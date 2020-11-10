https://ria.ru/20201110/lenoblast-1583875754.html

Власти Ленобласти оценили эффект от ввода оплачиваемых общественных работ

Власти Ленобласти оценили эффект от ввода оплачиваемых общественных работ

Власти Ленинградской области оценили положительный эффект от введения в мае текущего года оплачиваемых общественных работ; такая мера была внедрена в регионе... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T10:38

2020-11-10T10:38

2020-11-10T10:38

ленинградская область

кингисеппский район

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя — РИА Новости. Власти Ленинградской области оценили положительный эффект от введения в мае текущего года оплачиваемых общественных работ; такая мера была внедрена в регионе для поддержки местных жителей, лишившихся дохода в период пандемии, а также сотрудников предприятий, чья деятельность временно приостановлена, сообщила РИА Новости председатель регионального комитета по труду и занятости Алла Астратова.Справиться в кризисАстратова отметила, что общественные работы предполагают трудовую деятельность, не требующую специальной подготовки. Поэтому участие в них не предполагает смену имеющейся профессии. Однако за ее выполнение работники получают 2 МРОТ (24260 рублей) из средств регионального бюджета.Работодатели организовали общественные работы в различных отраслях. Так, временные работники были задействованы в сфере эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения, в сельском хозяйстве, занимались ремонтом и благоустройством дорог.Некоммерческие организации привлекали граждан к прокладке и обустройству туристических маршрутов, благоустройству исторических приусадебных парков, а также подготовке и проведению мастер-классов, оформлению выставок, разработке социальных проектов и сайтов."Высшее или среднее профессиональное образование имеют 30 процентов участников работ. Большинство из них - мужчины (56 процентов). Более 40 процентов участников общественных работ – граждане в возрасте от 30 до 50 лет, 23 процента - старше 50 лет", - пояснила глава комитета.Польза для всехОна отметила, что общественные работы принесли пользу не только безработным жителям, но и самим работодателям, поскольку они имеют возможность не только получить временных сотрудников для выполнения необходимого объема работ, но и получают субсидию из бюджетных средств на выплату им заработной платы, включая отчисления по налогам и страховые взносы.Кроме того, каких-то специальных ограничений для трудоустройства жителей Ленинградской области на общественные работы нет, кроме тех, которые предусмотрены Трудовым кодексом. Например, привлечение несовершеннолетних или граждан с ограниченными возможностями здоровья к работе во вредных и опасных условиях и так далее.Например, предприятие Тосненского района приняло на общественные работы 21 человека рабочими "зеленого хозяйства". В Кингисеппском районе организованы временные рабочие места для работников предприятий, находящихся в режиме неполного рабочего времени по профессии "рабочий по благоустройству населенных пунктов"."Общественные работы, организованные для поддержки тех, кто лишился дохода из-за пандемии, показали свою результативность. Одним они помогли продержаться во время поиска новой работы или простоя на постоянном месте работы. Другим позволили найти постоянное рабочее место – есть сотрудники, получившие предложение о трудоустройстве по окончанию периода общественных работ. Выгодны они оказались и работодателям – ведь зарплату участники общественных работ получали не за счет работодателя, а из средств регионального, а затем – федерального бюджета. Поэтому при составлении комплекса мероприятий, нацеленных на восстановление рынка труда региона, было решено продлить общественные работы и в следующем году" – пояснила Астратова.Ценный опытРуководитель крестьянского (фермерского) хозяйства в Кингисеппе Михаил Шконда рассказал РИА Новости о своем опыте сотрудничества с ленинградцами, пришедших к нему в раках общественных работ.предпринимателя в пользовании чуть более двух гектаров земли под Кингисеппом, которые он отвел под выращивание клубники. Этим направлением Михаил занимается всего третий год и, если в первый год ему ничего не удалось собрать, а во второй год всего сто килограммов урожая, то в 2020 году, в том числе и благодаря помощи общественных рабочих, были собраны уже две тонны клубники.По словам собеседника агентства, на вложенные в общественные работы средства можно было бы нанять несколько сотрудников на круглосуточную работу. А так, удалось нанять сразу 15 человек не на полный рабочий день, которые выполнили всю работу, а затраченных средств было меньше."Сложно найти людей, которые сезонно бы вышли к тебе и отработали. А когда ты берешь человека на полдня — людям проще", — подытожил Михаил Шконда.Пользу от оплачиваемых общественных работ прочувствовали и молодые жители Ленобласти. Так 24-летний Михаил Науменко встал на биржу труда, как только потерял работу весной текущего года."Где-то месяц постоял на бирже, а потом мне предложили пойти на общественные работы в качестве дорожного рабочего в Волосовское ДРСУ и получать пособие, сказали на три месяца, я и согласился", — рассказал собеседник агентства.После трех месяцев работы молодому человек предложили постоянное трудоустройство. Теперь Михаил работает водителем самосвала.Похожая ситуация произошла и с жителем Подпорожья 26-летним Даниилом Козлиным, который через Биржу труда трудоустроился в ДРСУ в начале июня. После отработки трех месяцев дорожным рабочим ему также предложили остаться с переводом на другую должность — слесарь.

https://ria.ru/20201106/drozdenko-1583431503.html

https://ria.ru/20201106/lenoblast-1583432825.html

кингисеппский район

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кингисеппский район