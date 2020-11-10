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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201110/lavrov-1583885279.html
Лавров и Чавушоглу обсудили шаги по закреплению перемирия в Карабахе
Лавров и Чавушоглу обсудили шаги по закреплению перемирия в Карабахе
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, в ходе которого Анкара поддержала принятое... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T11:16
2020-11-10T11:34
ситуация в нагорном карабахе
россия
мевлют чавушоглу
нагорный карабах
сергей лавров
мид турции
в мире
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, в ходе которого Анкара поддержала принятое трехсторонее заявление по Нагорному Карабаху, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Я могу сказать о том, что сейчас проходят интенсивные контакты министра иностранных дел России Сергея Лаврова со своими коллегами. Только что состоялся телефонный разговор с главой министерства иностранных дел Турции, турецкая сторона подержала принятое вчера тремя странами заявление, и также главы внешнеполитических ведомств России и Турции обменялись мнениями о дальнейших шагах, которые необходимо предпринять в данном случае", - сказала она в эфире радиостанции "Эхо Москвы".Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
https://ria.ru/20201110/soglashenie-1583858954.html
россия
нагорный карабах
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россия, мевлют чавушоглу, нагорный карабах, сергей лавров, мид турции, в мире

Лавров и Чавушоглу обсудили шаги по закреплению перемирия в Карабахе

11:16 10.11.2020 (обновлено: 11:34 10.11.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, в ходе которого Анкара поддержала принятое трехсторонее заявление по Нагорному Карабаху, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Я могу сказать о том, что сейчас проходят интенсивные контакты министра иностранных дел России Сергея Лаврова со своими коллегами. Только что состоялся телефонный разговор с главой министерства иностранных дел Турции, турецкая сторона подержала принятое вчера тремя странами заявление, и также главы внешнеполитических ведомств России и Турции обменялись мнениями о дальнейших шагах, которые необходимо предпринять в данном случае", - сказала она в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
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Ситуация в Нагорном КарабахеРоссияМевлют ЧавушоглуНагорный КарабахСергей ЛавровМИД ТурцииВ мире
 
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