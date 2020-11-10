https://ria.ru/20201110/melanoma-1583854058.html

Назван главный симптом рака кожи

Назван главный симптом рака кожи

Наиболее распространенным симптомом меланомы – рака кожи – является появление новых родинок или изменение существующих. Об этом, как пишет Express, рассказали... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T03:46

2020-11-10T03:46

2020-11-10T03:46

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Наиболее распространенным симптомом меланомы – рака кожи – является появление новых родинок или изменение существующих. Об этом, как пишет Express, рассказали специалисты организации Melanoma UK.Для определения меланомы эксперты рекомендуют использовать метод ABCDE.В данной аббревиатуре "A" – обозначает асимметрию: у меланомы, как правило, тут же видоизменяется форма. "B" символизирует края, так как переводится с английского слова border – и становятся заметны из-за неровных границ. "C" – имеет отношение к цвету (отсылка к английскому слову color – ред.). Меланомы могут быть даже многоцветными – когда черный, коричневый и красный смешиваются с белым или синим оттенками. "D" символизирует диаметр: злокачественные образования – все больше шести миллиметров в диаметре. Что касается буквы "E", то она означает эволюцию очага.В случае если вы обнаружили, что у родинки изменились цвет, форма или размер, нужно сразу обратиться к врачу.Чем раньше будет выявлен рак, тем выше шансы вылечить заболевание, отметили эксперты.Меланома – злокачественная опухоль, развивающаяся из пигментных клеток. Преимущественно локализуется в коже, реже — сетчатке глаза и слизистых оболочках. Одна из наиболее опасных злокачественных опухолей человека. Особенностью является слабая ответная реакция организма, из-за чего меланома зачастую стремительно прогрессирует.

https://ria.ru/20200926/rak-1577802956.html

https://ria.ru/20201026/rak-1581625185.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рак, весь мир, великобритания