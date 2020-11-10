Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201110/koronavirus-1583884189.html
В России выявили 20 977 новых случаев COVID-19
В России выявили 20 977 новых случаев COVID-19
За сутки в России COVID-19 подтвердился еще у 20 977 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T11:13
2020-11-10T13:46
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/0a/1583874478_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_f9fb021fb62825d4001f27bc6e4da330.jpg
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. За сутки в России COVID-19 подтвердился еще у 20 977 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Темп прироста держится на уровне 1,2 процента. У четверти заразившихся нет симптомов.Умерли еще 368 человек. Из больниц выписали 15,6 тысячи пациентов.Больше всего инфицированных за сутки выявили в Москве — 5902 (днем ранее — 6897, это рекорд за время эпидемии), Санкт-Петербурге — 1485 и Подмосковье — 685. Меньше всего — на Чукотке (шесть), в Ненецком автономном округе (восемь) и Еврейской автономии (36). Накануне в стране зафиксировали рекордное количество новых случаев — 21 798. В Роспотребнадзоре считают, что рост заболеваемости продлится еще до десяти дней.Всего за время эпидемии в России коронавирус выявили у 1,8 миллиона человек. Скончался 31 161 пациент, вылечились более 1,3 миллиона инфицированных.Власти оценивают эпидемиологическую обстановку как тревожную. По мнению замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, говорить о стабилизации можно тогда, когда суточные показатели будут находиться на одном уровне в течение восьми дней, а индекс распространения не будет превышать единицу.По данным ВОЗ, в мире число заразившихся превысило 50 миллионов, умерли 1,2 миллиона человек. Больше всего инфицированных в США, Индии и Бразилии.Россия делит четвертое место с Францией. В десятку также входят Испания, Аргентина, Великобритания, Колумбия и Мексика.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201110/koronavirus-1583886478.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0a/1583874478_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_e690334850af033ffc8e21e7329cf8fd.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество

В России выявили 20 977 новых случаев COVID-19

11:13 10.11.2020 (обновлено: 13:46 10.11.2020)
 
© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкОтделение для беременных с коронавирусом в роддоме Краснодара
Отделение для беременных с коронавирусом в роддоме Краснодара - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. За сутки в России COVID-19 подтвердился еще у 20 977 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Темп прироста держится на уровне 1,2 процента. У четверти заразившихся нет симптомов.
Умерли еще 368 человек. Из больниц выписали 15,6 тысячи пациентов.
Больше всего инфицированных за сутки выявили в Москве — 5902 (днем ранее — 6897, это рекорд за время эпидемии), Санкт-Петербурге — 1485 и Подмосковье — 685. Меньше всего — на Чукотке (шесть), в Ненецком автономном округе (восемь) и Еврейской автономии (36).
Накануне в стране зафиксировали рекордное количество новых случаев — 21 798. В Роспотребнадзоре считают, что рост заболеваемости продлится еще до десяти дней.
Врач - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
11:21Распространение нового коронавируса
Названы два эффективных продукта против COVID-19
Всего за время эпидемии в России коронавирус выявили у 1,8 миллиона человек. Скончался 31 161 пациент, вылечились более 1,3 миллиона инфицированных.
Власти оценивают эпидемиологическую обстановку как тревожную. По мнению замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, говорить о стабилизации можно тогда, когда суточные показатели будут находиться на одном уровне в течение восьми дней, а индекс распространения не будет превышать единицу.
По данным ВОЗ, в мире число заразившихся превысило 50 миллионов, умерли 1,2 миллиона человек. Больше всего инфицированных в США, Индии и Бразилии.
Россия делит четвертое место с Францией. В десятку также входят Испания, Аргентина, Великобритания, Колумбия и Мексика.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:20Ученые выяснили, как спойлеры влияют на кассовые сборы
00:06Вильфанд рассказал о погоде в России в конце недели
23:59Пензенца, жестоко избившего двухлетнюю дочь за беспорядок, будут судить
23:23Байден назвал нежелание Трампа признавать поражение позором
23:23Экс-резидент Comedy Club высказался о запрещенных темах для шуток
23:15В Москве за сутки умерли 73 пациента с коронавирусом
23:14Процесс передачи власти демократам уже не остановить, заявил Байден
23:06В Норвегии изучат эффективность рыбьего жира в профилактике коронавируса
22:54Шойгу обсудил урегулирование в Карабахе с министром обороны Турции
22:50Муфтий Чечни высказался о запрете на межконфессиональные браки
22:46Названа стоимость новых MacBook Air в России
22:43В Дании признали ошибкой убийство всех норок из-за коронавируса
22:42Алтайские медики, привитые вакциной "Спутник V", заразились коронавирусом
22:13Госдеп прокомментировал соглашение по Карабаху
22:05Муфтий Москвы объяснил, когда мусульманин может жениться на иноверке
21:55Помпео оценил заявления о том, что Трамп не хочет признавать поражение
21:49Помпео пообещал плавную передачу власти второй администрации Трампа
21:48Власти Москвы заявили о готовности колледжей к дистанционному обучению
21:45Apple представила новые Mac на собственном процессоре
21:39Самолет из Уфы сел в Шереметьево после сообщения о неполадках
Лента новостейМолния