Миротворцы прибыли на аэродром Ульяновск-Восточный для отправки в Карабах
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Первые подразделения миротворцев прибыли на аэродром Ульяновск-Восточный для отправки в Карабах, сообщает Минобороны России.
"Первые подразделения миротворческого соединения Центрального военного округа прибыли на аэродром Ульяновск -Восточный. Для переброски миротворческого контингента на аэродроме сосредоточена группировка военно-транспортных самолетов Ил-76", - говорится в сообщении.
Отмечается, что миротворцы совершили марш своим ходом и "приступили к погрузке техники и вооружения в самолеты военно-транспортной авиации для убытия в район выполнения задач по контролю за прекращением огня и военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта".
Ранее стало известно, что лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы.
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