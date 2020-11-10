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https://ria.ru/20201110/navalnyy-1583907461.html
МИД объяснил запрос к Германии по ситуации с Навальным
МИД объяснил запрос к Германии по ситуации с Навальным
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия имеет право требовать от Германии правовой помощи в расследовании ситуации с Алексеем Навальным РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T12:49
2020-11-10T14:21
госпитализация алексея навального
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
алексей навальный
генеральная прокуратура рф
швеция
москва
берлин (город)
в мире
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия имеет право требовать от Германии правовой помощи в расследовании ситуации с Алексеем Навальным даже без возбуждения уголовного дела.Захарова напомнила слова главного редактора радио "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова, который считает, что Москва не может требовать от Берлина сотрудничества по Конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам (1959), потому что в ситуации с Навальным такого дела нет.В МИД отметили, что конвенция не указывает конкретную стадию, при которой "активируется" межгосударственное взаимодействие. Согласно статье 1 документа, сотрудничество в рамках судопроизводства предусмотрено "в отношении преступлений, наказуемых в соответствии с законодательством сторон".По словам Захаровой, порядок сотрудничества разъясняется в дополнениях к документу.Как сказал ранее глава МИД России Сергей Лавров, отказ Берлина отвечать на многочисленные запросы Генеральной прокуратуры России по так называемому делу Навального прямо нарушает обязательства, взятые Германией по этой конвенции.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального омские медики не нашли. Берлин считает, что Навального отравили веществом из группы "Новичок".Генпрокуратура ранее сообщила, что получила из Германии ответ по запросам в отношении Навального, в котором немецкая сторона попросила предоставить дополнительные данные по ситуации. При этом ни на один из поставленных Москвой вопросов в Берлине не ответили.
https://radiosputnik.ria.ru/20201110/navalnyy-1583905420.html
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госпитализация алексея навального, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), алексей навальный, генеральная прокуратура рф, швеция, москва, берлин (город), в мире

МИД объяснил запрос к Германии по ситуации с Навальным

12:49 10.11.2020 (обновлено: 14:21 10.11.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия имеет право требовать от Германии правовой помощи в расследовании ситуации с Алексеем Навальным даже без возбуждения уголовного дела.
Захарова напомнила слова главного редактора радио "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова, который считает, что Москва не может требовать от Берлина сотрудничества по Конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам (1959), потому что в ситуации с Навальным такого дела нет.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
12:39
Раздают "кому угодно". РФ не получила доказательств по делу Навального
В МИД отметили, что конвенция не указывает конкретную стадию, при которой "активируется" межгосударственное взаимодействие. Согласно статье 1 документа, сотрудничество в рамках судопроизводства предусмотрено "в отношении преступлений, наказуемых в соответствии с законодательством сторон".
По словам Захаровой, порядок сотрудничества разъясняется в дополнениях к документу.

"Так вот, в пояснительном докладе ко второму дополнительному протоколу Конвенции 1959 года в комментарии к статье 1 указано "всегда существовало понимание, что Конвенция применяется на всех стадиях производства". Соответственно, вот ответ на поставленный вопрос или даже на предъявленную претензию", — добавила представитель дипведомства.

Как сказал ранее глава МИД России Сергей Лавров, отказ Берлина отвечать на многочисленные запросы Генеральной прокуратуры России по так называемому делу Навального прямо нарушает обязательства, взятые Германией по этой конвенции.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального омские медики не нашли. Берлин считает, что Навального отравили веществом из группы "Новичок".
Генпрокуратура ранее сообщила, что получила из Германии ответ по запросам в отношении Навального, в котором немецкая сторона попросила предоставить дополнительные данные по ситуации. При этом ни на один из поставленных Москвой вопросов в Берлине не ответили.
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Госпитализация Алексея НавальногоМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Алексей НавальныйГенеральная прокуратура РФШвецияМоскваБерлин (город)В мире
 
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