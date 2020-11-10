https://ria.ru/20201110/lenoblast-1583874962.html

В Ленобласти начнутся раскопки в Ивангородской крепости

В Ленобласти начнутся раскопки в Ивангородской крепости

В Ленинградской области в ближайшее время начнутся раскопки культурного слоя Ивангородской крепости в рамках проекта "Развитие уникального приграничного... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T10:37

2020-11-10T10:37

2020-11-10T14:01

ленинградская область

археология

ивангород

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя — РИА Новости. В Ленинградской области в ближайшее время начнутся раскопки культурного слоя Ивангородской крепости в рамках проекта "Развитие уникального приграничного ансамбля крепостей Нарвы и Ивангорода как единого культурного и туристического объекта", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.Ивангородская крепость была построена летом 1492 года на правом берегу Нарвы. Была названа в честь царствовавшего в то время Ивана III Васильевича. Целью возведения Ивангородской крепости была защита Новгородской земли со стороны ее западных соседей. Ивангород стал форпостом на западе русской земли, на границе с Ливонией, где на левом берегу реки с XIII века стояла датская крепость (Нарвская крепость), которую затем расширил и укрепил Ливонский орден. Сам Ливонский орден в 1237 объединился с Тевтонским орденом. А затем распался и стал частью Великого Литовского княжества.По словам собеседника агентства, исследование культурного слоя крепости является частью второго этапа российско-эстонского проекта "Развитие уникального приграничного ансамбля крепостей Нарвы и Ивангорода как единого культурного и туристического объекта"."Наибольший интерес представляют раскопки в самой древней части Ивангородской крепости, датируемой концом XV века. В 2004 году там была выявлена полуциркульная конструкция, являвшаяся частью защитного приворотного комплекса конца XV века, не имеющего аналогов в русском крепостном зодчестве. Археологические раскопки и наблюдения будут осуществлены в три этапа и продлятся до 2023 года", — сказал представитель пресс-службы.Он отметил также, что, проект предполагает и реставрацию Большого амбара. Планируется, что к 2023 году там разместится музейная экспозиция, посвященная истории Ивангорода.Он добавил, что в рамках проекта "Развитие уникального приграничного ансамбля крепостей Нарвы и Ивангорода как единого культурного и туристического объекта", второй этап реализуется в рамках программы приграничного сотрудничества "Россия-Эстония" на период 2014-2020 годов."Программа направлена на развитие приграничного сотрудничества между Российской Федерацией и Эстонской Республикой в целях содействия социально-экономическому развитию в регионах по обе стороны общих границ", — резюмировал он.

https://ria.ru/20201109/lenoblast-1583696107.html

ивангород

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

археология, ивангород