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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201110/mirotvortsy-1583894255.html
Слуцкий прокомментировал ввод российских миротворцев в Нагорный Карабах
Слуцкий прокомментировал ввод российских миротворцев в Нагорный Карабах
Подписание соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе и ввод российских миротворцев будут способствовать окончательному урегулированию конфликта, уверен... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T11:57
2020-11-10T11:57
ситуация в нагорном карабахе
россия
леонид слуцкий
никол пашинян
нагорный карабах
госдума рф
ильхам алиев
азербайджан
армения
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МОСКВА, 10 ноя. - РИА Новости. Подписание соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе и ввод российских миротворцев будут способствовать окончательному урегулированию конфликта, уверен глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.Глава комитета отметил, что Россия вновь выступает "как эффективный посредник при решении одного из самых кровоточащих конфликтов на постсоветском пространстве". "Есть надежда, что мир наконец придет в Нагорный Карабах", - добавил Слуцкий.Парламентарий подчеркнул, что военного решения проблемы не существовало, главная задача - прекратить гибель людей и продолжать поиск путей дипломатического урегулирования."В своей парламентской плоскости мы готовы и дальше также предпринимать все необходимые посреднические усилия для окончательной стабилизации ситуации вокруг Нагорного Карабаха", - отметил депутат.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.По данным Минобороны РФ, в зоне нагорно-карабахского конфликта размещается российский миротворческий контингент: 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Основу контингента составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.
https://ria.ru/20201110/karabakh-1583852642.html
https://ria.ru/20201110/soglashenie-1583858954.html
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нагорный карабах
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россия, леонид слуцкий, никол пашинян, нагорный карабах, госдума рф, ильхам алиев, азербайджан, армения, в мире

Слуцкий прокомментировал ввод российских миротворцев в Нагорный Карабах

11:57 10.11.2020
 
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкТяжёлый военно-транспортный самолёт Ил-76 с военной техникой и личным составом на борту на аэродроме Ульяновск-Восточный
Тяжёлый военно-транспортный самолёт Ил-76 с военной техникой и личным составом на борту на аэродроме Ульяновск-Восточный - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 10 ноя. - РИА Новости. Подписание соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе и ввод российских миротворцев будут способствовать окончательному урегулированию конфликта, уверен глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Подписание лидерами России, Азербайджана и Армении соглашения о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе и ввод российских миротворцев, уверен, будет способствовать окончательному урегулированию армяно-азербайджанского противостояния", - сказал Слуцкий журналистам.

Глава комитета отметил, что Россия вновь выступает "как эффективный посредник при решении одного из самых кровоточащих конфликтов на постсоветском пространстве". "Есть надежда, что мир наконец придет в Нагорный Карабах", - добавил Слуцкий.
Парламентарий подчеркнул, что военного решения проблемы не существовало, главная задача - прекратить гибель людей и продолжать поиск путей дипломатического урегулирования.
"В своей парламентской плоскости мы готовы и дальше также предпринимать все необходимые посреднические усилия для окончательной стабилизации ситуации вокруг Нагорного Карабаха", - отметил депутат.
Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
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По данным Минобороны РФ, в зоне нагорно-карабахского конфликта размещается российский миротворческий контингент: 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Основу контингента составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.
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Ситуация в Нагорном КарабахеРоссияЛеонид СлуцкийНикол ПашинянНагорный КарабахГосдума РФИльхам АлиевАзербайджанАрменияВ мире
 
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