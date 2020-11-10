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Ленинградская область
Ленинградская область
https://ria.ru/20201110/lenoblast-1583980040.html
В Ленобласти создают группу по разработке концепции обращения с ТКО
В Ленобласти создают группу по разработке концепции обращения с ТКО
В Ленинградской области создадут рабочую группу, которая разработает единую концепцию обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территориях региона и РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T17:43
2020-11-10T17:43
ленинградская область
александр дрозденко
мусор
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя - РИА Новости. В Ленинградской области создадут рабочую группу, которая разработает единую концепцию обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территориях региона и Санкт-Петербурга, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, соответствующее распоряжение подписал во вторник губернатор области Александр Дрозденко. Основными задачами нового органа станут анализ текущей ситуации, формирование предложений для взаимодействия субъектов в рамках агломерации, а также обеспечение взаимодействия администраций Ленинградской области и Санкт-Петербурга по вопросам обращения с ТКО."В состав рабочей группы вошли руководители комитетов: по обращению с отходами, по природным ресурсам, по управлению государственным имуществом, государственного экологического надзора, правового обеспечения, комитета финансов и градостроительной политики", — уточнил собеседник агентства.Он добавил, что возглавил рабочую группу вице-губернатор Ленинградской области по безопасности Михаил Ильин.На первом заседании группы, обсуждались план работы и возможные форматы участия Ленинградской области в капитале создаваемого совместно с Санкт-Петербургом акционерного общества по обращению с ТКО."Ленинградская область и Санкт-Петербург 7 октября подписали соглашение о намерениях по созданию единого для двух субъектов оператора по обращению с отходами. Подписи под документом поставили губернаторы Александр Дрозденко и Александр Беглов и руководители ПАО "Интер РАО" Борис Ковальчук и Банка ВТБ (ПАО) Андрей Костин. Партнеры подтвердили свое намерение создать юридическое лицо в форме акционерного общества", - напомнили в пресс-службе.Там добавили, что вместе с тем, губернатор Ленобласти ранее распорядился, что к 2023 году все действующие полигоны области прекратят свою работу. К этому моменту должны появиться заводы по глубокой переработке мусора, а не его сжиганию.
https://ria.ru/20201110/lenoblast-1583875754.html
РИА Новости
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александр дрозденко, мусор

В Ленобласти создают группу по разработке концепции обращения с ТКО

17:43 10.11.2020
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСпрессованные жестяные банки
Спрессованные жестяные банки - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя - РИА Новости. В Ленинградской области создадут рабочую группу, которая разработает единую концепцию обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территориях региона и Санкт-Петербурга, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, соответствующее распоряжение подписал во вторник губернатор области Александр Дрозденко. Основными задачами нового органа станут анализ текущей ситуации, формирование предложений для взаимодействия субъектов в рамках агломерации, а также обеспечение взаимодействия администраций Ленинградской области и Санкт-Петербурга по вопросам обращения с ТКО.
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"В состав рабочей группы вошли руководители комитетов: по обращению с отходами, по природным ресурсам, по управлению государственным имуществом, государственного экологического надзора, правового обеспечения, комитета финансов и градостроительной политики", — уточнил собеседник агентства.
Он добавил, что возглавил рабочую группу вице-губернатор Ленинградской области по безопасности Михаил Ильин.
На первом заседании группы, обсуждались план работы и возможные форматы участия Ленинградской области в капитале создаваемого совместно с Санкт-Петербургом акционерного общества по обращению с ТКО.
"Ленинградская область и Санкт-Петербург 7 октября подписали соглашение о намерениях по созданию единого для двух субъектов оператора по обращению с отходами. Подписи под документом поставили губернаторы Александр Дрозденко и Александр Беглов и руководители ПАО "Интер РАО" Борис Ковальчук и Банка ВТБ (ПАО) Андрей Костин. Партнеры подтвердили свое намерение создать юридическое лицо в форме акционерного общества", - напомнили в пресс-службе.
Там добавили, что вместе с тем, губернатор Ленобласти ранее распорядился, что к 2023 году все действующие полигоны области прекратят свою работу. К этому моменту должны появиться заводы по глубокой переработке мусора, а не его сжиганию.
 
Ленинградская областьАлександр Дрозденкомусор
 
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