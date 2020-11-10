https://ria.ru/20201110/koronavirus-1583884189.html
В России выявили 20 977 новых случаев COVID-19
В России выявили 20 977 новых случаев COVID-19
За сутки в России COVID-19 подтвердился еще у 20 977 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T11:13
2020-11-10T11:13
2020-11-10T13:46
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. За сутки в России COVID-19 подтвердился еще у 20 977 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Темп прироста держится на уровне 1,2 процента. У четверти заразившихся нет симптомов.Умерли еще 368 человек. Из больниц выписали 15,6 тысячи пациентов.Больше всего инфицированных за сутки выявили в Москве — 5902 (днем ранее — 6897, это рекорд за время эпидемии), Санкт-Петербурге — 1485 и Подмосковье — 685. Меньше всего — на Чукотке (шесть), в Ненецком автономном округе (восемь) и Еврейской автономии (36). Накануне в стране зафиксировали рекордное количество новых случаев — 21 798. В Роспотребнадзоре считают, что рост заболеваемости продлится еще до десяти дней.Всего за время эпидемии в России коронавирус выявили у 1,8 миллиона человек. Скончался 31 161 пациент, вылечились более 1,3 миллиона инфицированных.Власти оценивают эпидемиологическую обстановку как тревожную. По мнению замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, говорить о стабилизации можно тогда, когда суточные показатели будут находиться на одном уровне в течение восьми дней, а индекс распространения не будет превышать единицу.По данным ВОЗ, в мире число заразившихся превысило 50 миллионов, умерли 1,2 миллиона человек. Больше всего инфицированных в США, Индии и Бразилии.Россия делит четвертое место с Францией. В десятку также входят Испания, Аргентина, Великобритания, Колумбия и Мексика.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201110/koronavirus-1583886478.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество