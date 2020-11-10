https://ria.ru/20201110/mirotvortsy-1583899607.html
Кремль разъяснит вопрос о размещении миротворцев в Карабахе
Кремль разъяснит вопрос о размещении миротворцев в Карабахе
РИА Новости. Кремль пообещал отдельно разъяснить, нужно ли согласие Совфеда на размещение российских миротворцев в Карабахе. РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T12:20
2020-11-10T12:20
2020-11-10T13:42
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
в мире
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РИА Новости. Кремль пообещал отдельно разъяснить, нужно ли согласие Совфеда на размещение российских миротворцев в Карабахе.
нагорный карабах
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нагорный карабах, в мире