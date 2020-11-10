https://ria.ru/20201110/novak-1583937660.html

Госдума утвердила кандидатуры новых министров и вице-премьера

Госдума утвердила кандидатуры новых министров и вице-премьера

Госдума утвердила кандидатуру Александра Новака на должность заместителя председателя правительства. РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T14:59

2020-11-10T14:59

2020-11-10T16:28

николай шульгинов

михаил мишустин

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

совет федерации рф

госдума рф

александр новак

геннадий зюганов

авдеевка

красноярский край

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Госдума утвердила кандидатуру Александра Новака на должность заместителя председателя правительства.Депутаты одобрили все кандидатуры, предложенные премьером Михаилом Мишустиным после кадровых решений Владимира Путина.Министерство энергетики после повышения Новака возглавит гендиректор "Русгидро" Николай Шульгинов. Министерством транспорта будет руководить глава "Аэрофлота" Виталий Савельев, Минприроды — экс-министр по делам Арктики Александр Козлов, Минстроем — работавший первым замминистра Ирек Файзуллин, а Минвостокразвития — Алексей Чекунков, ранее занимавший должность главы Фонда развития Дальнего Востока.Савельев сменит Евгения Дитриха, Козлов — Дмитрия Кобылкина, а Файзуллин — Владимира Якушева, который станет полпредом президента в Уральском федеральном округе.Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ранее заявил, что эти перестановки связаны с ротацией состава правительства.По новой процедуре, принятой после поправок в Конституцию, кандидатуры министров вносятся премьером, утверждаются Госдумой (руководители силовых ведомств согласуются президентом с сенаторами) и потом назначаются главой государства.

https://ria.ru/20201109/ministry-1583721356.html

авдеевка

красноярский край

норильск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

николай шульгинов, михаил мишустин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), совет федерации рф, госдума рф, александр новак, геннадий зюганов, авдеевка, красноярский край, норильск, политика