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Макрон призвал реформировать Шенгенскую зону
Макрон призвал реформировать Шенгенскую зону
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости реформировать Шенгенскую зону, чтобы она стала пространством безопасности. РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T18:32
2020-11-10T18:32
евросовет
эммануэль макрон
себастьян курц
еврокомиссия
евросоюз
ангела меркель
франция
германия
австрия
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ПАРИЖ, 10 ноя – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости реформировать Шенгенскую зону, чтобы она стала пространством безопасности.Во вторник Макрон принял канцлера Австрии Себастьяна Курца в Елисейском дворце. Затем Макрон и Курц, а также канцлер Германии Ангела Меркель, глава Евросовета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приняли участие в видеоконференции по европейскому ответу на террористическую угрозу."Мы должны реформировать Шенген, чтобы он стал пространством безопасности", - сказал французский лидер на пресс-конференции по итогам прошедшей видеоконференции.В числе прочих мер Макрон подчеркнул необходимость усилить контроль внешних границ Евросоюза.Президент Франции также высказался за создание Европейского совета внутренней безопасности.
https://ria.ru/20201027/zhirinovskiy-1581746469.html
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евросовет, эммануэль макрон, себастьян курц, еврокомиссия, евросоюз, ангела меркель, франция, германия, австрия, в мире

Макрон призвал реформировать Шенгенскую зону

18:32 10.11.2020
 
© AP Photo / Charles Platiau/Pool Президент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© AP Photo / Charles Platiau/Pool
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 10 ноя – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости реформировать Шенгенскую зону, чтобы она стала пространством безопасности.
Во вторник Макрон принял канцлера Австрии Себастьяна Курца в Елисейском дворце. Затем Макрон и Курц, а также канцлер Германии Ангела Меркель, глава Евросовета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приняли участие в видеоконференции по европейскому ответу на террористическую угрозу.
"Мы должны реформировать Шенген, чтобы он стал пространством безопасности", - сказал французский лидер на пресс-конференции по итогам прошедшей видеоконференции.
В числе прочих мер Макрон подчеркнул необходимость усилить контроль внешних границ Евросоюза.
Президент Франции также высказался за создание Европейского совета внутренней безопасности.
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ЕвросоветЭммануэль МакронСебастьян КурцЕврокомиссияЕвросоюзАнгела МеркельФранцияГерманияАвстрияВ мире
 
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