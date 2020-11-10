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Туризм
https://ria.ru/20201110/kuba-1583872874.html
На Кубе подтвердили двенадцатый случай COVID-19 среди российских туристов
На Кубе подтвердили двенадцатый случай COVID-19 среди российских туристов
Число туристов-россиян на Кубе с подтвержденным COVID-19 выросло до 12, сообщила РИА Новости генеральный консул РФ на Кубе Нана Мгеладзе. РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T10:49
2020-11-10T10:49
туристы
туризм
коронавирус covid-19
туризм
новости - туризм
куба
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МЕХИКО, 10 ноя — РИА Новости. Число туристов-россиян на Кубе с подтвержденным COVID-19 выросло до 12, сообщила РИА Новости генеральный консул РФ на Кубе Нана Мгеладзе."Сегодня нас проинформировали, что помимо 11 человек положительный результат дал также анализ ребенка, который был госпитализирован с мамой. На сегодняшний день это 12 человек", - сказала она.По словам дипломата, консульство находится на постоянной связи с представителем туроператора и больницей, в которой обследовались россияне.Мгеладзе отметила, что помещенные в стационар туристы жаловались на условия содержания в военном госпитале и питание, в связи с чем представители туроператора и министерства туризма Кубы перевели их в гостиницу в городе Вилья-Клара. "По словам врачей, все россияне находятся в удовлетворительном состоянии, болезнь протекает бессимптомно", — добавила собеседница агентства.Согласно медицинскому протоколу, в четверг путешественники должны сделать очередной, третий анализ на COVID-19. Если он будет отрицательным, они смогут вернуться в отели, где планировали отдыхать. В случае положительного результата они останутся в гостинице, в которой находятся сейчас.Для всех туристов, которые приезжают на Кубу, действует единственное правило — по прилету они проходят обязательный и бесплатный ПЦР-тест.Зараженные COVID-19 прилетели в аэропорт острова Коко Хардинес-дель-Рей в ночь на 4 ноября на первом после карантина туристическом рейсе.
https://ria.ru/20190511/1553079366.html
https://ria.ru/20190105/1548831907.html
https://ria.ru/20201110/kuba-1581718985.html
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туристы, коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, куба

На Кубе подтвердили двенадцатый случай COVID-19 среди российских туристов

10:49 10.11.2020
 
CC BY-SA 4.0 / Nelvega (cropped) / Остров Кайо-Санта-Мария на Кубе
Остров Кайо-Санта-Мария на Кубе - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
CC BY-SA 4.0 / Nelvega (cropped) /
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МЕХИКО, 10 ноя — РИА Новости. Число туристов-россиян на Кубе с подтвержденным COVID-19 выросло до 12, сообщила РИА Новости генеральный консул РФ на Кубе Нана Мгеладзе.
"Сегодня нас проинформировали, что помимо 11 человек положительный результат дал также анализ ребенка, который был госпитализирован с мамой. На сегодняшний день это 12 человек", - сказала она.
По словам дипломата, консульство находится на постоянной связи с представителем туроператора и больницей, в которой обследовались россияне.
Мгеладзе отметила, что помещенные в стационар туристы жаловались на условия содержания в военном госпитале и питание, в связи с чем представители туроператора и министерства туризма Кубы перевели их в гостиницу в городе Вилья-Клара. "По словам врачей, все россияне находятся в удовлетворительном состоянии, болезнь протекает бессимптомно", — добавила собеседница агентства.
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Согласно медицинскому протоколу, в четверг путешественники должны сделать очередной, третий анализ на COVID-19. Если он будет отрицательным, они смогут вернуться в отели, где планировали отдыхать. В случае положительного результата они останутся в гостинице, в которой находятся сейчас.
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