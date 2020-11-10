Слуцкий прокомментировал ввод российских миротворцев в Нагорный Карабах
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкТяжёлый военно-транспортный самолёт Ил-76 с военной техникой и личным составом на борту на аэродроме Ульяновск-Восточный
МОСКВА, 10 ноя. - РИА Новости. Подписание соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе и ввод российских миротворцев будут способствовать окончательному урегулированию конфликта, уверен глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Подписание лидерами России, Азербайджана и Армении соглашения о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе и ввод российских миротворцев, уверен, будет способствовать окончательному урегулированию армяно-азербайджанского противостояния", - сказал Слуцкий журналистам.
Глава комитета отметил, что Россия вновь выступает "как эффективный посредник при решении одного из самых кровоточащих конфликтов на постсоветском пространстве". "Есть надежда, что мир наконец придет в Нагорный Карабах", - добавил Слуцкий.
Парламентарий подчеркнул, что военного решения проблемы не существовало, главная задача - прекратить гибель людей и продолжать поиск путей дипломатического урегулирования.
"В своей парламентской плоскости мы готовы и дальше также предпринимать все необходимые посреднические усилия для окончательной стабилизации ситуации вокруг Нагорного Карабаха", - отметил депутат.
Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
По данным Минобороны РФ, в зоне нагорно-карабахского конфликта размещается российский миротворческий контингент: 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Основу контингента составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.