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https://ria.ru/20201110/melanoma-1583854058.html
Назван главный симптом рака кожи
Назван главный симптом рака кожи
Наиболее распространенным симптомом меланомы – рака кожи – является появление новых родинок или изменение существующих. Об этом, как пишет Express, рассказали... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T03:46
2020-11-10T03:46
риа наука
рак
весь мир
великобритания
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Наиболее распространенным симптомом меланомы – рака кожи – является появление новых родинок или изменение существующих. Об этом, как пишет Express, рассказали специалисты организации Melanoma UK.Для определения меланомы эксперты рекомендуют использовать метод ABCDE.В данной аббревиатуре "A" – обозначает асимметрию: у меланомы, как правило, тут же видоизменяется форма. "B" символизирует края, так как переводится с английского слова border – и становятся заметны из-за неровных границ. "C" – имеет отношение к цвету (отсылка к английскому слову color – ред.). Меланомы могут быть даже многоцветными – когда черный, коричневый и красный смешиваются с белым или синим оттенками. "D" символизирует диаметр: злокачественные образования – все больше шести миллиметров в диаметре. Что касается буквы "E", то она означает эволюцию очага.В случае если вы обнаружили, что у родинки изменились цвет, форма или размер, нужно сразу обратиться к врачу.Чем раньше будет выявлен рак, тем выше шансы вылечить заболевание, отметили эксперты.Меланома – злокачественная опухоль, развивающаяся из пигментных клеток. Преимущественно локализуется в коже, реже — сетчатке глаза и слизистых оболочках. Одна из наиболее опасных злокачественных опухолей человека. Особенностью является слабая ответная реакция организма, из-за чего меланома зачастую стремительно прогрессирует.
https://ria.ru/20200926/rak-1577802956.html
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весь мир
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рак, весь мир, великобритания

Назван главный симптом рака кожи

03:46 10.11.2020
 
© Fotolia / Fly_dragonflyОбследование у дерматолога
Обследование у дерматолога - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© Fotolia / Fly_dragonfly
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Наиболее распространенным симптомом меланомы – рака кожи – является появление новых родинок или изменение существующих. Об этом, как пишет Express, рассказали специалисты организации Melanoma UK.
Для определения меланомы эксперты рекомендуют использовать метод ABCDE.
В данной аббревиатуре "A" – обозначает асимметрию: у меланомы, как правило, тут же видоизменяется форма. "B" символизирует края, так как переводится с английского слова border – и становятся заметны из-за неровных границ. "C" – имеет отношение к цвету (отсылка к английскому слову color – ред.). Меланомы могут быть даже многоцветными – когда черный, коричневый и красный смешиваются с белым или синим оттенками. "D" символизирует диаметр: злокачественные образования – все больше шести миллиметров в диаметре. Что касается буквы "E", то она означает эволюцию очага.
Мастер ногтевого сервиса обрабатывает ногти - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
26 сентября, 08:56
Врач рассказал, как выявить рак по состоянию ногтей
В случае если вы обнаружили, что у родинки изменились цвет, форма или размер, нужно сразу обратиться к врачу.
Чем раньше будет выявлен рак, тем выше шансы вылечить заболевание, отметили эксперты.
Меланома – злокачественная опухоль, развивающаяся из пигментных клеток. Преимущественно локализуется в коже, реже — сетчатке глаза и слизистых оболочках. Одна из наиболее опасных злокачественных опухолей человека. Особенностью является слабая ответная реакция организма, из-за чего меланома зачастую стремительно прогрессирует.
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РИА НаукаракВесь мирВеликобритания
 
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