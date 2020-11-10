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Стало известно, что Стэнли Кубрик собирался снимать "Доктора Живаго"
Стало известно, что Стэнли Кубрик собирался снимать "Доктора Живаго"
Британский историк кино выяснил, что режиссер Стэнли Кубрик и актер Кирк Дуглас безуспешно пытались получить права на экранизацию "Доктора Живаго" в конце... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T20:58
2020-11-10T20:58
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Британский историк кино выяснил, что режиссер Стэнли Кубрик и актер Кирк Дуглас безуспешно пытались получить права на экранизацию "Доктора Живаго" в конце 1950-х годов, сообщает The Guardian.Так, Стэнли Кубрик лично писал Борису Постернаку, а Кирк Дуглас рассчитывал, что съемки будут проходить в СССР.Историк кино Джеймс Фенвик обнаружил в архивах Кубрика в Лондонском университете искусств письмо от 8 января 1959 года, адресованное лауреату Нобелевской премии по литературе.Далее Фенвик выяснил, что Кубрик и его продюсер Джеймс Б.Харрис пытались приобрести права на книгу еще в декабре 1958 года и вели переговоры с компанией Кирка Дугласа Bryna Productions.Сначала сам историк не поверил в то, что Кубрику было бы интересно снимать "Доктора Живаго", но затем нашел в его записях начала 50-х годов такие строки: "Абсолютный успех для режиссера – возможность снять литературную классику на 600 с лишним страниц, которую он сам не очень понимает, но которую в любом случае невозможно экранизировать буквально из-за сложности сюжета или неуловимости формы или содержания". По мнению Фенвика, Кубрик именно так мог относиться к "Доктору Живаго". В 1965 году фильм по роману Бориса Пастернака снял британец Дэвид Лин, в нем главные роли сыграли Омар Шариф и Джули Кристи.
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книги, кино и сериалы, новости культуры, омар шариф, стэнли кубрик, борис пастернак

Стало известно, что Стэнли Кубрик собирался снимать "Доктора Живаго"

20:58 10.11.2020
 
© AP PhotoАмериканский кинорежиссер Стэнли Кубрик
Американский кинорежиссер Стэнли Кубрик - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© AP Photo
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Британский историк кино выяснил, что режиссер Стэнли Кубрик и актер Кирк Дуглас безуспешно пытались получить права на экранизацию "Доктора Живаго" в конце 1950-х годов, сообщает The Guardian.
Так, Стэнли Кубрик лично писал Борису Постернаку, а Кирк Дуглас рассчитывал, что съемки будут проходить в СССР.
Историк кино Джеймс Фенвик обнаружил в архивах Кубрика в Лондонском университете искусств письмо от 8 января 1959 года, адресованное лауреату Нобелевской премии по литературе.
"Наш последний фильм "Тропы славы" получил высокие оценки в Бельгии, Бразилии и Финляндии. Мы бы хотели приобрести права на киноадаптацию "Доктора Живаго". Мы уже связались с юридической конторой в Нью-Йорке, которая представляет интересы итальянских издателей. Переговоры зашли в тупик, поскольку они пока не готовы подписать сделку", – писал режиссер.
Далее Фенвик выяснил, что Кубрик и его продюсер Джеймс Б.Харрис пытались приобрести права на книгу еще в декабре 1958 года и вели переговоры с компанией Кирка Дугласа Bryna Productions.
Сначала сам историк не поверил в то, что Кубрику было бы интересно снимать "Доктора Живаго", но затем нашел в его записях начала 50-х годов такие строки: "Абсолютный успех для режиссера – возможность снять литературную классику на 600 с лишним страниц, которую он сам не очень понимает, но которую в любом случае невозможно экранизировать буквально из-за сложности сюжета или неуловимости формы или содержания".
По мнению Фенвика, Кубрик именно так мог относиться к "Доктору Живаго".
В 1965 году фильм по роману Бориса Пастернака снял британец Дэвид Лин, в нем главные роли сыграли Омар Шариф и Джули Кристи.
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