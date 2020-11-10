https://ria.ru/20201110/mirotvortsy-1583899710.html
В Кремле прокомментировали пребывание турецких миротворцев в Карабахе
В Кремле прокомментировали пребывание турецких миротворцев в Карабахе
Вопрос пребывания турецких миротворцев в Карабахе не был ни с кем согласован, об этом в заявлении президентов России, Армении и Азербайджана не говорится,... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T12:20
2020-11-10T12:20
2020-11-10T12:20
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
дмитрий песков
турция
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Вопрос пребывания турецких миротворцев в Карабахе не был ни с кем согласован, об этом в заявлении президентов России, Армении и Азербайджана не говорится, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Я могу это прокомментировать следующим образом: об этом нет ни одного слова в тексте заявления, которое было опубликовано, об этом не договаривались три стороны, и пребывание турецких солдат в Карабахе не было согласовано", - сообщил Песков журналистам.
https://radiosputnik.ria.ru/20201110/karabakh-1583872100.html
нагорный карабах
турция
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нагорный карабах, дмитрий песков, турция, азербайджан, армения, в мире