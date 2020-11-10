https://ria.ru/20201110/netrebko-1583715930.html
Поклонников Анны Нетребко удивили вокальные данные ее сына
Поклонников Анны Нетребко удивили вокальные данные ее сына
Поклонников оперной певицы Анны Нетребко удивили вокальные данные ее сына, двенадцатилетнего Тьяго Аруа, который в образе ангела исполнил небольшую партию. РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T03:03
2020-11-10T03:03
2020-11-10T03:03
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Поклонников оперной певицы Анны Нетребко удивили вокальные данные ее сына, двенадцатилетнего Тьяго Аруа, который в образе ангела исполнил небольшую партию. В комментариях многие пользователи написали, что Анна Нетребко создала "волшебную" атмосферу на своей веранде, а также отметили звонкое пение ее сына: "Чудесно поешь, Ангел!" – считает sevda7455; "Какой замечательный голосистый ангел", – присоединилась к обсуждению hegay_eugeniya; "У Тиши ангельский голосочек", – подчеркнула liaginskaia; "Прелесть какая", – прокомментировала nechaeva305.В сентябре оперная певица сообщила в инстаграме, что попала в одну из Московских больниц с ковидной пневмонией. По ее словам, к врачам она обратилась сразу, как только почувствовала недомогание. Анна Нетребко быстро справилась с заболеванием, поэтому через несколько дней ее выписали. Сейчас певица находится дома в Вене (Австрия).
https://ria.ru/20200813/1575708165.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, стиль жизни, новости культуры, анна нетребко, австрия, вена