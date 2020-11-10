https://ria.ru/20201110/podderzhka-1583982017.html

В трех регионах ввели продовольственные карты для семей с детьми

В трех регионах ввели продовольственные карты для семей с детьми

Программа поддержки нуждающихся семей с детьми "Продовольственная карта" начала работать в ряде регионов РФ в ноябре, пока ей пользуется тысяча семей, в планах... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T17:55

2020-11-10T17:55

2020-11-10T18:02

россия

общероссийский народный фронт

федеральная служба государственной статистики (росстат)

владимирская область

ростовская область

санкт-петербург

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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Программа поддержки нуждающихся семей с детьми "Продовольственная карта" начала работать в ряде регионов РФ в ноябре, пока ей пользуется тысяча семей, в планах - расширение числа участников до 2 миллионов семей, заявили в пресс-службе Общероссийского народного фронта (ОНФ)."В ноябре 2020 года в России начала работу программа поддержки нуждающихся семей с детьми "Продовольственная карта". Программу поддержал Общероссийский народный фронт и региональные органы социальной защиты населения. С использованием ПРОДкарты семьи-участники программы смогут ежемесячно приобретать продукты питания на сумму 1000 рублей", - говорится в сообщении.Так, по словам руководителя исполкома ОНФ Михаила Кузнецова, адресно развозить продуктовые наборы в каждую нуждающуюся семью непросто, особенно когда это нужно делать регулярно. Уточняется, что новая инициатива имеет простую и прозрачную механику: один из фондов закрепляет за каждой нуждающейся семьей индивидуальную ПРОДкарту, счет которой ежемесячно пополняется на 1000 бонусов. С использованием бонусов семья приобретает продукты питания в определенной сети магазинов, где 1 бонус приравнивается к 1 рублю."На этапе тестирования семьям разрешено приобретать только продукты питания, относящиеся к корзине первой необходимости. Речь идет о таких товарах, как крупы, макаронные изделия, масло, молочные продукты, фрукты и овощи. Приобретение алкоголя и табачных изделий с использованием ПРОДкарты запрещено", - уточняется в сообщении.По данным ОНФ, в качестве пилотных регионов-участников программы выбраны Санкт-Петербург, а также Ростовская и Владимирская области. Картами начали пользоваться 1 тысяча семей с детьми, среди них многодетные, неполные семьи, матери-одиночки, семьи с детьми-инвалидами. Каждая семья становится пользователем карты на срок от 3 до 6 месяцев."Развитие программы предполагает увеличение числа регионов-участников и числа семей, имеющих право на пользование ПРОДкартой. Целью организаторов является оказание помощи двум миллионам семей, которые, по данным Росстата, являются нуждающимися", - уточняется в сообщении, где также сообщается, что пополнение баланса карт происходит за счет пожертвований компаний и физических лиц, сбор уже открыт на соответствующем сайте.

https://ria.ru/20200929/vyplaty-1577921194.html

https://ria.ru/20200925/produkty-1577738576.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, общероссийский народный фронт, федеральная служба государственной статистики (росстат), владимирская область, ростовская область, санкт-петербург