Путин призвал избежать политизации вопросов, связанных с вакцинами
© РИА Новости / Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества
СОЧИ, 10 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что важно избежать политизирования вопросов, связанных с пандемией коронавируса и ролью вакцин в преодолении этого глобального кризиса.
Во вторник Путин по видеосвязи провел заседание совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Президент РФ в ходе встречи обратил внимание на несколько тезисов из выступления председателя КНР Си Цзиньпина.
"А именно - на необходимость избежать всякого политизирования вопросов, связанных с пандемией коронавирусной инфекции. В том числе это касается и роли вакцин, которые, безусловно, должны сыграть очень важную роль в преодолении этого кризиса", - отреагировал Путин на выступление лидера КНР.
Он также отметил важность темы глобальной безопасности цифровых данных. "И в этой связи, конечно, мы будем поддерживать китайскую инициативу в этой сфере - так же, как и форум цифровой экономики в Китае. Безусловно, Россия это поддержит. Надеюсь, и коллеги согласны с тем, чтобы всем вместе принять в этом форуме участие", - добавил президент РФ.
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