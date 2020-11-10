https://ria.ru/20201110/mirotvortsy-1583852995.html

Российские миротворцы отправились на аэродром для вылета в Карабах

Российские миротворцы отправились на аэродром для вылета в Карабах

Подразделения миротворческого соединения Центрального военного округа отправились на аэродром для вылета в Карабах, сообщает Минобороны России. РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T03:20

2020-11-10T03:20

2020-11-10T03:30

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Подразделения миротворческого соединения Центрального военного округа отправились на аэродром для вылета в Карабах, сообщает Минобороны России."Подразделения миротворческого соединения Центрального военного округа приступили к совершению марша на аэродром погрузки", - говорится в сообщении.Отмечается, что по прибытии на аэродром "личный состав миротворческой бригады осуществит погрузку техники и вооружения для убытия в район выполнения задач по контролю за прекращением огня и военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта".Ранее стало известно, что лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него.

нагорный карабах

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире