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https://ria.ru/20201110/netrebko-1583715930.html
Поклонников Анны Нетребко удивили вокальные данные ее сына
Поклонников Анны Нетребко удивили вокальные данные ее сына
Поклонников оперной певицы Анны Нетребко удивили вокальные данные ее сына, двенадцатилетнего Тьяго Аруа, который в образе ангела исполнил небольшую партию. РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T03:03
2020-11-10T03:03
коронавирус covid-19
культура
стиль жизни
новости культуры
анна нетребко
австрия
вена
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Поклонников оперной певицы Анны Нетребко удивили вокальные данные ее сына, двенадцатилетнего Тьяго Аруа, который в образе ангела исполнил небольшую партию. В комментариях многие пользователи написали, что Анна Нетребко создала "волшебную" атмосферу на своей веранде, а также отметили звонкое пение ее сына: "Чудесно поешь, Ангел!" – считает sevda7455; "Какой замечательный голосистый ангел", – присоединилась к обсуждению hegay_eugeniya; "У Тиши ангельский голосочек", – подчеркнула liaginskaia; "Прелесть какая", – прокомментировала nechaeva305.В сентябре оперная певица сообщила в инстаграме, что попала в одну из Московских больниц с ковидной пневмонией. По ее словам, к врачам она обратилась сразу, как только почувствовала недомогание. Анна Нетребко быстро справилась с заболеванием, поэтому через несколько дней ее выписали. Сейчас певица находится дома в Вене (Австрия).
https://ria.ru/20200813/1575708165.html
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коронавирус covid-19, стиль жизни, новости культуры, анна нетребко, австрия, вена

Поклонников Анны Нетребко удивили вокальные данные ее сына

03:03 10.11.2020
 
© @anna_netrebko_yusi_tiago/InstagramСкриншот видео Анны Нетребко из Instagram
Скриншот видео Анны Нетребко из Instagram - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© @anna_netrebko_yusi_tiago/Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Поклонников оперной певицы Анны Нетребко удивили вокальные данные ее сына, двенадцатилетнего Тьяго Аруа, который в образе ангела исполнил небольшую партию.
"Костер, вино, сосиски и рождественский ангел, или как сделать мрачное карантинное воскресенье радостным!" – подписала серию видео Нетребко.
В комментариях многие пользователи написали, что Анна Нетребко создала "волшебную" атмосферу на своей веранде, а также отметили звонкое пение ее сына: "Чудесно поешь, Ангел!" – считает sevda7455; "Какой замечательный голосистый ангел", – присоединилась к обсуждению hegay_eugeniya; "У Тиши ангельский голосочек", – подчеркнула liaginskaia; "Прелесть какая", – прокомментировала nechaeva305.
В сентябре оперная певица сообщила в инстаграме, что попала в одну из Московских больниц с ковидной пневмонией. По ее словам, к врачам она обратилась сразу, как только почувствовала недомогание. Анна Нетребко быстро справилась с заболеванием, поэтому через несколько дней ее выписали.
Сейчас певица находится дома в Вене (Австрия).
Оперная певица Анна Нетребко (сопрано) выступает на гала-концерте звезд классической сцены в Государственном Кремлевском дворце - РИА Новости, 1920, 13.08.2020
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КультураКоронавирус COVID-19Стиль жизниНовости культурыАнна НетребкоАвстрияВена
 
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