https://ria.ru/20201110/mirotvortsy-1583899607.html

Кремль разъяснит вопрос о размещении миротворцев в Карабахе

Кремль разъяснит вопрос о размещении миротворцев в Карабахе

РИА Новости. Кремль пообещал отдельно разъяснить, нужно ли согласие Совфеда на размещение российских миротворцев в Карабахе. РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T12:20

2020-11-10T12:20

2020-11-10T13:42

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

в мире

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РИА Новости. Кремль пообещал отдельно разъяснить, нужно ли согласие Совфеда на размещение российских миротворцев в Карабахе.

нагорный карабах

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, в мире