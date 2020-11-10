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Путин призвал избежать политизации вопросов, связанных с вакцинами
Путин призвал избежать политизации вопросов, связанных с вакцинами
Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что важно избежать политизирования вопросов, связанных с пандемией коронавируса и ролью вакцин в преодолении этого... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T13:34
2020-11-10T13:34
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
си цзиньпин
владимир путин
китай
в мире
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СОЧИ, 10 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что важно избежать политизирования вопросов, связанных с пандемией коронавируса и ролью вакцин в преодолении этого глобального кризиса.Во вторник Путин по видеосвязи провел заседание совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Президент РФ в ходе встречи обратил внимание на несколько тезисов из выступления председателя КНР Си Цзиньпина.Он также отметил важность темы глобальной безопасности цифровых данных. "И в этой связи, конечно, мы будем поддерживать китайскую инициативу в этой сфере - так же, как и форум цифровой экономики в Китае. Безусловно, Россия это поддержит. Надеюсь, и коллеги согласны с тем, чтобы всем вместе принять в этом форуме участие", - добавил президент РФ.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, си цзиньпин, владимир путин, китай, в мире

Путин призвал избежать политизации вопросов, связанных с вакцинами

13:34 10.11.2020
 
© РИА Новости / Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© РИА Новости / Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
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СОЧИ, 10 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что важно избежать политизирования вопросов, связанных с пандемией коронавируса и ролью вакцин в преодолении этого глобального кризиса.
Во вторник Путин по видеосвязи провел заседание совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Президент РФ в ходе встречи обратил внимание на несколько тезисов из выступления председателя КНР Си Цзиньпина.
"А именно - на необходимость избежать всякого политизирования вопросов, связанных с пандемией коронавирусной инфекции. В том числе это касается и роли вакцин, которые, безусловно, должны сыграть очень важную роль в преодолении этого кризиса", - отреагировал Путин на выступление лидера КНР.
Он также отметил важность темы глобальной безопасности цифровых данных. "И в этой связи, конечно, мы будем поддерживать китайскую инициативу в этой сфере - так же, как и форум цифровой экономики в Китае. Безусловно, Россия это поддержит. Надеюсь, и коллеги согласны с тем, чтобы всем вместе принять в этом форуме участие", - добавил президент РФ.
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины - РИА Новости, 1920, 07.07.2020
7 июля, 09:30Инфографика
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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