https://ria.ru/20200917/netrebko-1577367145.html

Нетребко госпитализировали с коронавирусной пневмонией

Народная артистка России, оперная певица Анна Нетребко попала в больницу с коронавирусной пневмонией. РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T09:33

2020-09-17T09:33

2020-09-17T11:05

юсиф эйвазов

ильдар абдразаков

россия

большой театр

анна нетребко

культура

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<strong>МОСКВА, 17 сен — РИА Новости</strong>. Народная артистка России, оперная певица <a href="https://ria.ru/person_Anna_Netrebko/" target="_blank">Анна Нетребко</a> попала в больницу с коронавирусной пневмонией. Певица добавила, что пришла в больницу вовремя и ей оказывают необходимую помощь.Ранее коронавирус обнаружили у оперного певца Ильдара Абдразакова. В результате Большому театру пришлось отменить все спектакли "Дон Карлос". Партнеры Абдразакова — Нетребко, Юсиф Эйвазов, Агунда Кулаева и Эльчин Азизов — ушли на самоизоляцию.

https://ria.ru/20200910/abdrazakov-1577035523.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юсиф эйвазов, ильдар абдразаков, россия, большой театр, анна нетребко