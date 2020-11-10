https://ria.ru/20201110/mirotvortsy-1583894255.html

Слуцкий прокомментировал ввод российских миротворцев в Нагорный Карабах

Слуцкий прокомментировал ввод российских миротворцев в Нагорный Карабах

Подписание соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе и ввод российских миротворцев будут способствовать окончательному урегулированию конфликта, уверен... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T11:57

2020-11-10T11:57

2020-11-10T11:57

ситуация в нагорном карабахе

россия

леонид слуцкий

никол пашинян

нагорный карабах

госдума рф

ильхам алиев

азербайджан

армения

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МОСКВА, 10 ноя. - РИА Новости. Подписание соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе и ввод российских миротворцев будут способствовать окончательному урегулированию конфликта, уверен глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.Глава комитета отметил, что Россия вновь выступает "как эффективный посредник при решении одного из самых кровоточащих конфликтов на постсоветском пространстве". "Есть надежда, что мир наконец придет в Нагорный Карабах", - добавил Слуцкий.Парламентарий подчеркнул, что военного решения проблемы не существовало, главная задача - прекратить гибель людей и продолжать поиск путей дипломатического урегулирования."В своей парламентской плоскости мы готовы и дальше также предпринимать все необходимые посреднические усилия для окончательной стабилизации ситуации вокруг Нагорного Карабаха", - отметил депутат.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.По данным Минобороны РФ, в зоне нагорно-карабахского конфликта размещается российский миротворческий контингент: 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Основу контингента составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.

https://ria.ru/20201110/karabakh-1583852642.html

https://ria.ru/20201110/soglashenie-1583858954.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, леонид слуцкий, никол пашинян, нагорный карабах, госдума рф, ильхам алиев, азербайджан, армения, в мире