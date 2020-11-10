https://ria.ru/20201110/mirotvortsy-1583899710.html

В Кремле прокомментировали пребывание турецких миротворцев в Карабахе

В Кремле прокомментировали пребывание турецких миротворцев в Карабахе

Вопрос пребывания турецких миротворцев в Карабахе не был ни с кем согласован, об этом в заявлении президентов России, Армении и Азербайджана не говорится,... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T12:20

2020-11-10T12:20

2020-11-10T12:20

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

дмитрий песков

турция

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Вопрос пребывания турецких миротворцев в Карабахе не был ни с кем согласован, об этом в заявлении президентов России, Армении и Азербайджана не говорится, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Я могу это прокомментировать следующим образом: об этом нет ни одного слова в тексте заявления, которое было опубликовано, об этом не договаривались три стороны, и пребывание турецких солдат в Карабахе не было согласовано", - сообщил Песков журналистам.

https://radiosputnik.ria.ru/20201110/karabakh-1583872100.html

нагорный карабах

турция

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, дмитрий песков, турция, азербайджан, армения, в мире