https://ria.ru/20201110/mirotvortsy-1583852995.html
Российские миротворцы отправились на аэродром для вылета в Карабах
Российские миротворцы отправились на аэродром для вылета в Карабах
Подразделения миротворческого соединения Центрального военного округа отправились на аэродром для вылета в Карабах, сообщает Минобороны России. РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T03:20
2020-11-10T03:20
2020-11-10T03:30
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
нагорный карабах
азербайджан
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/19/1577750440_0:48:3138:1813_1400x0_80_0_0_f0115ef275c0ce48c8654be7587e0ceb.jpg
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Подразделения миротворческого соединения Центрального военного округа отправились на аэродром для вылета в Карабах, сообщает Минобороны России."Подразделения миротворческого соединения Центрального военного округа приступили к совершению марша на аэродром погрузки", - говорится в сообщении.Отмечается, что по прибытии на аэродром "личный состав миротворческой бригады осуществит погрузку техники и вооружения для убытия в район выполнения задач по контролю за прекращением огня и военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта".Ранее стало известно, что лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него.
нагорный карабах
азербайджан
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/19/1577750440_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_4a418c65964464e2b8f5ea2714073868.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
никол пашинян, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире