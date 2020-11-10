https://ria.ru/20201110/navalnyy-1583892781.html

Москве не предоставили доказательств по делу Навального, заявили в МИД

Москве не предоставили доказательств по делу Навального, заявили в МИД

России по делу Алексея Навального ничего не было предоставлено в качестве доказательств: фактуры нет, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T11:48

2020-11-10T11:48

2020-11-10T12:12

мария захарова

дмитрий песков

германия

в мире

госпитализация алексея навального

алексей навальный

москва

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. России по делу Алексея Навального ничего не было предоставлено в качестве доказательств: фактуры нет, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Тут вопрос только в одном: дайте эти материалы российской стороне для того, чтобы их можно было сделать частью той самой досудебной проверки, которая сейчас идет, и, соответственно, принять все остальные процессуальные меры и шаги", - сказала она.По ее словам, "есть простейший способ разрешить все сомнения всех людей на планете Земля: дайте формулу, дайте материалы, которые вы якобы обнаружили, если вы не только о них говорите, не только в описательном ключе рассказываете, но принимаете конкретные решения, в том числе санкционного характера в отношении целого государства"."Что может быть проще, предоставить эти материалы? Эти материалы якобы предоставляются кому угодно, кто не участвует вообще, в принципе никоим образом в этой истории даже теоретически, но при этом специализированным органам, как ОЗХО, эти материалы, когда были предоставлены, все формулировки, формулы были вымараны, я не могу подобрать другого слова, российской стороне не было предоставлено ничего, ровным счетом, что могло быть рассмотрено, как некая фактура", - сказала она в эфире радиостанции "Эхо Москвы".Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.

https://ria.ru/20201106/navalnyy-1583338090.html

https://ria.ru/20201106/navalnyy-1583383061.html

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германия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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