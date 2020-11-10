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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201110/pashinyan-1583997526.html
Пашинян заявил, что Ереван вовремя остановился в карабахском конфликте
Пашинян заявил, что Ереван вовремя остановился в карабахском конфликте
Глава армянского правительства Никол Пашинян заявил в эфире телеканала "Россия 1", что Ереван вовремя принял решение остановиться в карабахском конфликте. РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T19:28
2020-11-10T22:56
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
нагорный карабах
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Глава армянского правительства Никол Пашинян заявил в эфире телеканала "Россия 1", что Ереван вовремя принял решение остановиться в карабахском конфликте.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе.Пашинян заявил, что несет ответственность за эту ситуацию и будет ее нести.Он подчеркнул, что если бы документ не был подписан сейчас, ситуация была бы еще хуже. "Надо зафиксировать что мы упали, но мы не скатились в пропасть. Мы вовремя приняли решение остановиться", — отметил премьер Армении.Он призвал извлечь уроки из сложившейся ситуации, так как это поможет будущему развитию страны.Согласно заявлению, озвученному президентом России, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Пашинян отметил, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
https://ria.ru/20201110/karabakh-1583955173.html
нагорный карабах
азербайджан
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Ситуация в Нагорном Карабахе: военные действия прекращены
Боевые действия в Карабахе прекращены. Россия вводит в регион своих миротворцев. Накануне лидеры Армении, Азербайджана и РФ приняли совместное заявление о прекращении огня. В Ереване подписание договора встретили протестами. Пашинян назвал соглашение по Карабаху крайне тяжелым для себя, но отметил, что иного выхода не было. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что этот договор ставит точку в урегулировании конфликта.
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никол пашинян, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире

Пашинян заявил, что Ереван вовремя остановился в карабахском конфликте

19:28 10.11.2020 (обновлено: 22:56 10.11.2020)
 
© Фото : сайт Премьер-министра Республики АрменияПремьер-министр Армении Никол Пашинян во время обращения к нации в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время обращения к нации в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© Фото : сайт Премьер-министра Республики Армения
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Глава армянского правительства Никол Пашинян заявил в эфире телеканала "Россия 1", что Ереван вовремя принял решение остановиться в карабахском конфликте.
Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе.
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Пашинян заявил, что несет ответственность за эту ситуацию и будет ее нести.

"Это большая неудача для нас, большая катастрофа, большой траур за потерянные жизни, но верю, что Армения и Арцах (самоназвание Карабаха. — Прим. ред.) должны жить, должны укрепляться, усиливаться, должны пересмотреть прежнее восприятие по разным вопросам. Я знаю, что другие решения раньше просто были невозможны", — сказал Пашинян.

Он подчеркнул, что если бы документ не был подписан сейчас, ситуация была бы еще хуже.
"Надо зафиксировать что мы упали, но мы не скатились в пропасть. Мы вовремя приняли решение остановиться", — отметил премьер Армении.
Он призвал извлечь уроки из сложившейся ситуации, так как это поможет будущему развитию страны.
Согласно заявлению, озвученному президентом России, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы.
Пашинян отметил, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
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Ситуация в Нагорном КарабахеНикол ПашинянНагорный КарабахАзербайджанАрменияВ мире
 
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