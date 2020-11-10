https://ria.ru/20201110/nalogi-1583962663.html

Вдове Шона Коннери грозит тюрьма и крупный штраф, пишут СМИ

Вдове Шона Коннери грозит тюрьма и крупный штраф, пишут СМИ

Вдове британского актера Шона Коннери могут грозить тюремное заключение и крупный штраф по делу о налоговом мошенничестве, связанном с продажей дома в испанской РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T16:36

2020-11-10T16:36

2020-11-10T16:43

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Вдове британского актера Шона Коннери могут грозить тюремное заключение и крупный штраф по делу о налоговом мошенничестве, связанном с продажей дома в испанской Марбелье, сообщает газета Sun.Власти Испании предупредили 91-летнюю Мишелин Рокбрюн о намерении предъявить ей обвинительное заключение и передать дело в суд. Вдова актера отрицает свою причастность в налоговом правонарушении на территории Испании.По данным издания, прокуратура Испании пытается связаться с властями Багамских островов, где проживает вдова. "Официальные запросы с целью уведомить Мишелин Рокбрюн относительно обвинительного заключения и назначенного судом разбирательстве против нее были дважды отправлены на Багамы, но власти Испании пока еще не получили ответа," - сообщили Sun источники.Испанская прокуратура подозревает чету Коннери в налоговых нарушениях вокруг принадлежавшего ей особняка в Марбелье. В 1999 году эта вилла была продана и снесена, а на ее месте вопреки нормативам был построен многоквартирный дом. По данному делу были осуждены адвокаты актера, мэр Марбельи и шесть сотрудников городского совета.Как пишет газета, Рокбрюн в Испании может грозить тюремное заключение и штраф в размере 21 миллиона фунтов стерлингов (27,8 долларов США).Британский актер и продюсер сэр Шон Коннери родился 25 августа 1930 года в городе Эдинбург в Шотландии. Коннери снялся более чем в 70 фильмах, однако прежде всего он прославился съемками в "бондиане". Коннери - лауреат премии "Оскар", двукратный лауреат премии BAFTA, трехкратный лауреат премии "Золотой глобус". Он умер 31 октября на 91-м году жизни в своем доме на Багамских островах.

https://ria.ru/20201031/konneri-1582470971.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шон коннери, сша, испания, эдинбург (город), в мире