Лавров и Чавушоглу обсудили шаги по закреплению перемирия в Карабахе
11:16 10.11.2020 (обновлено: 11:34 10.11.2020)
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, в ходе которого Анкара поддержала принятое трехсторонее заявление по Нагорному Карабаху, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Я могу сказать о том, что сейчас проходят интенсивные контакты министра иностранных дел России Сергея Лаврова со своими коллегами. Только что состоялся телефонный разговор с главой министерства иностранных дел Турции, турецкая сторона подержала принятое вчера тремя странами заявление, и также главы внешнеполитических ведомств России и Турции обменялись мнениями о дальнейших шагах, которые необходимо предпринять в данном случае", - сказала она в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
13 октября, 12:16ИнфографикаНагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта