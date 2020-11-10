https://ria.ru/20201110/makron-1583988979.html
Макрон призвал реформировать Шенгенскую зону
Макрон призвал реформировать Шенгенскую зону
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости реформировать Шенгенскую зону, чтобы она стала пространством безопасности. РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T18:32
2020-11-10T18:32
2020-11-10T18:32
евросовет
эммануэль макрон
себастьян курц
еврокомиссия
евросоюз
ангела меркель
франция
германия
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ПАРИЖ, 10 ноя – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости реформировать Шенгенскую зону, чтобы она стала пространством безопасности.Во вторник Макрон принял канцлера Австрии Себастьяна Курца в Елисейском дворце. Затем Макрон и Курц, а также канцлер Германии Ангела Меркель, глава Евросовета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приняли участие в видеоконференции по европейскому ответу на террористическую угрозу."Мы должны реформировать Шенген, чтобы он стал пространством безопасности", - сказал французский лидер на пресс-конференции по итогам прошедшей видеоконференции.В числе прочих мер Макрон подчеркнул необходимость усилить контроль внешних границ Евросоюза.Президент Франции также высказался за создание Европейского совета внутренней безопасности.
https://ria.ru/20201027/zhirinovskiy-1581746469.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евросовет, эммануэль макрон, себастьян курц, еврокомиссия, евросоюз, ангела меркель, франция, германия, австрия, в мире