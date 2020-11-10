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https://ria.ru/20201110/nalogi-1583962663.html
Вдове Шона Коннери грозит тюрьма и крупный штраф, пишут СМИ
Вдове Шона Коннери грозит тюрьма и крупный штраф, пишут СМИ
Вдове британского актера Шона Коннери могут грозить тюремное заключение и крупный штраф по делу о налоговом мошенничестве, связанном с продажей дома в испанской РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T16:36
2020-11-10T16:43
шоубиз
шон коннери
сша
испания
эдинбург (город)
в мире
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Вдове британского актера Шона Коннери могут грозить тюремное заключение и крупный штраф по делу о налоговом мошенничестве, связанном с продажей дома в испанской Марбелье, сообщает газета Sun.Власти Испании предупредили 91-летнюю Мишелин Рокбрюн о намерении предъявить ей обвинительное заключение и передать дело в суд. Вдова актера отрицает свою причастность в налоговом правонарушении на территории Испании.По данным издания, прокуратура Испании пытается связаться с властями Багамских островов, где проживает вдова. "Официальные запросы с целью уведомить Мишелин Рокбрюн относительно обвинительного заключения и назначенного судом разбирательстве против нее были дважды отправлены на Багамы, но власти Испании пока еще не получили ответа," - сообщили Sun источники.Испанская прокуратура подозревает чету Коннери в налоговых нарушениях вокруг принадлежавшего ей особняка в Марбелье. В 1999 году эта вилла была продана и снесена, а на ее месте вопреки нормативам был построен многоквартирный дом. По данному делу были осуждены адвокаты актера, мэр Марбельи и шесть сотрудников городского совета.Как пишет газета, Рокбрюн в Испании может грозить тюремное заключение и штраф в размере 21 миллиона фунтов стерлингов (27,8 долларов США).Британский актер и продюсер сэр Шон Коннери родился 25 августа 1930 года в городе Эдинбург в Шотландии. Коннери снялся более чем в 70 фильмах, однако прежде всего он прославился съемками в "бондиане". Коннери - лауреат премии "Оскар", двукратный лауреат премии BAFTA, трехкратный лауреат премии "Золотой глобус". Он умер 31 октября на 91-м году жизни в своем доме на Багамских островах.
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шон коннери, сша, испания, эдинбург (город), в мире

Вдове Шона Коннери грозит тюрьма и крупный штраф, пишут СМИ

16:36 10.11.2020 (обновлено: 16:43 10.11.2020)
 
© AP Photo / Lefteris PitarakisШон Коннери и Мишелин Рокбрюн
Шон Коннери и Мишелин Рокбрюн - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Вдове британского актера Шона Коннери могут грозить тюремное заключение и крупный штраф по делу о налоговом мошенничестве, связанном с продажей дома в испанской Марбелье, сообщает газета Sun.
Власти Испании предупредили 91-летнюю Мишелин Рокбрюн о намерении предъявить ей обвинительное заключение и передать дело в суд. Вдова актера отрицает свою причастность в налоговом правонарушении на территории Испании.
По данным издания, прокуратура Испании пытается связаться с властями Багамских островов, где проживает вдова. "Официальные запросы с целью уведомить Мишелин Рокбрюн относительно обвинительного заключения и назначенного судом разбирательстве против нее были дважды отправлены на Багамы, но власти Испании пока еще не получили ответа," - сообщили Sun источники.
Испанская прокуратура подозревает чету Коннери в налоговых нарушениях вокруг принадлежавшего ей особняка в Марбелье. В 1999 году эта вилла была продана и снесена, а на ее месте вопреки нормативам был построен многоквартирный дом. По данному делу были осуждены адвокаты актера, мэр Марбельи и шесть сотрудников городского совета.
Шон Коннери - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
31 октября, 18:38
Биография Шона Коннери
Как пишет газета, Рокбрюн в Испании может грозить тюремное заключение и штраф в размере 21 миллиона фунтов стерлингов (27,8 долларов США).
Британский актер и продюсер сэр Шон Коннери родился 25 августа 1930 года в городе Эдинбург в Шотландии. Коннери снялся более чем в 70 фильмах, однако прежде всего он прославился съемками в "бондиане". Коннери - лауреат премии "Оскар", двукратный лауреат премии BAFTA, трехкратный лауреат премии "Золотой глобус". Он умер 31 октября на 91-м году жизни в своем доме на Багамских островах.
"Прощайте, мистер Бонд": умер Шон Коннери
© AFP 2020

Шон Коннери родился 25 августа 1930 года в шотландском Эдинбурге. Сниматься в кино он начал в 1950-х годах после службы в Королевском военно-морском флоте Великобритании.

Шотландский актер Шон Коннери во время съемок фильма Никогда не говори никогда
1 из 10

Шон Коннери родился 25 августа 1930 года в шотландском Эдинбурге. Сниматься в кино он начал в 1950-х годах после службы в Королевском военно-морском флоте Великобритании.

© AFP 2020
© Eon Productions Ltd. (1964)

За время актерской карьеры Коннери снялся более чем в 70 фильмах.

Кадр из фильма Голдфингер
2 из 10

За время актерской карьеры Коннери снялся более чем в 70 фильмах.

© Eon Productions Ltd. (1964)
© Danjaq/Eon Productions Ltd. (1964)

Славу Шону Коннери принесла роль спецагента Джеймса Бонда. Он стал первым актером, представшим в этой роли — в ленте "Доктор Ноу" (1962). Всего актер снялся в шести частях бондианы.

Кадр из фильма Из России с любовью
3 из 10

Славу Шону Коннери принесла роль спецагента Джеймса Бонда. Он стал первым актером, представшим в этой роли — в ленте "Доктор Ноу" (1962). Всего актер снялся в шести частях бондианы.

© Danjaq/Eon Productions Ltd. (1964)
© AP Photo / MARCUS BRANDT

В 1988 году Коннери получил премии "Оскар" и "Золотой глобус" за роль второго плана в гангстерской драме "Неприкасаемые". Всего у актера три "Золотых глобуса".

Шон Коннери
4 из 10

В 1988 году Коннери получил премии "Оскар" и "Золотой глобус" за роль второго плана в гангстерской драме "Неприкасаемые". Всего у актера три "Золотых глобуса".

© AP Photo / MARCUS BRANDT
© REUTERS / Adam Hunger

В том же 1988 году британские киноакадемики (BAFTA) отметили шотландца за главную роль в картине "Имя Розы". Вторую награду от них он получил два года спустя за лучшую роль второго плана в фильме "Индиана Джонс и последний крестовый поход", а третью — в 1998 году за вклад в киноискусство.

Шон Коннери
5 из 10

В том же 1988 году британские киноакадемики (BAFTA) отметили шотландца за главную роль в картине "Имя Розы". Вторую награду от них он получил два года спустя за лучшую роль второго плана в фильме "Индиана Джонс и последний крестовый поход", а третью — в 1998 году за вклад в киноискусство.

© REUTERS / Adam Hunger
© AP Photo / Stephen Chernin

В августе 2020 года читатели еженедельника RadioTimes признали Шона Коннери лучшим Джеймсом Бондом в истории. В финале актер опередил Тимоти Далтона и Пирса Броснана.

Шотландский актер Шон Коннери во время парада шотландцев на Шестой авеню в Нью-Йорке
6 из 10

В августе 2020 года читатели еженедельника RadioTimes признали Шона Коннери лучшим Джеймсом Бондом в истории. В финале актер опередил Тимоти Далтона и Пирса Броснана.

© AP Photo / Stephen Chernin
© AP Photo / Laurent Rebours

Шотландский актер Шон Коннери и актриса Кэтрин Зета-Джонс. 1999 год.

Шотландский актер Шон Коннери актриса Кэтрин Зета-Джонс. 1999 год
7 из 10

Шотландский актер Шон Коннери и актриса Кэтрин Зета-Джонс. 1999 год.

© AP Photo / Laurent Rebours
© Don Simpson/Jerry Bruckheimer Films/Hollywood Pictures (1996)

Кадр из фильма "Скала".

Кадр из фильма Скала
8 из 10

Кадр из фильма "Скала".

© Don Simpson/Jerry Bruckheimer Films/Hollywood Pictures (1996)
© REUTERS / Las Vegas Sun/Ethan Miller

Шон Коннери ушел из кино в 2003 году.

Шон Коннери с женой Мишелин Роквебрун в Лас-Вегасе
9 из 10

Шон Коннери ушел из кино в 2003 году.

© REUTERS / Las Vegas Sun/Ethan Miller
© AFP 2020 / Ed Jones

Шотландский актер Сэр Шон Коннери держит свою книгу "Быть шотландцем". 2008 год.

Шотландский актер Сэр Шон Коннери держит свою книгу Быть шотландцем. 2008 год
10 из 10

Шотландский актер Сэр Шон Коннери держит свою книгу "Быть шотландцем". 2008 год.

© AFP 2020 / Ed Jones
1 из 10

Шон Коннери родился 25 августа 1930 года в шотландском Эдинбурге. Сниматься в кино он начал в 1950-х годах после службы в Королевском военно-морском флоте Великобритании.

© AFP 2020
2 из 10

За время актерской карьеры Коннери снялся более чем в 70 фильмах.

© Eon Productions Ltd. (1964)
3 из 10

Славу Шону Коннери принесла роль спецагента Джеймса Бонда. Он стал первым актером, представшим в этой роли — в ленте "Доктор Ноу" (1962). Всего актер снялся в шести частях бондианы.

© Danjaq/Eon Productions Ltd. (1964)
4 из 10

В 1988 году Коннери получил премии "Оскар" и "Золотой глобус" за роль второго плана в гангстерской драме "Неприкасаемые". Всего у актера три "Золотых глобуса".

© AP Photo / MARCUS BRANDT
5 из 10

В том же 1988 году британские киноакадемики (BAFTA) отметили шотландца за главную роль в картине "Имя Розы". Вторую награду от них он получил два года спустя за лучшую роль второго плана в фильме "Индиана Джонс и последний крестовый поход", а третью — в 1998 году за вклад в киноискусство.

© REUTERS / Adam Hunger
6 из 10

В августе 2020 года читатели еженедельника RadioTimes признали Шона Коннери лучшим Джеймсом Бондом в истории. В финале актер опередил Тимоти Далтона и Пирса Броснана.

© AP Photo / Stephen Chernin
7 из 10

Шотландский актер Шон Коннери и актриса Кэтрин Зета-Джонс. 1999 год.

© AP Photo / Laurent Rebours
8 из 10

Кадр из фильма "Скала".

© Don Simpson/Jerry Bruckheimer Films/Hollywood Pictures (1996)
9 из 10

Шон Коннери ушел из кино в 2003 году.

© REUTERS / Las Vegas Sun/Ethan Miller
10 из 10

Шотландский актер Сэр Шон Коннери держит свою книгу "Быть шотландцем". 2008 год.

© AFP 2020 / Ed Jones
 
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