Пашинян заявил, что Армения была готова к войне с Азербайджаном
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
ЕРЕВАН, 10 ноя – РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что страна была готова к войне с Азербайджаном, но в нее "были втянуты Турция и наемники".
"Июль 2018 года (столкновения на армяно-азербайджанской границе – ред.) показали, что ВС Армении готовы к войне с Азербайджаном. Поэтому произошло то, о чем говорилось, в военные действия затем были втянуты Турция и наемники", - сказал Пашинян в видеообращении к жителям страны.
По его словам, в ходе боевых действий, начавшихся 27 сентября, солдаты, офицеры и генералы проявили примеры героизма. "Но мы пришли к тому этапу, когда армия заявила о необходимости решения вопроса о прекращении боевых действий", - сказал премьер.
Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
После объявления о договоренностях в Ереване начались протесты.