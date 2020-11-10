https://ria.ru/20201110/politizatsiya-1583918337.html

Путин призвал избежать политизации вопросов, связанных с вакцинами

Путин призвал избежать политизации вопросов, связанных с вакцинами

Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что важно избежать политизирования вопросов, связанных с пандемией коронавируса и ролью вакцин в преодолении этого... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T13:34

2020-11-10T13:34

2020-11-10T13:34

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коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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здоровье - общество

си цзиньпин

владимир путин

китай

в мире

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СОЧИ, 10 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что важно избежать политизирования вопросов, связанных с пандемией коронавируса и ролью вакцин в преодолении этого глобального кризиса.Во вторник Путин по видеосвязи провел заседание совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Президент РФ в ходе встречи обратил внимание на несколько тезисов из выступления председателя КНР Си Цзиньпина.Он также отметил важность темы глобальной безопасности цифровых данных. "И в этой связи, конечно, мы будем поддерживать китайскую инициативу в этой сфере - так же, как и форум цифровой экономики в Китае. Безусловно, Россия это поддержит. Надеюсь, и коллеги согласны с тем, чтобы всем вместе принять в этом форуме участие", - добавил президент РФ.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

китай

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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