https://ria.ru/20201110/mirotvortsy-1583855711.html

Миротворцы прибыли на аэродром Ульяновск-Восточный для отправки в Карабах

Миротворцы прибыли на аэродром Ульяновск-Восточный для отправки в Карабах

Первые подразделения миротворцев прибыли на аэродром Ульяновск-Восточный для отправки в Карабах, сообщает Минобороны России. РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T04:40

2020-11-10T04:40

2020-11-10T04:40

ситуация в нагорном карабахе

россия

нагорный карабах

азербайджан

армения

безопасность

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Первые подразделения миротворцев прибыли на аэродром Ульяновск-Восточный для отправки в Карабах, сообщает Минобороны России.Отмечается, что миротворцы совершили марш своим ходом и "приступили к погрузке техники и вооружения в самолеты военно-транспортной авиации для убытия в район выполнения задач по контролю за прекращением огня и военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта".Ранее стало известно, что лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы.

россия

нагорный карабах

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нагорный карабах, азербайджан, армения, безопасность