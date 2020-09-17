https://ria.ru/20200917/netrebko-1577367145.html
Нетребко госпитализировали с коронавирусной пневмонией
Народная артистка России, оперная певица Анна Нетребко попала в больницу с коронавирусной пневмонией. РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T09:33
2020-09-17T09:33
2020-09-17T11:05
юсиф эйвазов
ильдар абдразаков
россия
большой театр
анна нетребко
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/11/1577371992_0:139:2899:1770_1400x0_80_0_0_836adf924e405bc807e36d37346b9b01.jpg
<strong>МОСКВА, 17 сен — РИА Новости</strong>. Народная артистка России, оперная певица <a href="https://ria.ru/person_Anna_Netrebko/" target="_blank">Анна Нетребко</a> попала в больницу с коронавирусной пневмонией. Певица добавила, что пришла в больницу вовремя и ей оказывают необходимую помощь.Ранее коронавирус обнаружили у оперного певца Ильдара Абдразакова. В результате Большому театру пришлось отменить все спектакли "Дон Карлос". Партнеры Абдразакова — Нетребко, Юсиф Эйвазов, Агунда Кулаева и Эльчин Азизов — ушли на самоизоляцию.
https://ria.ru/20200910/abdrazakov-1577035523.html
3
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/11/1577371992_168:0:2899:2048_1400x0_80_0_0_a619fb77be5f81113159c944ffb2ea0f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юсиф эйвазов, ильдар абдразаков, россия, большой театр, анна нетребко