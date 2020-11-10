Вдове Шона Коннери грозит тюрьма и крупный штраф, пишут СМИ
Шон Коннери родился 25 августа 1930 года в шотландском Эдинбурге. Сниматься в кино он начал в 1950-х годах после службы в Королевском военно-морском флоте Великобритании.
Шон Коннери родился 25 августа 1930 года в шотландском Эдинбурге. Сниматься в кино он начал в 1950-х годах после службы в Королевском военно-морском флоте Великобритании.
За время актерской карьеры Коннери снялся более чем в 70 фильмах.
За время актерской карьеры Коннери снялся более чем в 70 фильмах.
Славу Шону Коннери принесла роль спецагента Джеймса Бонда. Он стал первым актером, представшим в этой роли — в ленте "Доктор Ноу" (1962). Всего актер снялся в шести частях бондианы.
Славу Шону Коннери принесла роль спецагента Джеймса Бонда. Он стал первым актером, представшим в этой роли — в ленте "Доктор Ноу" (1962). Всего актер снялся в шести частях бондианы.
В 1988 году Коннери получил премии "Оскар" и "Золотой глобус" за роль второго плана в гангстерской драме "Неприкасаемые". Всего у актера три "Золотых глобуса".
В 1988 году Коннери получил премии "Оскар" и "Золотой глобус" за роль второго плана в гангстерской драме "Неприкасаемые". Всего у актера три "Золотых глобуса".
В том же 1988 году британские киноакадемики (BAFTA) отметили шотландца за главную роль в картине "Имя Розы". Вторую награду от них он получил два года спустя за лучшую роль второго плана в фильме "Индиана Джонс и последний крестовый поход", а третью — в 1998 году за вклад в киноискусство.
В том же 1988 году британские киноакадемики (BAFTA) отметили шотландца за главную роль в картине "Имя Розы". Вторую награду от них он получил два года спустя за лучшую роль второго плана в фильме "Индиана Джонс и последний крестовый поход", а третью — в 1998 году за вклад в киноискусство.
В августе 2020 года читатели еженедельника RadioTimes признали Шона Коннери лучшим Джеймсом Бондом в истории. В финале актер опередил Тимоти Далтона и Пирса Броснана.
В августе 2020 года читатели еженедельника RadioTimes признали Шона Коннери лучшим Джеймсом Бондом в истории. В финале актер опередил Тимоти Далтона и Пирса Броснана.
Шотландский актер Шон Коннери и актриса Кэтрин Зета-Джонс. 1999 год.
Шотландский актер Шон Коннери и актриса Кэтрин Зета-Джонс. 1999 год.
Кадр из фильма "Скала".
Кадр из фильма "Скала".
Шотландский актер Сэр Шон Коннери держит свою книгу "Быть шотландцем". 2008 год.
Шотландский актер Сэр Шон Коннери держит свою книгу "Быть шотландцем". 2008 год.
Шон Коннери родился 25 августа 1930 года в шотландском Эдинбурге. Сниматься в кино он начал в 1950-х годах после службы в Королевском военно-морском флоте Великобритании.
За время актерской карьеры Коннери снялся более чем в 70 фильмах.
Славу Шону Коннери принесла роль спецагента Джеймса Бонда. Он стал первым актером, представшим в этой роли — в ленте "Доктор Ноу" (1962). Всего актер снялся в шести частях бондианы.
В 1988 году Коннери получил премии "Оскар" и "Золотой глобус" за роль второго плана в гангстерской драме "Неприкасаемые". Всего у актера три "Золотых глобуса".
В том же 1988 году британские киноакадемики (BAFTA) отметили шотландца за главную роль в картине "Имя Розы". Вторую награду от них он получил два года спустя за лучшую роль второго плана в фильме "Индиана Джонс и последний крестовый поход", а третью — в 1998 году за вклад в киноискусство.
В августе 2020 года читатели еженедельника RadioTimes признали Шона Коннери лучшим Джеймсом Бондом в истории. В финале актер опередил Тимоти Далтона и Пирса Броснана.
Шотландский актер Шон Коннери и актриса Кэтрин Зета-Джонс. 1999 год.
Кадр из фильма "Скала".
Шотландский актер Сэр Шон Коннери держит свою книгу "Быть шотландцем". 2008 год.