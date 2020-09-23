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https://ria.ru/20200923/netrebko-1577640864.html
Анна Нетребко рассказала, как у нее протекал коронавирус
Народная артистка России, оперная певица Анна Нетребко сообщила в инстаграме, что ее выписали из больницы после перенесенной пневмонии, вызванной коронавирусной РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T11:24
2020-09-23T11:51
культура
коронавирус в россии
новости культуры
шоу-бизнес
знаменитости
ильдар абдразаков
звезды
большой театр
анна нетребко
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<strong>МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. </strong>Народная артистка России, оперная певица Анна Нетребко сообщила в инстаграме, что ее выписали из больницы после перенесенной пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией, а также рассказала, как у нее протекало заболевание. Затем оперная певица разместила еще один пост, в котором <a href="https://www.instagram.com/p/CFeMCNgiLjs/" target="_blank">рассказала</a> о симптомах и течении болезни. По словам певицы, сейчас она восстанавливается. Из неприятных симптомов остались слабость и легкий кашель, обоняние почти восстановилось: "Вчера я даже пробовала петь и смогла". Она обратилась к подписчикам и попросила их правильно питаться и не выходить на улицу, если есть температура. На прошлой неделе Анна Нетребко <a href="https://ria.ru/20200917/netrebko-1577367145.html" target="_blank">сообщила</a> в соцсети, что уже несколько дней находится в стационаре с ковидной пневмонией. К врачам она обратилась сразу, как только почувствовала недомогание. Ранее коронавирус обнаружили у оперного певца Ильдара Абдразакова. В результате Большому театру пришлось отменить все спектакли "Дон Карлос". Партнеры Абдразакова — Нетребко, Юсиф Эйвазов, Агунда Кулаева и Эльчин Азизов — ушли на самоизоляцию.
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коронавирус в россии, новости культуры, шоу-бизнес, знаменитости, ильдар абдразаков, звезды, большой театр, анна нетребко

Анна Нетребко рассказала, как у нее протекал коронавирус

11:24 23.09.2020 (обновлено: 11:51 23.09.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОперная певица Анна Нетребко
Оперная певица Анна Нетребко - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Народная артистка России, оперная певица Анна Нетребко сообщила в инстаграме, что ее выписали из больницы после перенесенной пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией, а также рассказала, как у нее протекало заболевание.
"Спешу сообщить, что вчера меня выписали из больницы и я избавилась от заразы под названием COVID. Хочу поблагодарить врачей и персонал 52 Московской клинической больницы за быстрое и эффективное лечение (ковидная пневмония средней степени тяжести). Наши врачи лучшие и знают, как с этим вирусом разбираться", — написала Нетребко.
Затем оперная певица разместила еще один пост, в котором рассказала о симптомах и течении болезни.
"Вирус на каждого человека может повлиять по-разному и довольно быстро — этим он и опасен! У меня слабые легкие, подверженные бронхитным вирусам (которые были гораздо сильнее, чем этот), поэтому я знала, что заболею сильно и сразу. Как только поднялась температура под 39, уехала в госпиталь. Вовремя! Болезнь смогли остановить быстро. Многочисленные капельницы, антибиотики, уколы от тромбоза (часто при ковиде) и плазма с антителами, дыхательные ингаляции гелием побили вирус за восемь дней", — поделилась информацией артистка.
По словам певицы, сейчас она восстанавливается. Из неприятных симптомов остались слабость и легкий кашель, обоняние почти восстановилось: "Вчера я даже пробовала петь и смогла".
"У меня была пневмония средней степени тяжести, я не использовала кислородную маску. Я не даю никаких советов и, конечно, ни о чем не жалею. Я рада, что жизнь, работа и театр возвращаются и никакая болезнь никогда не станет доминантой нашей жизни", — подчеркнула Анна Нетребко.
Она обратилась к подписчикам и попросила их правильно питаться и не выходить на улицу, если есть температура.
"И последнее: тесты могут быть неверны. Поэтому слушайте себя: потеря обоняния и температура — это точно оно", — уверена артистка.
На прошлой неделе Анна Нетребко сообщила в соцсети, что уже несколько дней находится в стационаре с ковидной пневмонией. К врачам она обратилась сразу, как только почувствовала недомогание.
Ранее коронавирус обнаружили у оперного певца Ильдара Абдразакова. В результате Большому театру пришлось отменить все спектакли "Дон Карлос". Партнеры Абдразакова — Нетребко, Юсиф Эйвазов, Агунда Кулаева и Эльчин Азизов — ушли на самоизоляцию.
Анна Нетребко и Ильдар Абдразаков в сцене из оперы Джузеппе Верди Дон Карлос в Большом театре - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
10 сентября, 17:47Культура
Звезды и фанаты поддержали Абдразакова после отмены спектакля в Большом
2620204
КультураКоронавирус в РоссииНовости культурыШоу-бизнесЗнаменитостиИльдар АбдразаковзвездыБольшой театрАнна Нетребко
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