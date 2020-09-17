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https://ria.ru/20200917/netrebko-1577367145.html
Нетребко госпитализировали с коронавирусной пневмонией
Народная артистка России, оперная певица Анна Нетребко попала в больницу с коронавирусной пневмонией. РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T09:33
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юсиф эйвазов
ильдар абдразаков
россия
большой театр
анна нетребко
культура
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<strong>МОСКВА, 17 сен — РИА Новости</strong>. Народная артистка России, оперная певица <a href="https://ria.ru/person_Anna_Netrebko/" target="_blank">Анна Нетребко</a> попала в больницу с коронавирусной пневмонией. Певица добавила, что пришла в больницу вовремя и ей оказывают необходимую помощь.Ранее коронавирус обнаружили у оперного певца Ильдара Абдразакова. В результате Большому театру пришлось отменить все спектакли "Дон Карлос". Партнеры Абдразакова — Нетребко, Юсиф Эйвазов, Агунда Кулаева и Эльчин Азизов — ушли на самоизоляцию.
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юсиф эйвазов, ильдар абдразаков, россия, большой театр, анна нетребко

Нетребко госпитализировали с коронавирусной пневмонией

09:33 17.09.2020 (обновлено: 11:05 17.09.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкОперная певица Анна Нетребко
Оперная певица Анна Нетребко - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Народная артистка России, оперная певица Анна Нетребко попала в больницу с коронавирусной пневмонией.

"Уже пять дней я нахожусь в больнице с ковидной пневмонией и скоро пойду на поправку. Я изолировалась сразу, как почувствовала, что заболеваю, хотя тесты были негативные", — написала она в Instagram.

Певица добавила, что пришла в больницу вовремя и ей оказывают необходимую помощь.
Ранее коронавирус обнаружили у оперного певца Ильдара Абдразакова. В результате Большому театру пришлось отменить все спектакли "Дон Карлос". Партнеры Абдразакова — Нетребко, Юсиф Эйвазов, Агунда Кулаева и Эльчин Азизов — ушли на самоизоляцию.
Солист Мариинского театра Ильдар Абдразаков отвечает на вопросы журналистов перед началом генеральной репетиции оперы Джузеппе Верди Дон Карлос в Большом театре в Москве - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
10 сентября, 13:55Культура
У Ильдара Абдразакова выявлен COVID, все спектакли "Дон Карлос" отменены
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КультураЮсиф ЭйвазовИльдар АбдразаковРоссияБольшой театрАнна Нетребко
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