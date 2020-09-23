https://ria.ru/20200923/netrebko-1577640864.html

Анна Нетребко рассказала, как у нее протекал коронавирус

Народная артистка России, оперная певица Анна Нетребко сообщила в инстаграме, что ее выписали из больницы после перенесенной пневмонии, вызванной коронавирусной РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T11:24

2020-09-23T11:24

2020-09-23T11:51

культура

коронавирус в россии

новости культуры

шоу-бизнес

знаменитости

ильдар абдразаков

звезды

большой театр

анна нетребко

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<strong>МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. </strong>Народная артистка России, оперная певица Анна Нетребко сообщила в инстаграме, что ее выписали из больницы после перенесенной пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией, а также рассказала, как у нее протекало заболевание. Затем оперная певица разместила еще один пост, в котором <a href="https://www.instagram.com/p/CFeMCNgiLjs/" target="_blank">рассказала</a> о симптомах и течении болезни. По словам певицы, сейчас она восстанавливается. Из неприятных симптомов остались слабость и легкий кашель, обоняние почти восстановилось: "Вчера я даже пробовала петь и смогла". Она обратилась к подписчикам и попросила их правильно питаться и не выходить на улицу, если есть температура. На прошлой неделе Анна Нетребко <a href="https://ria.ru/20200917/netrebko-1577367145.html" target="_blank">сообщила</a> в соцсети, что уже несколько дней находится в стационаре с ковидной пневмонией. К врачам она обратилась сразу, как только почувствовала недомогание. Ранее коронавирус обнаружили у оперного певца Ильдара Абдразакова. В результате Большому театру пришлось отменить все спектакли "Дон Карлос". Партнеры Абдразакова — Нетребко, Юсиф Эйвазов, Агунда Кулаева и Эльчин Азизов — ушли на самоизоляцию.

https://ria.ru/20200910/bolshoy-1577051037.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, новости культуры, шоу-бизнес, знаменитости, ильдар абдразаков, звезды, большой театр, анна нетребко