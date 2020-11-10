https://ria.ru/20201110/netrebko-1583715930.html

Поклонников Анны Нетребко удивили вокальные данные ее сына

Поклонников Анны Нетребко удивили вокальные данные ее сына

Поклонников оперной певицы Анны Нетребко удивили вокальные данные ее сына, двенадцатилетнего Тьяго Аруа, который в образе ангела исполнил небольшую партию. РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T03:03

2020-11-10T03:03

2020-11-10T03:03

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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Поклонников оперной певицы Анны Нетребко удивили вокальные данные ее сына, двенадцатилетнего Тьяго Аруа, который в образе ангела исполнил небольшую партию. В комментариях многие пользователи написали, что Анна Нетребко создала "волшебную" атмосферу на своей веранде, а также отметили звонкое пение ее сына: "Чудесно поешь, Ангел!" – считает sevda7455; "Какой замечательный голосистый ангел", – присоединилась к обсуждению hegay_eugeniya; "У Тиши ангельский голосочек", – подчеркнула liaginskaia; "Прелесть какая", – прокомментировала nechaeva305.В сентябре оперная певица сообщила в инстаграме, что попала в одну из Московских больниц с ковидной пневмонией. По ее словам, к врачам она обратилась сразу, как только почувствовала недомогание. Анна Нетребко быстро справилась с заболеванием, поэтому через несколько дней ее выписали. Сейчас певица находится дома в Вене (Австрия).

https://ria.ru/20200813/1575708165.html

австрия

вена

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, стиль жизни, новости культуры, анна нетребко, австрия, вена