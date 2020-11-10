https://ria.ru/20201110/pashinyan-1583888694.html

Пашинян заявил, что Армения была готова к войне с Азербайджаном

Пашинян заявил, что Армения была готова к войне с Азербайджаном

Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что страна была готова к войне с Азербайджаном, но в нее "были втянуты Турция и наемники". РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T11:30

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2020-11-10T11:30

ситуация в нагорном карабахе

россия

никол пашинян

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 10 ноя – РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что страна была готова к войне с Азербайджаном, но в нее "были втянуты Турция и наемники".По его словам, в ходе боевых действий, начавшихся 27 сентября, солдаты, офицеры и генералы проявили примеры героизма. "Но мы пришли к тому этапу, когда армия заявила о необходимости решения вопроса о прекращении боевых действий", - сказал премьер.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.После объявления о договоренностях в Ереване начались протесты.

https://ria.ru/20201110/karabakh-1583875071.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, никол пашинян, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире