесла извинения и выразила готовность выплатить России компенсации.
азербайджан
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/0a/1583866483_158:0:2887:2047_1400x0_80_0_0_ea99f82e98026b8ebd4e80bd6fd1f50e.jpg
Путин почтил минутой молчания память экипажа сбитого Азербайджаном вертолета
Президент России Владимир Путин на совещании с военными почтил минутой молчания память погибших российских летчиков - членов экипажа вертолета Ми-24, сбитого Азербайджаном.
2020-11-10T18:37
true
PT1M07S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, крушение российского вертолета в армении, ми-24, владимир путин, сергей шойгу, азербайджан, армения, в мире